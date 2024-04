Signalfeil ved Sandvika fører til forsinkelser

Bane Nor skriver på sine nettsider at feilen gjør at det er forsinkelser på Drammensbanen og Askerbanen fredag morgen.

Feilretter er på plass.

Toglinjer som kan påvirkes er:

– L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm

– R12 mellom Kongsberg og Eidsvoll

– R13 mellom Drammen og Dal

– R14 mellom Asker og Kongsvinger

– L2 mellom Stabekk og Ski,

– R21 mellom Stabekk og Moss

– R22 mellom Oslo S og Rakkestad

– F4 mellom Oslo S og Bergen

– F5 mellom Oslo S og Stavanger S

– RE10 mellom Drammen og Lillehammer

– RE11 mellom Skien og Eidsvoll

– FLY1 mellom Drammen og Oslo lufthavn