Bloggkjendiser kastet ut av Vixen Awards

– Finnes det konkrete eksempler på at finalister har brutt markedsføringsloven, så ryker de rett ut, sier juryformann i Vixen Influencer Awards Hans-Petter Nygård-Hansen.

Prisutdelingen Vixen Influencer Awards (tidligere Blog Awards) publiserte i går kveld listen over finalistene til prisutdelingen som holdes 4. februar.

Juryen har i flere år flagget høyt at det er viktig at kandidater som vil vinne følger lover og regler, og i en pressemelding i forbindelse med lanseringen av finalistene heter det at juryen har gått influencerne etter i sømmene.

Da årets finalister ble kjent i går, ble det klart at flere store bloggere er disket.

Bloggere diskvalifisert

Juryleder Nygård-Hansen sier det er umulig for juryen å gå gjennom samtlige av det han karakteriserer som «100.000 innlegg». Han understreker også at kåringen ikke gjelder flyktige sosiale medier som Snapchat og Instagram Stories, der innlegg forsvinner 24 timer etter de er publisert.

IKKE FOR SENT: Kommunikasjonsrådgiver og blogger Hans-Petter Nygård-Hansen har vært juryleder for Vixen Influencer Awards siden 2016. Prisen deles ut 4. februar, men det er ikke for sent å diskvalifisere finalister som eventuelt har brutt markedsføringsloven, sier han. Foto: Kjartan Haugen

Samtidig sier han at juryen har diskvalifisert flere nominerte denne gangen, fordi de gjentatte ganger, ifølge ham, har brutt markedsføringsreglene. Vixen gir ut priser i 13 kategorier, med opptil fem nominerte i hver kategori.

En av dem Nygård-Hansen navngir er bloggeren Anniken Jørgensen, kjent som Annijor.

Jørgensen ble i forrige uke kåret til Norges best kledde kvinne av VG-siden Min Mote. Hun har over 200.000 følgere på Instagram og var nominert til Vixen Influencer Awards i kategoriene «folkets favoritt» og «årets business».

– Der er det såpass mange poster som vi har sett, som ikke har blitt merket som reklame. Hun har heller ikke fulgt opp påleggene fra Forbrukertilsynet, svarer Hansen på spørsmål om hvorfor Jørgensen er diskvalifisert.

På Instagram Stories skriver bloggeren at hun har blitt forklart at årsaken bak diskvalifiseringen skal være at innlegg som var merket som annonsørinnhold på bloggen, ikke ble merket da det ble delt på Facebook.

I en SMS til NRK skriver Anniken Jørgensen at hun har sett andre finalister i kåringen gjøre det samme. Hun skriver videre at hun mener Forbrukerombudet er vanskelige å forholde seg til fordi de er «tvetydige», og at det er trist at alle følgerne som har stemt på henne får vite at hun er diskvalifisert én uke før finalen.

– Har merket annonser som en «gærning»

Paradise-kjendis Martine Lunde skriver på bloggen sin at også hun er diskvalifisert fra Vixens kåring. Hun skriver at hun er overrasket fordi hun har blitt mye flinkere til å merke innlegg som annonser.

«Jeg hadde absolutt ingen forhåpninger om å vinne, men at det er grunnen til at jeg er disket sjokkerer meg. De siste månedene har det stått ANNONSE på alt», skriver hun.

Hun skriver videre at det er flere som fortsatt er nominert, som hun vet at er dårlig til å merke blogginnleggene sine. Hun mener diskvalifiseringen er urettferdig, og at det burde vært likt for alle.

«Jeg har sendt en mail tilbake til Vixen og spurt om hvilke innlegg som bryter med loven, så nå er jeg veldig spent på svar. Jeg er ikke irritert for at jeg er diska, jeg er irritert for at jeg har merket annonse som en gærning og likevel blir diskvalifisert av den grunnen», skriver hun videre.

– Ikke særlig oppløftende

I sommer fikk store norske profiler i bloggverden og sosiale medier en oppdatert veiledning om merking av reklame i sosiale medier, samt et varsel om tilsyn fra Forbrukertilsynet.

I høst gjorde Forbrukertilsynet alvor av varselet, og sendte et nytt brev til tjue store norske influencere – alt fra kjente bloggere til artister og idrettsprofiler med mange følgere i sosiale medier.

I brevet påpekte tilsynet at de hadde funnet konkrete brudd på markedsføringsloven hos samtlige.

IKKE IMPONERT: Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth sier at det ikke skal lønne seg å bryte loven. Foto: Kimm Saatvedt / NPK

– Det vi så var ikke særlig oppløftende. På forhånd hadde vi trodd at flere hadde mer på stell, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth til NRK.

De såkalte influencerne fikk beskjed om å rette opp i lovbruddene før en bestemt dato. Ifølge Haugseth har alle sagt at de har ryddet opp, og snart skal tilsynet kikke dem i kortene på nytt.

– Da håper jeg at alt er på stell. Hvis det ikke er det, må vi skru det til litt. Da kan det bli økonomiske reaksjoner, sier hun.

Om størrelsen på de eventuelle bøtene i fremtiden, sier Haugseth at det «ikke skal lønne seg å bryte loven». Hun understreker også at det neste gang kan bli noen andre Forbrukertilsynet vil følge med på.

Ikke konsekvenser for alle

Etter det NRK kjenner til har flere av de gjenværende finalistene i Vixen også fått brev fra Forbrukertilsynet i året som gikk.

Blogger og forfatter Linnéa Myhre har reagert på navnene som står på finalistlista. På Twitter skriver hun at hun ser minst fem på lista, som ifølge henne selv er «terningkast 1» på å følge reglene for merking av annonser.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Linnéa Myhre for å utdype innholdet i Twitter-meldingen, uten hell.

Om lovbruddene Forbrukertilsynet har funnet, sier Vixen-juryleder Hans-Petter Nygård-Hansen, at juryen har konkludert med at det ville vært urettferdig å diskvalifisere alle som har fått pålegg om å rette opp lovbrudd.

– Det er mange andre som også merker ganske mye dårligere. Så vi ville gi dem som hadde fått brev lik mulighet til å rette opp, som de som ikke har fått brev, sier han.

Uenige med Forbrukertilsynet

Ifølge Nygård-Hansen er juryen også uenig med Forbrukertilsynet om noen av lovbruddene de mener å ha funnet hos influencere.

Han peker på et eksempel der en blogger har fått sponset et utenlandsopphold, men har betalt flyreisen dit selv. Bloggeren skal ha fått kritikk av tilsynet for ikke å merke et innlegg med bilder av at hun satt på flyet.

På spørsmål om dette spesielle tilfellet svarer forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth at hun ikke kjenner saken i detalj.

– Generelt kan jeg si at en som legger ut bilder og innlegg fra et sponset opphold, som reklame for arrangøren, må sørge for at det går klart fram at det dreier seg om reklame. Da kan det godt være at bilder som du viser til, må inngå i en helhetsvurdering.

Til slutt oppfordrer Hans-Petter Nygård-Hansen Linnéa Myhre og andre som ser at finalister i kåringen bryter regelverket for markedsføring, samt alkoholloven eller åndsverkloven, om å gi juryen konkrete eksempler.

– Vi står fortsatt ved at eventuelle finalister som har brutt markedsføringsloven ikke skal vinne priser. Det er ikke for sent å diske noen, sier han.