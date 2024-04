Regjeringen innrømmer: Barn ble ikke godt nok beskyttet under pandemien

Som en av sine siste oppgave som helse- og omsorgsminister, inntok Ingvild Kjerkol (Ap) Stortingets talerstol for å fremlegge regjeringens håndtering av pandemien.

Der innrømmet Kjerkol på vegne av regjeringen at barn og sårbare grupper ble for hardt rammet av koronatiltak, og dermed ikke godt nok beskyttet.

– Vi må erkjenne at vi ikke klarte å beskytte sårbare grupper tilstrekkelig, og da særlig barn, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

INNRØMMER: Som en av sine siste oppgaver som helse- og omsorgsminister, sier Ingvild Kjerkol at regjeringen sviktet barn under pandemien. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Kjerkol viste spesifikt til hvordan inngripende tiltak bidro negativt inn mot barns helse og sikkerhet. Hun mener dette er noe vi i dag ser ettervirkningene av.

– FN har meldt om at pandemien førte til en økning i alle former for vold, også overgrep, mot barn og kvinner. Særlig i nære relasjoner, sa Kjerkol og la til:

– Vi ser dessverre en utvikling der barn og unge, og unge voksne, rapporterer om en økning i psykiske plager. Vi må anta at dette kan kobles til pandemien, sa Kjerkol.

SKOLEGANG: Elever byttet ut skolesekker med plastposer under pandemien. Her fra T-banen i Løren i 2020. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Koronakommisjonen: – Alvorlig svikt

Kjerkols utsagn er i tråd med rapporter fra koronakommisjonen, som særlig trakk frem hvordan tiltakene gjorde at barn og unge ikke ble godt nok skjermet.

Da de første tiltakene ble innført 12. mars 2020, omtalte daværende statsminister Erna Solberg disse som de mest inngripende tiltakene i fredstid.

Listen over inngripende tiltak ble lang i løpet av de to årene Norge var preget av pandemien, som blant annet omfattet:

En-meterregelen.

Påbud om munnbind og koronatester.

Hytteforbud.

Hjemmekontor og hjemmeundervisning.

Karantene.

Begrensninger på antall personer i eget hjem, og for begravelser.

Reiserestriksjoner og vaksinesertifikat.

Kansellerte kultur- og idrettsarrangement, og nedstenging av virksomheter.

VAKSINERING: Bergenshallen ble omgjort til vaksinehall under pandemien. Foto: Mette Anthun / Mette Anthun

I sin redegjørelse over tiltak som bidro negativt inn mot barn, trakk Kjerkol særlig frem stenging av barnehager, skoler og fritidstilbud, samt tiltak som gjorde at barn ble mer isolert i sitt hjem.

– Til neste pandemi, er det viktig at informasjon om hjelpetelefoner når bredt ut, sa Kjerkol og la til:

– Erfaringene og kunnskapen fra pandemien, om hindring av smitte og de psykososiale konsekvensene, gjør at vi ved neste pandemi må vurdere tiltak som rammer barn og unge annerledes.

Samlet sett mente at likevel koronakommisjonen at befolkningen og myndighetene håndterte pandemien godt, men ga en knusende dom over landets beredskap.

Koronakommisjonen kalte det en alvorlig svikt, at Norge ikke var forberedt på det som måtte ansees som en varslet trussel.

Kjerkol påpekte hvordan beredskapen omkring vold i nære relasjoner, skal styrkes frem mot en potensiell ny pandemi.

Dette ved at regjeringen blant annet skal inkludere arbeid mot vold i nære relasjoner i sine beredskapsplaner, handlingsplaner og kommunikasjonsplaner.

STENGT: Stengte fritidstilbud som svømmehaller, bidro til at barn ble mer isolert under pandemien, erkjenner regjeringen. Foto: Therese Pisani / NRK