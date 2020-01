Meldingene om angrepene på to ulike militærbaser i Irak kom like etter midnatt natt til onsdag.

Til sammen avfyrte Iran 22 raketter mot de to basene, ifølge militæret i Irak.

Den ene basen som ble angrepet var Ain al-Asad, vest i Irak. Den andre basen er i Erbil, nord i landet.

Ifølge Irak ble ingen irakiske soldater drept i angrepene. Heller ikke USA har meldt om omkomne eller skadde. Iransk TV har hevdet at 80 mennesker ble drept.

Irans leder Ayatollah Ali Khamenei sier i en TV-tale til nasjonen onsdag morgen at angrepet er «et slag i ansiktet» på USA.

TALTE ETTER ANGREPET: Irans leder Ayatollah Ali Khamenei snakker til en forsamling i Teheran onsdag, etter landets angrep på amerikanske militærbaser i Irak. Foto: HO / LEADER.IR / AFP

Forsvaret: Ingen nordmenn skadet

Norge har rundt 70 soldater på Ain al-Asad-basen.

Ingen av de norske soldatene eller offiserene ved denne basen er skadet, bekrefter Forsvaret.

– Soldatene er ved godt mot. Ingen av de norske soldatene har kommet til skade, sier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NRK i 07-tiden onsdag morgen.

Han sier den norske styrken ved basen bekrefter at basen ble truffet flere ganger like før midnatt.

– Hvordan opplevde de norske soldatene situasjonen i natt?

– Vi har ikke fått noen beskrivelse av det. Men det er klart at det føles dramatisk når det er flere nedslag i området der man holder til. Vi hadde også et angrep i desember som denne styrken opplevde. Men de har fulgt de rutinene og sikkerhetstiltakene som de har iverksatt.

Ble varslet på forhånd

Irakiske myndigheter bekrefter at de ble varslet av Iran om at et rakettangrep på amerikanske interesser på irakisk jord var nært forestående, melder CNN.

Stordal bekrefter at også det norske forsvaret ble varslet på forhånd.

– Det var et angrep som ble varslet på forhånd rett før det skjedde – at det kunne komme et angrep. Da utgrupperte vi soldatene på en måte som gjorde at det var minst mulig sjanse for at de skulle bli skadet.

Han sier det er små materielle skader etter angrepet.

Denne videoen skal vise raketter i luften under angrepene på amerikanske mål i Irak. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen skal vise raketter i luften under angrepene på amerikanske mål i Irak.

Solberg: USA og Iran må snakke sammen

Storparten av de allierte styrkene er plassert i Al-Asad-basen. Styrkene består av soldater fra rundt 20 land.

De norske soldatene er i Irak på invitasjon fra irakiske myndigheter. De skal lære opp irakiske styrker i kampen mot terrorgruppen IS.

– Dette er et eksempel på den akselereringen som vi dessverre ser kommer ut fra det sterke konfliktnivået som er mellom Iran og USA for øyeblikket. Nå var dette et forhåndsvarslet angrep, derfor var folk evakuert, og det var ikke i den delen der nordmenn er, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

– Dette var et angrep på utstyr og annet, men dette er det vi er redd for skal akselerere til enda større handlinger. Derfor håper vi at vi globalt skal klare å få ned temperaturen i denne konflikten og finner løsninger.

– Er det mer aktuelt å tenke at de norske styrkene bør trekkes ut?

– Vi har sagt at det er vi åpne for, men vi må gjøre det sammen med alle de andre allierte. De norske styrkene er i området for å jobbe med Irak for å bekjempe ISIL. Det må være trygt for norske styrker. Vi har nær kontakt med de andre landene som er samlet om denne operasjonen for å agere samlet om det, sier Solberg.

KOMMENTERER KONFLIKTEN: Statsminister Erna Solberg. Du trenger javascript for å se video. KOMMENTERER KONFLIKTEN: Statsminister Erna Solberg.

– Din tidligere statsministerkollega Helle Thorning-Schmidt sa til oss at det for henne er tydelig at Trump ikke har hatt noen plan. At drapet på Soleimani ikke var forankret hos de allierte. Føler du at det ligger en klar amerikansk plan bak dette?

– Nei. Vi vet ikke i dag hva amerikanerne har tenkt i neste trekk. Det jobbes intenst med å få god kommunikasjon, og for å få vite mer om det de sier i media om at det har vært panlagte angrep mot amerikanske interesser, svarer Solberg.

HER HAVNET EN AV RAKETTENE: Innbyggere i byen Duhok ser på et krater laget av en rakett fra Iran. Duhok ligger 120 km nordvest for byen Erbil. Foto: ARI JALAL / REUTERS

Iran: – Angrepet var selvforsvar

Ifølge iransk statlig TV er angrepet en hevn for drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani som er leder for landets elitehær, revolusjonsgarden.

USA har bekreftet at Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar.

«Denne morgenen har modige krigere fra Irans revolusjonsgarde gjennomført en vellykket operasjon kalt «Operasjon Martyr Soleimani» ved å avfyre et titalls raketter mot basen til terrorister og invaderende amerikanske styrker», melder det iranske nyhetsbyrået ISNA ifølge ABC News.

Iran advarer også USAs allierte om at de vil bli angrepet om de lar USA angripe Iran fra deres land.

Irans utenriksminister Javad Zarif sier rakettangrepet var selvforsvar.

På Twitter skriver utenriksministeren at han mener angrepene er gjort i samsvar med artikkel 51 i FN-pakten, som handler om retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar mot væpnet angrep.

– Vi ønsker ikke en opptrapping eller krig, men vi vil forsvare oss mot aggresjon, skriver Zarif.

BLE ANGREPET: Ain al-Asad-basen ligger vest i Irak. Her er det også utplassert norske soldater. Foto: Nasser Nasser / AP

Trump: «Alt er vel»

Kort tid etter angrepet meldte Det hvite hus at president Trump var blitt informert om angrepet på USAs styrker i Irak, og at han «følger situasjonen nøye».

Det er onsdag morgen ikke meldt om omkomne eller skadde amerikanske soldater.

– Kartlegging av omkomne og skadde foregår nå, skriver Trump i en Twitter-melding han la ut natt til onsdag.

– Vi har det mektigste og mest velutstyrte militæret i hele verden, uten tvil, tilføyer presidenten.

Han skriver også: «Alt er vel».

Norge med i koalisjon siden 2015

Den norske kontingenten i Irak er på rundt 70 personer. Norge har siden 2015 har deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS i Irak.

De norske soldatene var til å begynne med stasjonert i Erbil i Nord-Irak, men ble i 2017 flyttet til Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak.

ANGREP TO BASER: Iran skjøt raketter mot to militærbaser i Irak der amerikanere har soldater.