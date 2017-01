Aktor om politispanerne: De fryktet Cappelen hadde kontakter i politiet og at han ble varslet

Aktor Lars Erik Alfheim listet i sitt innledningsforedrag opp en rekke dommer mot Gjermund Cappelen, blant annet for hasjmugling på 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Ifølge Alfheim ble fokuset på Gjermund Cappelen intensivert i 1998.

Likevel unnslapp hasjsmugleren unnslapp gang på gang.

Han viser blant annet til en dom mot en av de medtiltalte i Cappelen-nettverket om innførsel fra Tyskland.

– Asker og Bærum politidistrikt fikk opplysninger om at Cappelen hadde unnsluppet, og den rollen Jensen hadde i denne saken vil bli belyst, sier Alfheim.

Han forteller også hvordan politiets første spaning på Cappelen ble avsluttet i 2000.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim med innledningsforedrag i rettsaken mot den tidligere politilederen Eirik Jensen og hasjsmugler Gjermund Cappelen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– På et tidspunkt ble spaningen avsluttet, fordi Cappelen ringte og sa at han visste at han ble spanet på. Jensens rolle i denne saken vil bli belyst senere, sier Alfheim.

Ifølge TV2 var de internt på politihuset i Bærum overbevist om at Jensen i et møtet som hadde blitt observert, hadde fortalt Gjermund Cappelen at det ble spanet på ham. Politiet i Asker og Bærum begynte å bli skeptiske, men forstod ikke motivet, skriver TV2.

I 2013 var mistanken i politiet så stor at de valgte å begrense informasjonen internt.

– Man fryktet at Cappelen hadde kontakter i politiet, og at han ville bli varslet. Det ble derfor gjennomført en lukket operasjon mot Cappelen, sier aktor Lars Erik Alfheim.

Ifølge flere medier fikk denne politiaksjonen, leder av Asker og Bærum politidistrikt, «Operasjon Silent». Ingenting ble lagt i politiets søkbare registre. Dette for å holde opplysningene unna Eirik Jensen.

Iskaldt møte

Det var en isfront mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen da rettssaken startet i Oslo tingrett klokken 9 mandag morgen. De to tiltalte sitter lengst mulig fra hverandre, med rekken av forsvarere mellom seg. Mens Cappelen erkjente straffskyld, sa Jensen seg ikke skyldig.

Hele mandagen går med til statsadvokat Lars Erik Alfheims innledningsforedrag. Det omhandler Gjermund Cappelens smugling.

Tirsdag skal Spesialenheten for politisaker gå gjennom saken mot Eirik Jensen.

– Naivt å tro at vi har funnet alt

Cappelen har selv erkjent smugling av 25 tonn hasj, men politiet har kun funnet at innførselen av om lag 17 tonn er tilstrekkelig bevist. Politiet har lagt ned påstand om inndragning av hele 825 millioner kroner fra mannen som har blitt omtalt som den største hasjsmugleren i Norge gjennom tidene.

– Det totale omfanget er regnet ut ved å ta kiloene som er innført, og minste mulig kilopris, forklarer Alfheim.

Etter en gjennomgang av Cappelens verdier i eiendom, biler, kontanter og hasj etter pågripelsen i desember 2013, har politiet imidlertid ikke funnet verdier for mer enn 10 millioner kroner. Statsadvokat Alfheim er tydelig på at politiet ikke tror de har funnet alle verdiene til Cappelen.

– Det er naivt å tro at dette er alt som er igjen av Cappelens inntekt disse årene. Til det er skogen for tett, og omfanget av utenlandske investeringer for stor. Dette er noe vi kommer tilbake i senere revisorgjennomgang, sier Alfheim.

Totalt mener påtalemyndigheten at Cappelen har solgt narkotika for mellom en og to milliarder kroner over flere år.