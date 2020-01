Norge henter tilbake IS-siktet mor og to barn fra Syria

Regjeringen har så langt ikke åpnet for å hente tilbake IS-mistenkte kvinner, men nå har Erna Solberg og regjeringen snudd. Frp har tatt dissent i saken.

Kvinnen og de to barna ble geleidet over grensen mellom Syria og Irak ved 14.40-tiden norsk tid, skriver Aftenposten.

Den 29 år gamle kvinnen er dermed den første kvinnen som aktivt blir hentet tilbake til Norge, etter å ha vært i IS-kontrollert område.

Kvinnen fra Oslo har vært gjenstand for debatt på toppnivå i norsk politikk, fordi sønnen hennes er alvorlig syk.

I august veide gutten 12 kilo, det samme som en gjennomsnittlig norsk ettåring. Ifølge en syrisk lege har gutten trolig den alvorlige sykdommen cystisk fibrose, men diagnosen er ikke bekreftet fra andre leger.

Den terrorsiktede kvinnen har ikke vært villig til å sende sønnen tilbake til Norge, uten at hun selv er med.

– De har gått gjennom veldig mye på kort tid, så skal de miste moren sin på toppen av det hele? Det vil bli veldig tungt for barna. Sønnen min ville blitt helt ødelagt, sa IS-kvinnen til NRK i juni i fjor.

Flyttet før hemmelig operasjon

NRK har fått opplyst at familien nylig ble flyttet fra leiren Al Hol til Roj. Etter det NRK forstår har operasjonen vært under planlegging i flere uker.

Avgjørelsen om å hente hjem familien skal ha blitt tatt i fjor høst. I oktober forverret sikkerhetssituasjonen i området seg, etter at Tyrkia startet en militæroperasjon nord i Syria.

– Vi har forhandlet med norske myndigheter i en periode. Familien ble hentet på humanitært grunnlag, sier en sentral kilde i de kurdiske selvstyremyndighetene nordøst i Syria til NRK.

De to barna er født i IS-kontrollert område. Jenta er tre år, mens gutten er fem. Begge er norske statsborgere. Foto: Christine Svendsen / NRK

Blir trolig pågrepet i Norge

Den 29 år gamle kvinnen er siktet for deltagelse i terrororganisasjonene Jabhat Al Nusra og IS.

Dermed kan hun forvente å bli pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) når hun er på norsk jord.

Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– PST ønsker ikke å kommentere saken, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i en kort kommentar.

Kvinnen reiste til Syria i 2013. Der giftet hun seg med den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, som allerede da var kjent for sine ekstreme holdninger. Da Vasquez ble drept, giftet kvinnen seg på nytt.

Hun var i IS-kontrollert område frem til mars i fjor. Hun var blant de siste kvinnene som kom ut av Baghouz, det siste lille landstykket IS hadde i Syria.

Deretter ble kvinnen pågrepet og ført til Al Hol-leiren, der hun i likhet med tusenvis av andre IS-mistenkte kvinner er internert av den amerikanskstøttede militsen SDF.

NRK har møtt kvinnen flere ganger i leiren Al Hol. I mars bønnfalte hun norske myndigheter om bistand.

– Jeg vil bare gjøre ting godt igjen, så hvis det er mulig, så vær så snill hjelp meg. Jeg vil bare gjøre barna mine sin fremtid litt bedre, sa kvinnen da.

Se intervjuet her:

Se Dagsrevyens reportasje her. Du trenger javascript for å se video. Se Dagsrevyens reportasje her.

Frp ville ikke løfte en finger

Etter at Dagsrevyen hadde sendt en reportasje om familien, henvendte Frp-leder Siv Jensen seg direkte til den norske IS-kvinnen.

– Jeg vil si til henne: Jeg har ingen sympati med deg. Jeg syns ikke vi skal løfte en eneste finger for å få deg tilbake, sa Jensen fra talerstolen.

Siden den gang har regjeringskollegaene Venstre og Kristelig Folkeparti har jobbet for å endre regjeringens politikk.

I en epost skriver Venstre-leder Trine Skei Grande at hun er glad og lettet og var de uskyldige og sårbare barna er på vei tilbake til Norge.

– Dette har Venstre i regjering jobbet intenst med over lang tid. Barn skal ikke straffes for foreldrenes ugjerninger uansett hvor grufulle de måtte være, skriver Grande.

I oktober orienterte utenriksminister Ine Eriksen Søride i et møte unntatt offentlighet. Da sa Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre at det trolig var flertall i Stortinget for å returnere IS-kvinner.

– Hvis det som skal til for et barn kommer hjem er at en mor ledsager, så er vi for det, forutsatt at det skjer tiltak i Norge. Jeg tror det er en holdning som har stortingsflertallet med seg, sa Støre.

Siktet for deltagelse i to terrororganisasjoner

Politiets sikkerhetstjeneste mener 29-åringen deltok i Jabhat Al Nusra og IS fra juni 2013 til våren 2019.

PST mener hun deltok ved at hun sluttet seg til organisasjonene, giftet og etablerte seg i området.

Kvinnen mener at hun er uskyldig.

I intervjuer med NRK har kvinnen hevdet at hun aldri har støttet IS.

– Mitt liv under IS? Innelåst i et hus og bare få lov til å vaske klær og lage mat, sa hun til NRK i mars.

Hvis 29-åringen blir stilt for retten, blir hun den første kvinnelige fremmedkrigeren som får sin sak prøvd for retten.

Så langt er sju fremmedkrigere dømt i norsk rett. De har fått straffer på mellom fire og åtte års fengsel.