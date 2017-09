Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

Youtube-trend med hatvideoer gir klikk og drama Hat, sterke anklager og oppfordring til selvdrap sprer seg blant norske barn og unge i Youtube-verdenen. I jakten på klikk er grensene flyttet for hva det går an å si om andre.

Trenden har eksistert et par år i USA. Det siste året er det også publisert slike videoer i norske youtube-kanaler.

Dennis Vareide i Prebz og Dennis er en av Norges største youtubere, med over 200.000 abonnenter. Han er nå utsatt for det som kalles exposed-kulturen på Youtube.

En annen youtuber har nylig publisert to videoer på Youtube hvor han beskylder Dennis for blant annet straffbare handlinger. Dennis forteller at dette har vært en svært stor belastning å stå i.

– Det er vanskelig å stå i beskyldninger jeg har blitt utsatt for på Youtube. Det er veldig stressende, sier Vareide.

Dennis Vareide må ta en pause i intervjuet. Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

– Det er flere liknende saker der ute, med tvilsomme opplysninger som jeg ikke vet om det er hold i. Men det bør ikke legges ut på Youtube. Vi har et rettsvesen i Norge som fungerer greit, sier han, og henviser til beskyldninger om til dels grove lovbrudd.

Dennis reagerer sterkt på anklagene som rettes mot han i Youtube-videoen. Nå krever han erstatning for ærekrenkelser, og håper han får stanset denne type trakassering blant youtubere i Norge.

Youtube-sjargong Ekspandér faktaboks Exposed betyr utsatt og uthengt. Kulturen går ut på å publisere sladder og henge ut navngitte personer på youtube. Det dreier seg ofte om beskyldninger om handlinger som angivelig skal være begått av en person. Roasting betyr å steke, og er generelt ment som lett, humoristisk kritikk mot innholdet til kanalen som roastes. Dette er vanlig kultur på Youtube.

Ungdommenes medium

Mange av exposed-videoene merkes med at de er ment som satire. Foto: Skjermdump fra Youtube

Youtube er en av de mest populære medieplattformene for barn og unge på internett. Youtubere er barnas og ungdommenes kjendiser.

I exposed-videoene blir det spredd sladder om disse nye kjendisene. Noen videoer går ekstremt langt, og mange av de største youtuberne har i publiserte videoer blitt beskyldt for å ha begått overgrep mot mindreårige og for å ha vært utro.

Sladderen genererer mange klikk og dermed reklameinntekter, og spres videre gjennom andre Youtube-kanaler.

Ofte distanserer avsenderen seg fra budskapet ved å beskrive det som humor eller satire på en plakat som ligger foran videoklippet eller i beskrivelsen av videoen.

Fra USA

I USA har exposed-videoer vært en trend lenge. Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

I USA har trenden med exposed-videoer vart et par år. En av de største Youtube-stjernene, Pewdiepie med over 57 millioner abonnenter, laget i fjor en video der han kommenterer trenden som et problem for Youtube:

«Det bare vokser. Større og større. Og det har skapt en mobbementalitet der alle er så på hugget, og så klare til å gå etter sine neste ofre blant noen som har dummet seg ut eller gjort noe dårlig. Og for hver gang, ser det ut til å være flere youtubere involvert. Fordi de vet at hver gang de snakker om det, kommer de til å få flere seere og mer oppmerksomhet, mens følgerne bare nikker bekreftende.»

Videoen han spilte inn har siden generert flere tusen nye videoer, der andre youtubere snakker om ham og mange henger ham ut.

Til Norge

Nå er de populære, norske youtuberne i Flippklipp Studio bekymret fordi trenden har kommet til Norge.

Som Henrik og Jonas i Flippklipp sier i videoen er det blitt opp til barna å være kritiske til innholdet på nett når det ikke finnes redaktører som passer på innholdet.

Satire som skalkeskjul

Der tradisjonelle mediehus har et tydelig redaktøransvar og må følge Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten, blir videoer med sjikane og udokumenterte påstander liggende ute på Youtube. Mange av exposed-videoene merkes med satire. Det holder ikke, mener NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk.

Å kalle hetsen for satire, hjelper ikke sier etikkredaktør Per Arne Kalbakk. Foto: NRK

– Det som kjennetegner satire er at den forvrenger, forminsker eller forstørrer ting som faktisk er sant, for å drive med samfunnskritikk. En utfordring er at folk oppfatter humor og satire forskjellig, sier Kalbakk.

Han forklarer at pressen har et ansvar for å sjekke fakta, gå til flere kilder, og la partene få uttale seg.

– Vi har redaktører som følger pressens etiske regler, og vi er rettslig ansvarlige for alt vi publiserer, sier Kalbakk.

Grensene flyttes

I en video NRK har fått tilgang til, oppfordrer en norsk, mannlig youtuber en annen navngitt norsk youtuber til å ta livet sitt.

I videoen demonstrerer han med kniv, tau og lekepistol hvordan den andre kan gjennomføre det. I denne videoen og flere påfølgende videoer blir den mannlige youtuberen beskyldt for å være pedofil og autist. Youtube fjernet etterhvert denne videoen.

Da var den allerede sett av mange og delt videre.

På en annen Youtube-kanal, i en video publisert noen måneder senere, publiserer en ung norsk gutt en video fra gutterommet der han tilsynelatende hermer etter den norske mannlige youtuberen som han er fan av.

I starten av videoen sin har gutten lagt inn plakater hvor det står at dette er tøys og at ingen bør ta livet av seg. Deretter viser han med en kabel som han knytter rundt halsen, hvordan en ung, kvinnelig youtuber kan henge seg. Den norske mannlige youtuberen som den unge gutten tilsynelatende har kopiert, skriver en støttende kommentar med smilefjes under den unge guttens video.

Henrik og Jonas i FlippKlipp reagerer sterkt på trenden med exposed-videoer. Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

I flere andre hatvideoer på Youtube vises SMS-er og chatlogger som angivelig skal bevise ulike beskyldninger, selv om meldingene er tatt ut av sin sammenheng.

Barn blir påvirket

Dennis Vareide peker på at barn og ungdom som ser på Youtube er lett påvirkelige.

– Det er viktig å vite at det ikke er greit å henge ut folk på nettet. Det er langt over grensen å trakassere folk man ikke liker på nett. Barna plukker opp hatet. De er ikke kritiske. Det er lett å ta seg nær av det som legges ut, når man er ung jente og blir oppfordret til å ta sitt liv.

Straffeloven gjelder også internett

Politiet opplyser at det er sider på internett og i sosiale medier som henger ut og publiserer anklager om at navngitte personer har brutt loven. Politiet mener dette er problematisk.

Politioverbetjent Emil Jenssen advarer mot den digitale gapestokken. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Såkalt privat etterforskning kan forhindre og ødelegge pågående politietterforskninger. Fremgangsmåtene som blir brukt for å innhente bevis kan være ulovlige, så de ikke kan brukes i norske rettssaler. Outing av påståtte overgripere er en ekstra belastning på eventuelle ofre, pårørende og familie som tvert imot trenger å vernes, sier Emil Jenssen, politioverbetjent ved politiets nettpatrulje hos Kripos.

Han understreker at også overgripere har et rettsvern i Norge, der det er det norske rettsvesenet som dømmer, ikke den digitale gapestokken. Den norske straffeloven gjelder også på internett.

– Vi oppfordrer alle til å tipse politiet på politiets tipsside. Da sikrer vi at dette blir håndtert på en grundig og sikker måte.

Oppfordring til å begå selvmord rammes av flere paragrafer i straffeloven. Det dreier seg om straffeansvar for medvirkning til drap og lovregulerte bestemmelser om trusler og hensynsløs atferd.

Kripos' foreldreråd: Ekspandér faktaboks Lær barna å være trygge på nett. Den beste måten å bekjempe grooming, trusler og andre situasjoner der barnet ditt kan bli offer for kriminelle handlinger på nett er at ditt barn er velinformert, og vet hva de må være på vakt mot. Lær barna å si ifra. Barna må vite de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett. Du må vite hvor barna er: Hvilke nettjenester bruker dine barn til å kommunisere med andre barn? Sett klare grenser for hvilke nettjenster dine barn får bruke. Du må vite hvem nettvennene er: Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. Få barnet til å forstå at selv om de har blitt kjent med noen online, betyr det ikke at de vet hvem det er. Hold personlig informasjon privat. Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonummer, navnet på skolen og andre opplysniner sin til andre enn personer de kjenner. Ikke del bilder eller video med fremmede. Ikke følg med fremmede. Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen på nettet uten at foreldrene er informert og med på møtene. Det samme gjelder for "møter" som skjer på nettet. Gi beskjed om at det ikke er greit for barnet å bli med nettbekjentskaper over på andre nettjenester. Tips politiet. Ofte får seksuallovbrytere på nett holde på lenge, selv om mange har opplevd deres fremstøt. Tips på tips.kripos.no, selv om det ikke virker så alvorlig. En groomer prøver seg ikke bare på ett barn. (Kilde: Kripos)

– Ikke greit

Medietilsynet mener dette fenomenet er både utfordrende og viktig å få bukt med. – Det er ikke slik vi ønsker å ha det, sier Eva Liestøl, direktør for brukertrygghet i Medietilsynet.

Eva Liestøl i Medietilsynet sier terskelen for å hetse kjendiser er lavere. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

– Grensen er lavere for å slenge dritt til en kjendis som ikke sees på som «person», men et ikon. Det føles kanskje ikke så farlig, og derfra er veien kort til å si det samme om en populær person i parallellklassen.

Medietilsynet er med på å gi råd til barn gjennom Røde Kors og Kors på halsen, og Liestøl oppfordrer barn og unge som synes det er vanskelig å vite hvem de kan snakke med om dumme ting de ser på Youtube og ellers på nettet, til å ta kontakt med nettjenesten.

Liestøl minner om at foreldre har et ansvar for å ha samtaler med barn om hvor grensene skal gå for hvordan vi snakker med, til og om hverandre.

– Må være ekstrem

NRK har vært i kontakt med en 19-åring som publiserer exposed-videoer på Youtube i Norge. NRK har valgt å anonymisere ham for ikke å bidra til å spre innholdet. Han forteller at det er nødvendig å være ekstrem for å få seere og klikk.

– Når man ønsker å få fram et budskap, må det være underholdende, sier 19-åringen.

Han forteller at han snakker med kildene for påstandene og får materiale fra dem, før han går ut med det.

Mens tradisjonelle medier skal innhente tilsvar fra den som anklages før publisering, håper 19-åringen at de store youtuberne legger ut egne videoer der de svarer på hans beskyldninger. Slik vil videoen ta av og få mange klikk.

Den unge youtuberen mener selv at det er opptil seerne å være kritiske til påstandene han og andre kommer med på Youtube, også selv om det er barn ned i 10-årsalderen. Han mener foreldrene må ta ansvar for hva barna ser på og blir påvirket av på Youtube.

– Det å oppfordre noen til å ta livet sitt, er en ekstrem trend. Det kunne vært en humoristisk sketsj, selv om det er støtende. Det er greit å oppfordre til å ta selvmord når det gjøres i konteksten, mener 19-åringen, uten å utdype hva konteksten skal være.

Ifølge ham er dette en form for kommunikasjon som er akseptert kultur på Youtube.

Han sier målet ikke er å få oppmerksomhet, men å rette fokus mot det han mener er youtubere som gjør moralske feil. Han sier til NRK at selv om han sjekker kildene sine, kan han ikke stå inne for at de såkalte bevisene han viderebringer er riktige og ikke oppdiktet.

Youtube har retningslinjer

Flere youtubere mener Youtube lar for drøye videoer ligge ute.

Dennis Vareide mener Youtube må ta større ansvar for innholdet de publiserer. Videoen som er beskrevet lenger opp i saken, ble slettet etter en tid ute på nett.

NRK har bedt Youtube Norge om å svare på hva de mener om exposed-videoene på Youtube, og om hvorfor de ikke fjerner videoene hvor youtubere anklages for straffbare handlinger uten bevis eller uten at de involverte får forsvare seg.

Vi ba også Youtube Norge forklare hvilket redaktøransvar de har for videoer med sjikanerende innhold, og dernest hva som skal til for at Youtube fjerner en slik video.

Youtube ved Google Norway svarer:

«Youtube har klare retningslinjer som forklarer hvilket innhold som er akseptabelt å legge ut på Youtube. Vi håndhever disse retningslinjene nøye, og vurderer flaggede videoer i hvert enkelt tilfelle og fjerner alt innhold som bryter reglene. Videoer som ikke er i strid med retningslinjene våre, forblir på nettstedet.»

Forøvrig har EU nettopp kommet med nye retningslinjer og krav til Google, Facebook og Twitter om rask fjerning av blant annet støtende innhold.