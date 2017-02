Cappelen avviser pengelån fra Jensen: Hadde flere millioner liggende

Narkotikasmugleren Gjermund Cappelen forklarer seg tirsdag om tiden før han ble pågrepet av politiet 19. desember 2013. Eirik Jensen sa i sin forklaring i retten at han mottok penger fra Gjermund Cappelen inne i narkosmuglerens bil i månedsskiftet november/desember.

Jensen forklarte at pengene var tilbakebetaling av et lån han hadde gitt Cappelen for at han skulle reparere sin dyre BMW.

Dette avviser Cappelen på det sterkeste i retten.

– Det gjorde han selvfølgelig ikke. Jeg trengte ikke å låne penger av ham. Jeg betalte ikke regningen, jeg var irritert på at det ikke var en garantisak, sier Cappelen, som viser til at han som regel hadde store summer liggende på bopel.

– Hadde flere millioner liggende

Da Cappelen ble pågrepet fant politiet to millioner kroner på Cappelens bopel. I tillegg ble det funnet over tre millioner kroner i en bil Cappelens sønn skulle kjøre ute av landet.

– Da jeg ble arrestert hadde jeg to millioner, og hadde akkurat sendt ut 3,7 millioner. I tillegg hadde jeg også en halv million liggende hos NN (den 64 år gamle tidligere brusselgeren i nettverket), sier Cappelen.

I desember 2013 var politiet godt i gang med den skjulte etterforskningen mot Cappelen, kalt «Operasjon Silent». Som en del av etterforskningen mot Cappelen ble det iverksatt omfattende spaning. Flere ganger i desember ble Cappelen observert sammen med politimannen Eirik Jensen.

På det siste møtet mellom Jensen og Cappelen, samme dag som Cappelen ble pågrepet, skal spanere ha sett at Cappelen ga Jensen en hvit konvolutt ved Grønlandsleiret i Oslo, et steinkast unna politihuset på Grønland.

Aktor Alfheim lurte på hvordan pengene til Jensen som regel ble utlevert.

– Enten i en konvolutt, eller i strikker. En strikk på hver side av en flat bunke, forklarte Cappelen i retten.

Gjermund Cappelen forklarer er inne i den siste delen av sin forklaring i Oslo tingrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Tilbakebetaling av lån

Jensen var i sin forklaring ikke sikker på om han fikk penger av Cappelen ved det siste møtet, 19. desember, og hevdet spanerne kunne ha sett en notatblokk. Jensen var imidlertid tydelig på at han hadde mottatt penger av Cappelen inne i narkosmuglerens bil en gang i månedsskiftet november/desember.

Jensen hevder imidlertid at pengene var tilbakebetaling av et lån han hadde gitt Cappelen. Pengene skulle Cappelen bruke til å betale reparasjonen av Cappelens dyre BMW. I retten forklarte Jensen at han var redd for at Cappelen skulle bruke BMW-en i en forsikringssvindel.

Da Jensen forklarte seg fikk han også spørsmål om hvorfor Cappelen skulle fortelle han om den mulige forsikringssvindelen.

– Det er nesten utrolig. Men det var i perioden da han var ruspåvirket. Jeg husker ikke når bilen var på verksted, men det regner jeg med at dere har sjekket. Jeg vet ikke hvorfor han fortalte det til meg, sier Jensen.

Eirik Jensen har gitt en helt annen forklaring på pengebeløpet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Ville spille med åpne kort

Et beløp som tilsvarer det Jensen forklarer at han fikk tilbake fra bærumsmannen ble funnet bak en vegg i garasjen under pågripelsen av Jensen. Da Jensen ble spurt ut av Spesialenheten kom deg også frem at politimannen i avhør ikke hadde husket at han mottok penger i det hele tatt.

– Hvorfor endrer du dette senere? spurte Schilling i retten.

– Jeg ville spille med åpne kort. Det er ikke det samme som dere legger i mottatt, det er tilbakebetaling av et lån. Det er antagelig det dummeste jeg har gjort, men den smellen må jeg bare ta, sier Jensen.