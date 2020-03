Nå stenger Norge

På restaurant Sorgenfri på Aker Brygge i Oslo er det langt mellom gjestene.

De nye reglene innebærer at spisesteder må ha minst en meter avstand mellom de besøkende.

– Vi har tatt en del grep. Vi har fjernet stoler i lokalet, så alle gjestene kan holde en meters avstand. Det føles ganske rart å si til voksne folk: «Vennligst sitt en meter unna hverandre». Men de fleste skjønner greia, sier vinkelner Synne Rustad.

Hun sier de har vasket mye i løpet av dagen.

– Vi spriter dørhåndtak, bestikk, terminaler før og etter vi tar betalinger. Vi har vasket over alt i hele sjappa fra morgenen av. Vi gjør vårt beste for å hindre smitte, sier Rustad.

Unngår steder med mange folk

Gjest Margaretha Stammen sier tiltakene virker greie.

– Det går fint å lese menyen på avstand, sier hun.

– Du er ikke redd for å bli smittet?

– Jeg prøver å unngå steder med mange folk. For det meste er jeg hjemme, men det er store avstander mellom meg og andre folk akkurat nå, sier hun med et smil.

Selv om restauranten er åpen, setter virus-situasjonen sitt preg på bybildet.

– Først og fremst merker vi at det er mindre folk, og at mange har avbestilt, sier Rustad.

Butikker over hele landet opplever stor pågang av kunder som hamstrer unødvendige store mengder med dagligvarer torsdag ettermiddag.

Dagligvarebransjen sier folk ikke trenger bekymre seg for mangel på varer i butikkene, og ber folk ta det med ro.

Inngripende tiltak

FÅ GJESTER: Sommelier (vinkelner) Synne Rustad på Sorgenfri på Aker Brygge sier de har vasket restauranten svært nøye i dag. Foto: Nadir Alam / NRK

På en pressekonferanse klokken 14 torsdag presenterte statsminister Erna Solberg de sterkeste tiltakene i Norge i fredstid.

Helsedirektoratet har i dag vedtatt stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Stengingen gjelder fra klokken 18.00 torsdag til og med torsdag 26 mars, men under pressekonferansen ble det understreket at tiltaket kan bli forlenget dersom det er behov for det.

Dette stenges

SKAL IKKE HA KONTAKT: Bussjåfører skal ikke lenger ha kontakt med passasjerene. Her fra ruten mellom Helsfyr og Vallerudtoppen i Oslo. Foto: Monika Otterlei

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4–1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot/stenging av:

Kulturarrangementer

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Treningssentre

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende

Svømmehaller, badeland og liknende

STENGT: Fornebu Indoor Golf Centre. Foto: Stian Haraldsen / NRK

Regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Så mange som mulig bør jobbe hjemmefra. De som har samfunnskritiske funksjoner, kan få hjelp med barnepass.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, skriver Helsedirektoratet.

Kritiske samfunnsfunksjoner er, ifølge Beredskapsutvalget:

• Styring og kriseledelse • Forsvar • Lov og orden • Helse og omsorg • Redningstjeneste • IKT-sikkerhet i sivil sektor • Natur og miljø • Forsyningssikkerhet • Vann og avløp • Finansielle tjenester • Kraftforsyning • Elektroniske kommunikasjonstjenester • Transport • Satellittbaserte tjenester.