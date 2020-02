Jahn Teigen er død: – Ingen kan erstatte deg

Teigen etterlater seg datteren Sara Skorgan Teigen (35) som han fikk med Anita Skorgan. Han har de siste årene levd et tilbaketrukket liv på Klockargården i Ingelstorp utenfor Ystad.

Hans manager Trond Lie sier til NRK at han fikk meldingen om dødsfallet i går. Han sier Jahn Teigen var en unik kunstner og menneske.

– Virkeligheten ble større enn drømmen. Han fikk til så utrolig mye. Han tegna, programleder. Han var mer enn sanger og låtskriver, sier Lie.

Manageren var hos artisten torsdag og fredag i forrige uke. Da snakket de om nye prosjekter og framtiden.

– Han var fornøyd med det han hadde oppnådd. Det er jeg utrolig glad for, sier han.

Lie sier videre familien er i sorg og at de ikke ønsker å kommentere dødsfallet.

Rik karriere

Hele Norges Jahn Teigen ble født den 27. september 1949 i Tønsberg, og har over 52 år som plateartist bak seg.

I løpet av sin omfattende musikkarriere har gitt ut til sammen mer enn 60 album, samlealbum og singler, hvorav 38 er fra hans solokarriere. Resten er med Popol Vuh/Ace, Herodes Falsk, Anita Skorgan og Prima Vera.

Han fikk sitt store gjennombrudd som soloartist i Melodi Grand Prix i 1978. Da vant han den norske finalen med «Mil etter mil».

1978 var året Jahn Teigen vant med «Mil etter mil» og Anita Skorgan sammen med Georg Keller ble sist i den norske finalen med «Prima Donna». Svein Strugstad skrev musikken, Dag Nordtømme teksten. Du trenger javascript for å se video. 1978 var året Jahn Teigen vant med «Mil etter mil» og Anita Skorgan sammen med Georg Keller ble sist i den norske finalen med «Prima Donna». Svein Strugstad skrev musikken, Dag Nordtømme teksten.

I den internasjonale finalen endte det med null poeng. Det gjorde ham bare mer populær her hjemme, og «Mil etter mil» ble en stor hit.

Teigen er også den artisten som har deltatt i den norske finalen av Melodi Grand Prix – hele 16 ganger. Han har vunnet fire ganger og deretter representert Norge i den internasjonale finalen – i 1976 ikledd skjelettdrakt.

Jahn Teigen overrasket alle ved å dukke opp i den legendariske skjelettdrakta under finalen i Melodi Grand Prix 27. februar. Du trenger javascript for å se video. Jahn Teigen overrasket alle ved å dukke opp i den legendariske skjelettdrakta under finalen i Melodi Grand Prix 27. februar.

– Nasjonalskatten vår har gått bort

Han var også kjent gjennom gruppa Prima Vera, der Teigen sammen med Herodes Falsk og Tom Mathisen ga ut en rekke album, blant dem kjempesuksessen «Brakara» i 1978.

Teigen samarbeidet tett med Herodes Falsk. Da han i 1975 ga ut sin første av mange soloplater var det med tekster av Herodes Falsk og tittelen «Teigen synger Falsk».

På sosiale medier skriver Falsk at ingen kan erstatte den kjære artisten:

– Takk for alt, Jahn! For all moro, sanger og sketsjer vi laget sammen – og for at vi var ordentlige kamerater! Du var unik, den beste, ingen kan erstatte deg, verken på scenen eller bak. Du vil alltid være med oss!

Elleville Prima Vera, med Jahn Teigen i spissen, framfører Brukne ribben, deres versjon av Dawns kjempehiten Tie Yellow Ribbon. Fra Halvsju 26.01.1980 Du trenger javascript for å se video. Elleville Prima Vera, med Jahn Teigen i spissen, framfører Brukne ribben, deres versjon av Dawns kjempehiten Tie Yellow Ribbon. Fra Halvsju 26.01.1980

Kulturminister Abid Raja skriver på Twitter at det er en nasjonalskatt som nå har gått bort.

– Nasjonalskatten vår har gått bort. Hele Norge hadde et kjært og nært forhold til Jahn Teigen, og musikken hans har satt spor i oss alle. Takk for ditt fantastiske bidrag til norsk kulturliv; du vil savnes. Våre tanker går til hans familien. Hvil i fred!

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– En av de største vi hadde

Teigens nære venn Morten Stensland har skrevet en bok om hans liv. Han sier det ikke er noen overraskelse at den folkekjære artisten nå har gått bort.

