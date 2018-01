Ble hengt ut på nett: Frykter «Exposed»-videoer kan ødelegge liv

– Jeg var den første som ble påvirket av det her og fikk den første støyten. Dennis har ressursene til å kjøre et sivilt søksmål, og jeg ønsker han alt vel i rettssaken, sier Truls Valsgård (23) til NRK.

Han er en av de få nordmenn som lever av å produsere videoer og innhold til Youtube, og har selv blitt utsatt for grove anklager i videoer på nettstedet.

I dag skal Norges største Youtube-stjerne, Dennis Vareide (27), møte en 19 år gammel mann i Oslo tingrett.



19-åringen er saksøkt for ærekrenkelser, etter at han lastet opp flere videoer hvor han kommer med grove anklager mot Dennis Vareide. Anklagene går ut på at Youtube-stjernen har begått alvorlige, straffbare handlinger.



Fredagens rettssak kommer som følge av Youtube-trenden som kalles «Exposed», og er den første av sitt slag i Norge.

Trenden startet blant amerikanske Youtube-brukere, og går ut på å henge ut navngitte personer med sladder og grove anklager om kriminelle forhold.

MÅTTE AVBRYTE: Dennis Vareide har tidligere blitt intervjuet av NRK Brennpunkt om videoene og anklagene. Den gangen måtte han avbryte intervjuet. – Det er en situasjon jeg unner ingen å være i, sier han nå. Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

– Mobbing

Vareides advokat, Jon Wessel-Aas, sier filmene bærer preg av å være ren sjikane, og er «egnet til å krenke både æresfølelsen og omdømmet til saksøker».

Saksøkt 19-åring til NRK: Det er min rett til å kommentere ting

Vareide har tatt ut et sivilt søksmål mot 19-åringen med et erstatningskrav på 130.000 kroner. Vareide er Norges mest kjente Youtuber, men det var Valsgård som først ble utsatt for «Exposed»-videoer.

– Jeg opplever at det går ut på å komme med drøye anklager det er umulig å forsvare seg mot. Plutselig virker det som om vi har gjort noe galt, og man klarer ikke finnet et motsvar som annullerer de anklagene, sier Youtuberen Truls Valsgård (23) til NRK.

Han beskriver fenomenet som mobbing, og at de som produserer videoene gjør det for å få oppmerksomhet.

– De fortsetter å mobbe så lenge de får en reaksjon. Når du ikke lenger gir mobberen noe oppmerksomhet, slutter de, sier han.

Personen som sto bak videoene er den samme 19-åringen som er saksøkt av Dennis Vareide.

Valsgård politianmeldte 19-åringen, men saken ble henlagt.

– Vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Vi tenkte at vi i det minste måtte politianmelde dette for å se hva de fant, sier han.

I ettertid sier Valsgård at politianmeldelsen gjorde saken verre. Han mener at motparten tok henleggelses som en seier, og førte til ytterligere oppmerksomhet.

Han beskriver trenden som farlig og må stanses. Den kan ødelegge både karrierer og liv, mener Valsgård.

– Det her blir eksponert til et ungt publikum, og yngre seere tror at dette er greit. Noe det absolutt ikke er, sier han.

19-åringen innrømmer at han sto bak videoene som ble anmeldt. Han sier til NRK at han mener videoene han lagde var innenfor ytringsfriheten, og at politiet sendte et sterkt signal med å henlegge saken. Han sier også at anmeldelsen ikke har påvirket måten han publiserer videoer på.

– Redd for hva folk vil tenke

– Må tørre å reagere

Lene Pettersen, universitetslektor ved institutt for medier og kommunikasjon ved UIO og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, sier at det ikke nødvendigvis mer hets og sjikane i samfunnet nå enn tidligere, men at det er flere kanaler å hetse i og at den er synlig for evig tid.

HETSEN KAN VARE EVIG: – Det er etterslepet av hets som er nytt og vil kunne følge folk for evig tid. Før kunne man rive i stykker bildene og saken var borte, sier universitetslektor og førsteamanuensis Lene Pettersen. Foto: Caroline Roka

– Det er etterslepet av hets som er nytt og vil kunne følge folk for evig tid. Før kunne man rive i stykker bildene og saken var borte. Nå er negativene tilgjengelig for evig og alltid, sier hun.

Hun mener at politiet henger bakpå og ikke har kapasitet til å følge opp trakassering og sjikane som foregår på internett.

– Men det betyr ikke at slik oppførsel er grei. Vi må tørre å reagere. Vi har alle et ansvar for å korrigere hverandre, men aller mest et ansvar selv. Sunn fornuft er heller ikke noe politiet skal bruke tiden sin på, sier hun.

Unge seere

Selskapet Nordic Screens er et produksjonsselskap som spesialiserer seg på innhold til blant annet Youtube. Ivar Steen-Johnsen er en av grunnleggerne i selskapet.

Han sier at de samme reglene for trakassering og injurier gjelder på internett som i den vanlige verden, men at personer på nett ikke alltid følger de vanlige kjørereglene.

Fordi seerne og brukerne av de nye mediene er barn og unge, mener han det er ekstra viktig krenkende innhold snappes opp.

– I den nye situasjonen vi har nå, med et selvpubliserende landskap uten redaktører, er det ekstra viktig at samfunnet og vi som aktører følger med og at myndighetene følger opp, enten det er Medietilsynet, Barneombudet eller politiet. Det er barn og unge som ser på disse mediene, sier han.

Eva Liestøl, direktør for brukertrygghet i Medietilsynet sier at de nedfelte, etiske retningslinjene som tradisjonelle medier følger, ikke eksisterer på Youtube og sosiale medier.

– Det betyr derimot ikke at det er fritt frem med ytringer av alle slag. For krenkelser, trusler og hatytringer vil Straffeloven sette begrensninger, sier hun til NRK.