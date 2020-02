To helgevakter sto i klagestormen etter MGP-skandalen: «Forbanna svindel mot det norske folk»

1000 klager på Facebook. 910 klager på e-post.

På det meste satt 52 personer i telefonkø inn til NRKs Publikumsservice. På andre siden av røret satt to helgevakter på kontoret i Mo i Rana.

Beskjeden fra folket var klokkeklar: Dette er ikke greit.

Stemmesystemet gikk dukken under årets Melodi Grand Prix.

Og ingen var nok mer klar over dette enn Publikumsservice-arbeiderne denne kvelden.

Hvordan gikk det galt? Slik forklarer NRK seg:

– Vi skjønte at folk var frustrerte. Lei seg for at de ikke fikk være med. Sint, kan du vel kanskje også si, sier Carina Berge, leder for NRK Publikumsservice-kontoret på Mo.

Infokonsulent Per Breivik var én av de to helgevaktene som holdt fortet lørdag kveld.

– Det begynte rundt Dagsrevyen-tider, og så ballet det på seg utover kvelden. Rundt 21 startet kaoset, sier Brevik.

Mange av dem som ringte inn hadde familiekonkurranser, og var oppgitte over at ting ikke fungerte.

– Lørdagskosen ble nok forstyrret av disse problemene, sier Breivik.

Ikke fått svart alle enda

Carina Berge sier de raskt skjønte at folk var engasjerte.

Hun sier det stormet på alle kanaler.

– Jeg kan godt lese opp noen, sier Berge, og fortsetter:

«Forbanna svindel mot det norske folk.»

«Sykt skuffende.»

«Skandale.»

Hun sier det «rett og slett bare er å ta imot».

– Vi skjønte at her var det bare å brette opp ermene og få svart folk. Men det går fint. NRK tar dette veldig på alvor.

Det er mange saker som har skapt engasjement siden Skavlan og Åkesson, men ikke noe som har generert så mange saker på så kort tid, ifølge Berge.

– Opplevdes det urettferdig å få så mye kritikk?

– Nei, men det er klart vi føler oss hjelpeløse når det først har skjedd. Vi fikk et sånn trykk her at vi enda holder på å svare folk. Vi er ikke i mål enda.

Per Brevik bekrefter at mange var irriterte. Han forteller at det kom noen saftige uttrykk over telefonen.

– Det var kanskje en fordel at det var nordlendinger som tok imot telefonene, siden vi har en litt høyere terskel for kvass språkbruk, sier Breivik med et glimt i øyet.

Skal evaluere

Det var 38 millioner emojier som tok knekken på systemene lørdag.

NRK skal nå evaluere prosessen.

Fungerende programdirektør Charlo Halvorsen sier han ser klare fordeler ved å bruke avstemning på nett.

– Ved å bruke emojier får vi et uttrykk for følelser som kan vise hvor stort engasjementet er. Avstemning på nett er også gratis. At vi bruker ny teknologi for å gi bedre seeropplevelser er jeg glad for.