– Han har vært syk i lenge, og ble dårligere og dårligere. Men Jahn likte ikke å snakke om det. Jeg ville heller ikke gå inn på hva som feilet han, sier han.

Stensland snakket med Teigen sist gang nå i vinter, og sier at de som sto ham nærme visste at det ikke gikk bra med ham.

– Men han hadde hodet full av ideer da jeg møtte ham nå i vinter, det var så mye han fortsatt ville gjøre. Han ville lage musikk og musikaler, sier Stensland og legger til:

– Han var en av de største vi hadde.

NRKs musikkjournalist Bård Ose skriver på Facebook at det er» ingen over og ingen ved siden» av den populære artisten.

– En evig optimist, en gledesspreder, og fremfor alt en enestående artist. Sist jeg fikk æren av å møte ham var på Britannia i Trondheim da han ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame, skriver Ose.

Teigen ble innlemmet i Rockheims Hall of Fame i 2012.

Jahn Teigen - ingen over, ingen ved siden. En evig optimist, en gledesspreder, og fremfor alt en enestående artist. Sist... Publisert av Bård Ose Tirsdag 25. februar 2020

Ville fortsette å lage musikk

Den 27. september i fjor fylte Teigen 70 år og ble hedret av publikum under forestillingen «Optimist» som tar for seg 26 av Teigens sanger.

– Da jeg vokste opp, så jeg på mennesker på 70 år som steingamle. Nå er det helt uvirkelig å tenke på at jeg er 70 år selv, sa Teigen og ga uttrykk for at han ønsket å fortsette å lage musikk.

– Kreativiteten blir ikke borte selv om man blir 70 år. Jeg holder på med ny musikk og gleder meg til hver dag. Det kommer mer fra meg. For jeg er jo ikke som alle andre!

Teigen slapp selv låten «Ikke som alle andre» på bursdagen, skrevet sammen med vennen Øystein Wiik. Han skrev også manuset til musikalen «Optimist», som sist høst gikk for fulle hus i Oslo.

Under forestillingen «Optimist» hyllet publikum jubilanten med bursdagssangen. Du trenger javascript for å se video. Under forestillingen «Optimist» hyllet publikum jubilanten med bursdagssangen.

Hedret flere ganger

Med låter som «Optimist», «Det vakreste som fins» og «Min første kjærlighet» har Jahn Teigen solgt flere millioner plater og ble tildelt hedersprisen under Spellemann-utdelingen to ganger – i 1983 og 2009. I tillegg har han vunnet en rekke andre priser.

Han mottok Norsk Artistforbunds Ærespris i 2003 og fikk Komiprisen med Prima Vera i 2014. Han er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2012 og sammen med gruppa Popol Ace i 2017.

i 2010 ble Teigen av Kong Harald utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hans innsats som musiker og artist.

I begrunnelsen la kongen vekt på Teigens betydningsfulle innsats innen norsk populærmusikk og hans sjenerøsitet overfor andre artister og medmennesker.

DIREKTE: Fra Jahn Teigens Plass i Tønsberg der folk minnes den kjære artisten og legger igjen hilsener ved hans statue i hjembyen. Du trenger javascript for å se video. DIREKTE: Fra Jahn Teigens Plass i Tønsberg der folk minnes den kjære artisten og legger igjen hilsener ved hans statue i hjembyen.

Fikk statue i hjembyen

I 2012 sto en statue av Jahn Teigen ferdig i hjembyen Tønsberg. Den var laget av Nina Nesje.

Frank Rune Gustavsen (67) var venn av Teigen og initiativtaker til statuen av artisten i Tønsberg. Gustavsen ble fan av Teigen som 15-åring.

– Jeg fikk litt sjokk. Jeg så på nyhetsmorgen på TV 2 da jeg plutselig så at han var død. Jeg visste han hadde vært syk i lang tid. Det er forferdelig, og jeg er veldig lei meg, sier han.

Det var etter et show i Tønsberg i 2009 at Gustavsen tok til orde for at hjembyen skulle hedre Teigen. På Facebook skrev han at «nå må denne mannen på sokkel».

– Plutselig fikk jeg mange hjelpere og fikk samlet inn penger. Så sto statuen der på Teigens plass som vi har fått av kommunen i etterkant. For litt under et år siden besøkte jeg ham i Sverige. Det var fantastisk, sier Gustavsen.