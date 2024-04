Kan TikTok bli forbudt i Norge?

– Jeg vil ikke at det skal bli et forbud. Det hadde vært kjipt, sier Kristine Vasskog Risan.

19-åringen går siste året på Malakoff videregående skole i Moss. Hun kjenner til det amerikanske vedtaket som kan ende med at TikTok blir forbudt.

Hun håper ikke det blir en realitet her hjemme.

– Det er et tidsfordriv. Det er noe å holde på med hele tiden, og det er vanskelig å stoppe, sier Vasskog Risan.

Det kjenner venninnen Tia Aarø Melbye seg igjen i. Når hun ikke har så mye å finne på, er veien kort til å begynne å skrolle på TikTok.

– Jeg har blitt så vant til å bruke det som underholdning, sier Aarø Melbye.

For Kristine Vasskog Risan og Tia Aarø Melbye er TikTok en viktig kilde til nyheter. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Onsdag signerte USAs president Joe Biden et lovforslag som stiller et ultimatum til TikTok: Enten må det selges til et amerikansk selskap, eller så vil den populære appen bli forbudt i USA.

Etter at USA åpnet døren for et mulig forbud, mener KrF det samme kan bli gjort i Norge.

– Når Biden har signert, er det ingen grunn til at ikke Støre også skal signere en tilsvarende lov i Norge, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Norsk TikTok-ultimatum

Kristelig Folkeparti fremmet nylig et forslag på Stortinget som ligner det Biden vedtok i USA.

De krever at apper som TikTok skal måtte selge sine eierandeler for å få lov til å være tilgjengelige i Norge.

– Dette er et sikkerhetsspørsmål, og vi har også fulgt USA i vurderingen om at offentlige tjenestepersoner ikke skal ha appen installert, sier Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti er kritisk til TikTok. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han tror det bare et spørsmål om tid før tilsvarende forslag vil bli vedtatt her hjemme.

Arbeiderpartiet mener dette ikke er riktig vei å gå:

– Utfordringene med TikTok og sikkerhet er noe vi er nødt til å ta på alvor. Men vi kan ikke begynne på en vei hvor Stortinget forbyr enkeltapper. Det vil være et langt steg i retning land vi ellers ikke ønsker å sammenligne oss med, sier Åse Kristin Ask Bakke (Ap).

TikTok og kinesiske myndigheter

Grunnen til at KrF er kritiske til TikTok, er selskapets tilknytning til kinesiske myndigheter. Morselskapet ByteDance ble grunnlagt i Kina og har en stor tilstedeværelse i landet.

Det er to argumenter for at denne tilknytningen kan utgjøre en fare: At TikTok kan brukes av kinesiske myndigheter til å påvirke eller spionere på brukerne.

Enn så lenge er TikTok tilgjengelig i Apples App Store og andre appbutikker, både i USA og Norge. Men Joe Biden har stilt et ultimatum som kan forby appen i USA. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO / AFP

I Kina sier lovverket at myndighetene kan kreve at private selskaper deler data om brukerne. Selv om det ikke er påvist at dette har skjedd med ByteDance, er mange, blant andre USA, bekymret for potensialet for misbruk.

– I ytterste konsekvens kan jo TikTok, gjennom kinesiske myndigheter, brukes til demokratisk påvirkning, sier Ropstad.

19 år gamle Kristine Vasskog Risan kjenner til myndighetenes bekymring for kinesisk påvirkning, men hun er ikke så bekymret for det.

– Jeg tenker ikke så mye på overvåkning, sier Vasskog Risan.

Baner vei for norsk forbud

Lederen for Unge Høyre, Ola Svenneby, mener det amerikanske lovforslaget vil gjøre det enklere å få til et norsk forbud.

– Dersom Norge hadde gjort dette alene, ville vi fått sanksjoner fra Kina, men nå som USA gjør dette, blir det enklere å få det på plass, sier Svenneby.

Høyre er i dag kritiske til et forbud, men Svenneby håper å overtale moderpartiet.

– De har vært overraskende positive, men jeg vet ikke hva de vil lande på, sier Svenneby.

Svenneby ønsker å fremme et lignende forslag om forbud på landsmøtet i juni.

Svært mange unge bruker TikTok daglig. Men det er ikke alle som er like opptatt av appen.

17 år gamle Jakob Kringen Monstad tror et forbud kan være bra for mange unge.

– I dag er man nesten foran mobilen hele tiden. Mobilen kommer fort opp når man prater med folk, sier Monstad.

Jakob Kringen Monstad vil heller fokusere på skolearbeid enn å bruke tiden sin på TikTok. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Han slettet TikTok for rundt et år siden da han merket hvor mye tid appen slukte fra ham.

– Jeg var på TikTok 6 til 7 timer om dagen. Plutselig innser du «shit» det har vært lenge. Men jeg får jo ikke noe ut av det, sier Monstad.