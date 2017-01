Her fikk Jensen 30.000: – Skulle stoppe Cappelens forsikringssvindel

PRESSET PÅ: Aktor Kristine Schilling. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ett av de sentrale bevisene i saken mot Eirik Jensen er 34.800 kroner som ble funnet i en vegg i garasjen til Jensen. Etter at Jensen ble pågrepet av Spesialenheten 14. februar 2014, fortalte han selv om hvor pengene var gjemt. Opplysningene ga han imidlertid først i det tredje avhøret med Spesialenheten, noe aktor Kristine Schilling reagerte på i retten.

– Du sa ikke noe om pengene i veggen i det første avhøret, bare i det tredje: Sa du det da fordi du trodde at vi kom til å finne fingeravtrykk på Cappelen på sedlene?

– Nei, ærlig talt, svarer Jensen, som tidvis virket svært sliten i retten.

Spesialenheten mener blant annet at Jensen i retten forklarte seg annerledes enn han har gjort i avhør, blant annet om tidspunktet for når han fikk vite om Cappelens pågripelse.

– Jeg har gjort noen glipper i avhør, og det er ganske menneskelig. Jeg kan ikke forklare det på noen annen måte, sier Jensen.

– Faen, dere er hyggelige

Pengene som ble funnet Jensen bopel var ifølge Jensen en kontantreserve han hadde dersom han var truet og nødt til å komme seg vekk i all hast. I retten ble det også vist bilder av Jensens bopel, der pengene ble funnet. Dette reagerte den pensjonerte polititoppen på, fordi han har hemmelig adresse etter et såkalt «kode 6-regime».

Etter at tingrettsdommer Kim Heger hadde gått med på at bildene likevel ikke skulle vises på presserommet, ville Schilling likevel vite om Jensen hadde gjort noen endringer på hovedbygget i tiden etter vinteren 2014, da Jensen ble pågrepet.

– Faen, dere er hyggelige, utbrøt Jensen, før han forklarte at han har endret farge på hovedbygget på gården.

– Stoppet forsikringssvindel

Eirik Jensen forklarer at pengene som ble funnet i en dobbeltvegg i garasjen kom fra Gjermund Cappelen, og at pengene ble overlevert utenfor Kiwi på Grønland en gang i november/desember 2013.

Politimenn fra Asker og Bærum politidistrikt hadde da iverksatt spaning mot Cappelen, og ble vitne til flere møter mellom ham og Jensen ved Kiwi-butikken. Ved det siste møtet, 19. desember, skal spanere ha sett at Jensen mottok noe som så ut som «en konvolutt».

Jensen er imidlertid ikke sikker på når han mottok pengene, og hevder «den hvite konvolutten» også kan ha vært notisblokka han ofte bar på. At han på et tidspunkt har mottatt penger, er han likevel klar på.

Ifølge Jensen husker han også at ham mottok pengene inne i Cappelens bil.

PRESSET: Det ble en dag preget av konfronterende spørsmål for Eirik Jensen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er i utgangspunktet tilbakebetaling av et lån. Det er relatert til reparasjon av en BMW, fortalte Jensen i retten.

Aktor Schilling ba Jensen forklare bakgrunnen for disse pengene. Ifølge Jensen skal Gjermund Cappelen ha fortalt at han ville kjøre bilen sin, en dyr BMW, til Nederland og melde den stjålet for å få utbetalt forsikringspenger.

– Da ble jeg litt satt ut, fordi det er spesielt at han forteller meg hvilke planer han har, for å lure et forsikringsselskap for en million kroner. Jeg sa at jeg ikke kunne vite at han skulle få bilen sin stjålet, og jeg ba han legge den ut på finn.no, sier Jensen, som hevder han satte ned foten for «opplegget».

Schilling spør hvorfor Cappelen skulle fortelle en politimann om en planlagt forsikringssvindel.

– Det er nesten utrolig. Men det var i perioden da han var ruspåvirket. Jeg husker ikke når bilen var på verksted, men det regner jeg med at dere har sjekket. Jeg vet ikke hvorfor han fortalte det til meg, sier Jensen.

Sa han ikke fikk penger

Schilling sier Jensen i avhør sa han aldri hadde mottatt penger fra Cappelen. Jensen sier at han ikke regnet tilbakebetaling av lån som det samme som å motta penger.

– Hvorfor endrer du dette senere? spør Schilling.

– Jeg ville spille med åpne kort. Det er ikke det samme som dere legger i mottatt, det er tilbakebetaling av et lån. Det er antagelig det dummeste jeg har gjort, men den smellen må jeg bare ta, sier Jensen.

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe har tidligere avfeid at Cappelen har hatt behov for å låne penger av Jensen.

IKKE I PENGENØD: Det ble funnet over tre millioner kroner da Gjermund Cappelen ble pågrepet. Hans forsvarere og Spesialenheten mener dette viser at Cappelen ikke var i pengenød. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Ikke det mest sentrale for Jensen

De Vibe har pekt på noe Schilling i Spesialenheten trakk frem i retten: At det ble funnet 2 millioner kroner på Cappelens bopel da han ble pågrepet, i tillegg til 3,4 millioner kroner i en bil Cappelens sønn skulle kjøre til Amsterdam, samt en rekke verdigjenstander. Schilling mener dette viser at Cappelen ikke hadde behov for å låne penger.

Jensen sier han aldri spurte Cappelen om hvorvidt han faktisk hadde solgt bilen da han fikk pengene tilbake.

– Jeg antar at han har dratt den slutningen, siden han var i stand til å betale tilbake pengene. Men det var ikke det mest sentrale for Jensen, så vidt jeg skjønte fra forklaringen, sier Jensens forsvarer John Christian Elden.

– Hva var det mest sentrale for ham?

– At han fikk tilbake pengene, svarer Elden, som mener det ikke er unaturlig at Jensen skulle låne ut penger til Cappelen, til tross for at bærumsmannen satt på omfattende verdier.

– Jensen har ikke noen totaloversikt over Cappelens økonomi, men Jensen vet at han hadde en dårlig økonomi på akkurat dette tidspunktet hvor pengene disse pengene ble lånt ut, sier Elden.

Han synes ikke det det er unaturlig at hans klient tidvis har forklart seg annerledes i avhør, enn han gjør i retten.

– Han opplever at det er svært mye pirking på detaljer. Det er jo vanlig i retten, men jeg er usikker på om man kommer nærmere sannheten, sier Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden.