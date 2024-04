Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En ny studie fra NTNU finner ingen sammenheng mellom bruk av sosiale medier og utvikling av sosiale ferdigheter blant barn og unge.

Studien viser at de som er mest aktive på sosiale medier, også tilbringer mest tid med venner offline.

Forskningen er basert på data fra det mangeårige prosjektet "Tidlig trygg i Trondheim", hvor barn, foreldre og lærere har blitt intervjuet over flere år.

Andre studier har vist at bruk av sosiale medier kan forsterke eksisterende vennskap og bidra til å skape nye.

Forskerne understreker at bruk av sosiale medier kan ha ulike effekter på ulike individer, og at noen kan være mer sårbare for negative effekter enn andre.

Det er fortsatt behov for mer forskning på hvordan sosiale medier påvirker barn og unge, ettersom utviklingen av nye sosiale medieapper går raskt.

Skjermtid og sosiale medier er for mange en bekymring. Enten kan det være foreldre som mener barna bruker for mye tid på mobilen, eller du sjøl kan kjenne at det blir vel mye scrolling.

Men her er en god nyhet.

For forskere ved NTNU i Trondheim har undersøkt hva tid brukt på sosiale medier blant barn og unge egentlig har å si for sosialisering på fritida.

Og det de finner er kanskje en lettelse for mange ...

– De som bruker sosiale medier mer over tid, er mer sammen med venner offline. Det sier professor Silje Steinsbekk ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Bruker ikke mindre tid med venner

Resultatene fra den nye studien baserer seg på data fra det mangeårige prosjektet «Tidlig trygg i Trondheim». Her har forskere samlet inn informasjon fra barn, foreldre og lærere fra barna var fire år gamle. Dataene i denne studien baserer seg på intervju gjort med to års mellomrom fra barna var 10–18 år.

To av spørsmålene forskerne ville ha svar på var følgende:

Hvis barn bruker sosiale medier over tid, vil de da få bedre eller dårligere sosiale ferdigheter? Og vil de tilbringe mindre eller mer tid sammen med venner på fritiden?

Sosiale medier er en ny arena for sosialt samvær, og det har vært argumentert for at dette hemmer utviklingen av sosiale ferdigheter. Andre har igjen hevdet at det tvert imot kan fremme slike ferdigheter, forklarer professoren.

Der fant forskerne verken støtte for det ene eller det andre.

Som svar på sitt andre spørsmål var funnene mer tydelige. Her fant de at barn som bruker sosiale medier mer over tid, rapporterer at de tilbringer flere kvelder i uka sammen med venner offline.

Silje Steinsbekk sier unge i dag oppgir at det å komme i kontakt med venner eller det å opprettholde vennskap er en viktig grunn til at man bruker sosiale medier. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Sosialt utstøtt

Dette kan studentene Viktoria Johnsen og Sunniva Storsand kjenne seg igjen i. De innrømmer at de bruker slike medier svært ofte.

– Altfor mye, hele tiden. Masse!

Da er det mest tid brukt på TikTok og Snapchat, forteller de to.

– Jeg bruker Snapchat for å holde kontakten med venner jeg ikke ser så ofte. Men det er også der jeg planlegger når og hvor jeg skal møte andre venner. Ser ikke helt hvordan jeg skulle klart meg uten, sier Storsand.

Hun tror at ved å bruke sosiale medier så finner man folk man har ting til felles med. Og da kan man også tenke seg å finne på noe med dem fysisk.

– Jeg tenker det er uunngåelig å ikke ha skjermtid, og at man da nesten kan bli sosialt utstøtt, sier Johnsen.

Viktoria Johnsen og Sunniva Storsand sier de bruker mye tid på sosiale medier, men at det også er en viktig arena for å avtale fysiske møter med venner. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Mer fra studien Ekspander/minimer faktaboks Bruk av sosiale medier, sosiale ferdigheter og tid brukt med venner uten skjerm ble målt i alderen 10, 12, 14, 16 og 18 år.

Det ble gjennomført intervjuer av trent personell. Deltagerne fikk spørsmål om hvilke sosiale medier de brukte, hvor ofte og hvordan de brukte appene. Det var også flere oppfølgingsspørsmål.

Økt bruk av sosiale medier betydde mer tid med venner offline, men forskerne fant ikke at bruken var relatert til endringer i sosiale ferdigheter.

Forskerne fant ikke forskjeller verken i kjønn eller alder blant deltagerne. Men unge som sliter med sosial angst kan ha risiko for reduserte sosiale ferdigheter.

Resultatene fra studien skal stemme overens med andre studier som viser at det å ha kontakt med andre, og det å opprettholde relasjoner, er en viktig grunn til at unge bruker sosiale medier.

Et nyansert bilde

Andre studier har vist at sosial mediebruk fører til økt nærhet i vennerelasjoner, at nye vennskap utvikles og gamle vennskap forsterkes.

Det kan være en mulig forklaring på funnene fra Tidlig trygg i Trondheim.

Men er det slik at man nå bare skal si at tid brukt på skjerm er ufarlig?

Nei, ikke nødvendigvis ...

– Tidligere funn har vist at noen sosiale medier øker dårlig kroppslig selvfølelse blant jenter, men ikke blant gutter. Bruken påvirker folk ulikt. Noen er sårbare, mens andre profitterer, sier Steinsbekk.

Hun sier også at dette er et tema som kan være vanskelig å forske på, da utviklingen av nye sosiale medieapper går fort.

– Vi kan ikke vite om resultatene ville blitt de samme hvis vi undersøkte dagens 10-åringer og fulgte dem fram til de ble 18 år i 2032, påpeker hun.

Likevel mener Steinsbekk de nye funnene er viktig.

– For å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge, trenger man kunnskap om hvordan sosial mediebruk påvirker barn og unge, sier NTNU-forskeren.