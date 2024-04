Om bord på fiskebåten «Øksnesværing» i Bodø gjør mannskapet klart til å losse dagens fangst. Siri Karoliussen (20) tar fiskehanskene på.

I fjor la hun bort engangshanskene fra sykepleierutdanningen, etter bare et år som student ved Nord Universitet.

– Jeg hadde ikke lyst til å være sykepleier resten av livet, og så ikke noen framtid i den måten å jobbe på.

Det er hun ikke alene om å mene. Nesten én av fem sykepleierstudenter, eller 18,1 prosent, har falt fra underveis i utdanningen siden 2008, viser tall fra Database for statistikk om høyere utdanning.

Andelen som fullfører sykepleierutdanningen er likevel høyere enn for andre studier. Ifølge SSB sluttet en av fire studenter på utdanningen mellom 2012 og 2022.

Sykepleierforbundets nestleder Kai Øivind Brenden, sier det sier sitt at Karoliussen valgte som hun gjorde.

– Når vi vet litt om hvor tøft det er å være fisker, så sier det litt at man heller vil være fisker enn å jobbe i helsetjenesten som sykepleier. Belastningen må ned og lønnen må opp.

Siri Karoliussen kjører kranen på fiskebåten der hun jobber. Hun utelukker ikke å dra tilbake til skolebenken ved et senere tidspunkt. Foto: Johannes Sæheim Pedersen / NRK

Færre vil bli sykepleiere

Men i fjor sank søkertallet til sykepleierutdanningene for andre år på rad. Søkertallet var det laveste på 10 år, skrev Dagens Medisin.

Selv om det var det langt flere som søkte på landsbasis, enn det var ledige studieplasser, har mange studieplasser stått tomme.

– Trenden må snu, og det håper vi den gjør. Vi er spent på hvordan tallene er i år, og at mange skjønner at det å være sykepleier er verdens beste og mest spennende yrke. Det er behov for sykepleiere, og du er nærmest garantert jobb.

Akkurat nå sier Brenden at det mangler tusenvis av sykepleiere i stillinger på landsbasis. Dette tror han er fordi hverdagen til en sykepleier ikke er lett, eller godt nok betalt.

– Vi må jobbe mye tøffere for å øke attraktiviteten til yrket. Det handler om at arbeidspresset må ned og lønnen må opp. Mange ser nok at venner og familie som er sykepleier har lite fritid og lav lønn. Da får man ikke rekruttert nok folk inn.

Kai Øivind Brenden, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, sier at han ikke har troen på at å lempe på karakterkravene vil føre til at flere sykepleiere blir utdannet. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / SUNNIVA TONSBERG GASKI

Regjeringen vil lempe på kravene

Noe av årsaken er kravet som ble innført i 2019 til karakteren tre eller bedre i matematikk og norsk for søkere til sykepleier- og lærerutdanningen.

Derfor foreslo regjeringen 5. april blant annet å avvikle visse karakterkrav for sykepleierutdanningen.

– Vi kommer til å trenge flere lærere, helsearbeidere og ingeniørene for å sikre velferden vår og verdiskapningen i landet vårt, sa Kunnskapsminister Kari Nessa Northun (Ap) da hun presenterte regjeringens forslag for ny modell for opptak til høyere utdanning og profesjonsutdanningene.

Men lavere krav til fremtidige sykepleierstudenter er ikke veien å gå, mener Sykepleierforbundet.

– Siden man innførte karakterkrav er det gått ut to kull. Det vi ser der, er at flere folk har fullført studiet, og flere gjennomfører innenfor normert tid.

At det kommer flere inn på studiet, betyr ikke nødvendigvis at flere blir utdannet, mener Brenden.

– Det er flere som kommer inn, men det er ikke sikkert at du får like mange ut. Det er ganske avanserte krav til kompetanse innen matematikk og norsk som sykepleier. Vi mener det er feilslått å fjerne karakterkravet.

Ønsket seg bedre arbeidstid

Om bord i «Øksnesværing» jobber Siri en mnd på, og så har hun helt fri en måned når hun kommer på land. Det var viktig for henne da hun hoppet av sykepleierstudiet i fjor.

– Sykepleiere har ikke den beste lønna ut ifra hvor mye de jobber. Det er mye jobb i fisket også. Men som fisker kan du jobbe én måned på, og én måned av.

Siri Karoliussen på broa til fiskebåten «Øksnesværing». Foto: Johannes Sæheim Pedersen / NRK

Og nettopp muligheten til å planlegge sin egen fritid var viktig for Karoliussen da hun tok valget sitt.

– Hvis du vil reise en plass så kan jeg gjøre det. Men i en sykepleierturnus har du kanskje fri på dagen, når vennene er på jobb. Hele dagen går egentlig tli å vente på å dra på jobb.

Hun utelukker heller ikke helt å vende tilbake til skolebenken.

– Jeg har sett litt på deltidsstudier, så jeg slipper å gå 100 % tilbake på skolebenken. At jeg kan kombinere studier med jobb.