Det ble fredag kjent at blant andre bloggerne Anniken Jørgensen og Martine Lunde ble diskvalifisert fra kåringen Vixen Influencer Awards.

Nå gjør juryen i Vixen-kåringen derimot en helomvending, der de trekker tilbake diskvalifiseringen.

– Jeg satt hele arbeidsdagen i går og sjekket opp i dette. Det er riktig av juryen å ta begge to inn igjen. De ble disket på feil grunnlag, der de verken har forsøkt å lure publikum eller nettverket sitt, sier juryleder Hans-Petter Nygård-Hansen til NRK.

Mener de handlet i god tro

Bakgrunnen for diskvalifiseringen var et brev Vixen Awards (tidligere Blog Awards) hadde fått fra Forbrukertilsynet høsten 2017.

Her stod det blant annet at Jørgensen og Lunde ikke hadde fulgt opp Forbrukertilsynets krav på punktene som omhandlet manglende annonsemerking.

Etter å ha fått innsyn i korrespondansen mellom bloggerne og Forbrukertilsynet, mener jurylederen at det har oppstått misforståelser fordi Forbrukertilsynet har vært utydelige.

FÅR VÆRE MED LIKEVEL: Blogger Anniken Jørgensen fikk i går beskjed om at hun ble disket fra den populære bloggkåringen Vixen Influencer Awards. Foto: Frode Hansen / VG

Han mener både Jørgensen og Lunde har handlet i god tro.

– Det hadde vært annerledes om det handlet om manglende merking hvor hensikten var å lure publikum, men det er det ikke snakk om her. Forbrukertilsynet har nok vært litt uklare, der de for eksempler har sagt til bloggerne at alt «i utgangspunktet» skal merkes, sier Nygård-Hansen.

Han legger også til at noen bloggere er diskvalifisert der de tydelig har brutt markedsføringsloven.

– Et magisk skille

Både Anniken Jørgensen og Martine Lundeer er for tiden i utlandet og har ennå ikke svart på NRKs henvendelser.

Fredag skrev Jørgensen i en SMS til NRK at hun har sett andre finalister i kåringen gjøre det samme som henne.

Hun mente Forbrukerombudet var vanskelige å forholde seg til fordi de var «tvetydige», og sa at det er trist at alle følgerne som har stemt på henne får vite at hun er diskvalifisert én uke før finalen.

Martine Lunde skrev følgende på bloggen sin:

«Jeg har sendt en mail tilbake til Vixen og spurt om hvilke innlegg som bryter med loven, så nå er jeg veldig spent på svar. Jeg er ikke irritert for at jeg er diska, jeg er irritert for at jeg har merket annonse som en gærning og likevel blir diskvalifisert av den grunnen.»

2016: Blogger Sophie Elise fikk prisen «Årets Blogger» under Vixen Blog Awards 2016 på Grand Hotel i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Magisk skille

Hans-Petter Nygård-Hansen påpeker at Anniken Jørgensens merking har vært plettfri siden hun sist hadde kontakt med Forbrukertilsynet for rundt tre måneder siden.

– Går du inn på Facebook-siden til Anniken ser man nærmest et magisk skille etter at hun var ferdig med samtalene med Forbrukertilsynet, sier han.

Begge bloggerne har fått tilsendt informert om endringen, men Nygård-Hansen opplyser til NRK at han foreløpig ikke har fått svar tilbake.

Kan ikke holde på slik neste år

– Det virker som at avgjørelsen om diskvalifiseringen gikk litt fort i svingene?

– Ja, det kan du sikkert si. Vi kom feil ut av det, men det skal ikke være nødvendig å bruke så mye tid på å finne frem til verdige finalister og vinnere. Det er for omfattende, og en uangripelig oppgave for en liten jury å kåre bloggere basert på et helt år, sier juryleder Nygård-Hansen.

Han legger til at han føler det de siste årene nærmest er blitt en «heksejakt», med for stort fokus på å finne feil og mangler.

– Vi skal finne det som er bra, men selvfølgelig samtidig følge både markedsførings- og åndsverkloven, sier han, og legger til at dette er det siste året hvor Vixen Awards vil bli gjennomført på samme måte.

Akkurat hvilke endringer som vil komme, er foreløpig uklart.

– Nå skal vi kåre vinnere søndag neste uke. Etter dette skal vi sette oss ned og ta en oppsummering om hvordan det gikk, så får vi se hvordan vi skal løse det videre, sier Nygård-Hansen.

Vanskelig med gråsonetilfeller

Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, sier til NRK at hun er kjent med diskusjonen om at det kan være vanskelig for bloggerne å forstå Forbrukertilsynets meldinger.

IKKE LETT: Direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth sier det ikke alltid er åpenbart hva som skal gjøres i gråsonetilfeller. Foto: Forbrukerombudet

– Markedsføringsloven er klar, all reklame skal merkes. Vi kan likevel ikke lage faste oppskrifter og regler for enhver tenkelig situasjon. Vi har laget en veiledning, og så må hvert enkelt tilfelle vurderes helt konkret, sier Haugseth.

Hun sier det i dette tilfellet er snakk om utydelig merking – ikke merking med åpenbare brudd.

– Har dere vært utydelig i formuleringene til bloggerne?

– Vi har tatt stilling til konkrete innlegg, men så er det ikke alltid så lett likevel. Vår oppgave er at vi skal få folk til å holde seg innenfor loven, men plutselig handler det om grensetilfeller, og da er det ikke alltid åpenbart hva som bør gjøres. Noen synes nok det ikke alltid er åpenbart hva som er tydelig merking av et reklameinnlegg, sier Haugseth.

Videre sier direktøren at det er vanskelig for Forbrukertilsynet å ta stilling til at de to bloggerne ikke lenger er diskvalifisert.

– Vixen håndterer dette ut ifra sin vurdering. De som er tatt inn igjen i varmen har nok opptrådt på en måte Vixen mener er bagatellmessig. Vi regner med at influencerne holder seg innenfor loven når vi sjekker dem neste gang, sier Haugseth.