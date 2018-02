– Jeg reagerer på hatretorikken som er mot bloggerne og influencere. Retorikken blir grovere og grovere for hvert eneste år uten at det får noen konsekvenser, sier juryformann i Vixen Influencer Awards, Hans-Petter Nygård-Hansen.

Det har stormet rundt kåringen den siste tiden, og det er åpnet debatt om hva og hvem som er et godt forbilde.

Malin Nesvoll Vangsnes på NRK Ytring at det trengs en oppvask i bransjen.

– For meg ligner dette mer på et sammensurium av mange ulike utfordringer influencer-bransjen står overfor, som egentlig burde vært oppe til diskusjon for mange år siden, skriver blogger og påvirker Malin Vangsnes i et innlegg hos NRK Ytring.

Opplever hets

Nygård-Hansen har selv opplevd stormen rundt utdelingen, og har fortalt til NRK at han utsettes for sjikane, telefonoppringninger om natta og at Facebook-kontoen hans har blitt forsøkt hacket. Likevel ønsker han å rette oppmerksomheten mot den daglige hetsen bloggere og påvirkere opplever.

Blogger og påvirker Sophie Elise Isachsen er med i debatten om gode forbilder. Foto: NRK

Han har vært juryformann i kåringen de siste årene, og er selv aktiv på sosiale medier og som påvirker. Han synes hatet mot bloggere og påvirkere er verre enn noen gang.

Blogger Sophie Elise er blant dem som har opplevd dette.

– Jeg har også grått mine tårer og kjent på en klump i magen i senere år, når jeg har lest kronikker, innlegg og hørt debatter, skrev Sophie Elise Isachsen om tekster som handler om henne selv.

Dette er en «influencer» Ekspandér faktaboks Kalles ofte en «påvirker» eller «opinionsleder» på norsk.

Er personer som har stor påvirkningskraft på sitt publikum, for eksempel gjennom sin blogg eller sosiale medier.

Har ofte et stort antall tilhengere.

Etterlyser nettverkene

Nå etterlyser Nygård-Hansen bloggnettverkene rundt de som opplever hets, og mener nettverkene må komme tydeligere på banen.

– Mange av påvirkerne har sitt eget selskap og omsetter for millioner av kroner. De har store nettverk rundt seg, men det virker som om nettverket bare er opptatte av å melke dem rå på den kommersielle verdien de har, sier han.

Debatten rundt påvirker-bransjen startet for alvor da noen av finalistene til Vixen Influencer Awards først ble disket, med begrunnelsen at de hadde brutt markedsføringsloven i sine innlegg. De fikk senere være med igjen, da Nygård-Hansen sa det var gjort en feil.

Nygård-Hansen håper påvirkere i fremtiden gjør en større innsats for å bli mer etterrettelige og merke innleggene sine, men sier det ikke bare er påvirkernes ansvar.

– Bloggnettverkene må også bli mer bevisst sitt eget ansvar, lære seg lovene og sette krav til at deres respektive influencere forholder seg til regelverket, sier han.

– Støtter dem ved behov

United Influencers er et av selskapene som lever av å organisere og hjelpe påvirkere. De har blant annet Sophie Elise, Espen Hilton og Kathrine Sørland i sin stab.

– Vi ser på våre influencere som kollegaer, og vi er til stede og støtter dem ved behov. Vi har et støtteapparat tilgjengelig de kan benytte seg av innenfor ulike temaer, sier daglig leder, Sandra Claesson.

– Vi har fokus på å støtte profilene våre og vi får gode tilbakemeldinger på at vi er en god samarbeidspartner, sier hun.

Også Nordic Screens hjelper påvirkere, hovedsakelig de som jobber på Youtube, og daglig leder Nils Ketil Andresen sier de hele veien jobber tett med påvirkerne for å støtte dem.

De har selv hatt påvirkere hos seg som har blitt utsatt for hets og ubehageligheter, og fulgte nøye med da youtuber Dennis Vareide saksøkte en mann for ærekrenkelser.

NRK har prøvd å komme i kontakt med flere påvirker-byråer uten å lykkes.