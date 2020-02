Stemmetrøbbel under MGP-finalen: – Det er bare å beklage

Lørdag kveld ble det meldt fra scenen under MGP-finalen at det var teknisk trøbbel med avstemmingen. En forhåndsutvalgt folkejury måtte trå til i mangelen på publikumsstemmer.

– Dette er helt skandaløst. De har hatt trøbbel før og har hatt tid til å sjekke. Vi må ha tillit til resultatet, og da må vi vite litt om hvem juryene er, og hvor de kommer fra, sier MGP-ekspert Anders Tangen.

MGP-sjef: – Bare å beklage

– Når det er en så stor og kompleks produksjon som dette kan mye gå galt, og dessverre var ikke teknikken med oss hele veien i dag. Vi måtte bruke en folkejury som har vært her for sånne type situasjoner. Den ble benyttet fra ti artister til fire, deretter var det publikum som stemte. Vi fikk inn over 700.000 stemmer i den siste runden, sier Stig Karlsen, prosjektleder for MGP.

BEKLAGER: Prosjektledere for MGP, Stig Karlsen, beklager de tekniske problemene under finalen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Hvem består denne juryen av?

– Det er 30 mennesker som selvfølgelig er satt sammen på en representativt måte fra hele landet i ulik alder.

– Er det riktig at 30 i en jury styrer, når en million nordmenn ser på?

– Dette er en back up til hvis det skulle skje noe. Vi sitter igjen med en vinner som har vært storfavoritt hele tiden.

Karlsen presiserer at de er opptatt av å være transparente og ordentlige som mulig, og at det var første gang de prøvde å ha nettstemming.

– Det var tid for å gå over til nettstemmer, dessverre så hadde vi problemer. Her må vi inn å evaluere, dette skal ikke skje og vi er veldig lei oss for det.

– Folk er rasende og gikk underveis i showet, hva tenker du om det?

– Det er helt sikkert noen som er skuffa og lei seg i dag, men det vi ser er at det også har vært en folkefest. Men vi er veldig lei oss for det som gikk gærent.

Karlsen forteller at de nå trenger å gå opp teknikken for å se på hva som gikk galt.

Ser ut som det var 38 millioner emojis som gjorde at det knakk

På spørsmål om det var et mediepolitisk grep å ha en digital avstemning, svarer fungerende kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen:

EMOJIS SIN FEIL: Fungerende kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen forteller at det kan ha vært 38 millioner emojis som gjorde at systemet brøt sammen. Foto: Ole Kaland / NRK

– Nei, dette gjør vi for å lage et bra show og for å gi en god opplevelse for publikum. Vi er veldig fornøyd med showet, og så er vi veldig lei oss for de tekniske problemene. Før vi kan si noe mer er vi nødt til å evaluere og se på hva som gikk galt, men det ser ut til at det var 38 millioner emojis som gjorde at det knakk sammen.

– Kan man si en sending er vellykket når stemmingen ikke fungerte?

– Nei, men det er dette som gjør at vi står her og sier at dette er veldig leit og beklager at det ble sånn. Men vi har hatt denne folkejuryen som back up, så vi føler oss ganske trygge på at det er den riktige vinneren som vant.

VINNER: Ulrikke Brandstorp vant gullduellen og er videre til MGP i Nederland i mai. Du trenger javascript for å se video. VINNER: Ulrikke Brandstorp vant gullduellen og er videre til MGP i Nederland i mai.

Brukte en B-løsning

Det var programleder Ronny Brede Aase som klokken 21.15 lørdag kveld fortalte at systemet på nrk.no var overbelastet.

– Folk har vært veldig ivrige på nett og systemet har vært overbelastet, det har vært helt kaos, sier Aase.

PROBLEMER: MGP-finalen opplevde problemer med avstemningen lørdag kveld. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Vi jobber på spreng med å ordne opp i det. Men vi har sikret oss med en B-løsning, fortalte Ingrid Gjessing Linhave fra scenen.

NRK hadde sikret seg med en forhåndsvalgt folkevalgt jury som måtte tre til og avgjøre hvilke fire finalister som skulle gå videre.

Sterke reaksjoner: – Pinlig skandale

Folk raser på Twitter over stemmeproblemene.

«Urettferdig», «patetisk» og «for dårlig», er blant beskrivelsene av produksjonen.

Aftenpostens kulturjournalist Rober Gjestad skriver i Aftenposten at det er «helt utrolig» at NRK ikke har klart å forberede seg til en kveld som dette.

«Her kan man nok garantere at resultatet ville blitt et helt annet om folket hadde fått stemt som planlagt. En av de største favorittene, Rein Alexander, røk overraskende ut allerede nå. Ville han vært med videre ellers? Jeg tror det. At statskanalen NRK ikke klarer å forberede seg til en kveld som dette, er helt utrolig. De fikk jo trøbbel med det samme allerede i den første delfinalen i januar. Da er det en skandale at de ikke har sikret seg før selve finalen,» skriver Gjestad.

– Dette er en pinlig skandale. Vi hadde problemer allerede i først delfinale, så dette skulle være løst. Alle vil jo lure på om det var de fire personene som fortjente å komme dit, sier Morten Thomassen, leder i Melodi Grand Prix-klubben.

Manageren til Tone Damli: De bør bite i det sure eple

– Det jeg reagerer på er at de ikke biter i det sure eplet, og går tilbake på avgjørelsen de nettopp har gjort etter at stemmesystemet var oppe igjen, sier manageren til Tone Damli, David Eriksen.

NÅDDE TIL OPP: Tone Damli røk ut da folkejuryen bestemte hvilke fire av de ti gjenværende finalistene som skulle gå videre. Foto: NRK

– Dette er det største og flotteste tv-showet NRK har laget på lenge, og så fungerer ikke det vesentligste av alt, da mener jeg at de burde ha en bedre back up.Det er respektløst overfor alle som har jobbet med dette, avslutter Eriksen.