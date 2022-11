Influensere hetses av sine egne: – Du er feit, stygg og ubrukelig

– Jeg blir engstelig av å tenke på at det finnes mennesker som hater meg, sier Helene Drage (34).

Småbarnsmoren fra Fredrikstad har vært influenser i ti år og har over 30.000 følgere i sosiale medier.

– Noen forsøkte å ødelegge for meg ved å oppsøke arbeidsplassen min og spre løgn om meg. Jeg har også politianmeldt noen for krenkelser, sier Drage.

Ifølge flere influensere NRK har snakket med «trolles» de av sine egne.

Hetses av sine egne

Noen av de som har trykket på «følg»-knappen er de som sprer hat om dem de følger, ifølge influenserne.

Drage deler mye om sin kroppsvekt på sosiale medier.

Hun var svært overvektig og tok en slankeoperasjon i 2018.

Underveis delte hun bilder og opp- og nedturer med sine følgere på sin blogg.

Helene Drage fra Fredrikstad har delt ærlig om sin vekthistorie i sine kanaler. Det får hun hets for. Foto: Skjermdump

Et av mange innlegg handlet om at spørsmålene fra følgerne var vanskelig å takle.

«Kanskje jeg åpner meg mer om det, men akkurat nå orker jeg ikke utsette meg for all dritten jeg vet følger med det.» skrev hun til sine følgere.

– Det er mye hets, som går på vekt, utseende og kroppen min. «Du er altfor stor og feit. Du burde gå ned i vekt». Det tar på selvtilliten, sier hun.

– Hvorfor orker du å stå i hatet?

– Jeg velger å fortsette å dele av meg selv fordi jeg vet at jeg gjør en forskjell når jeg er åpen og snakker om tema mange ikke tør selv, sier Drage.

– Må du ikke regne med dette når du stikker deg frem?

– Det er jeg ikke enig i. Dersom du hadde fått de kommentarene jeg får i din jobb, så ville du ikke godtatt det, sier Drage.

Helene Drage fra Fredrikstad har hatt jobb som influenser i 13 år, og får mye hets når hun legger ut videoer på sosiale medier.

Mål om å bryte barrierer

Aurora Hoff fra Bærum kaller seg selv «plus size influenser».

Hun er mor til to barn og promoterer at utseende ikke er det viktigste.

– Jeg mener at min plass i sosiale medier er med på å bryte barrierer, normalisere og skape rom for ulikheter. Det motiverer meg daglig, sier Hoff.

Plus-size influenser Aurora Hoff motiveres av å gi folk et annet syn på kroppen. Foto: Skjermdump

Hun har over 32.000 følgere på Instagram. Hun får nedlatende kommentarer for utseende.

– I perioder er det mer enn andre. At folk synes jeg er tjukk, stygg eller veier for mye. Som overvektig kvinne er det ingenting jeg ikke har hørt før, sier Hoff.

Hennes interne forskning viser til at dårlig vær, mørkere årstider er verre enn andre tider.

Aurora Hoff kommenteres av anonyme personer på Kvinneguiden. Foto: Skjermdump

Også Hoff har vært åpen om sine utfordringer med vekt og kroppspress. Det har gitt henne mange fans.

– At jeg selv ikke ser ut som en «normativ kvinne» er jo det som ofte kommenteres av hatere. Det gir meg svaret på hvorfor jeg skal ta min plass i det offentlige rom, sier hun.

– Mange skriver at plattformen min gir de et annet syn på kropp, kroppsfasong, og hvordan man skal på best mulig vis akseptere seg selv, sier Hoff.

Hun ønsker å være det forbildet som ikke fantes da hun vokste opp,.

– Det gjør nok at mange føler seg mindre alene og mindre annerledes når man kan kjenne seg igjen i andre.

Aurora Hoff får mange følgere til å hamre løs på tastaturet når hun legger ut videoer som denne, der kroppen er i fokus.

– Slitne småbarnsmødre hater meg

Vi må til Spania for å finne planteinfluencer Belinda Jakobsen.

Lyngdølen har over 100.000 følgere på Instagram.

Til vanlig deler hun kunnskap om planter, men hun poster også innlegg på sosiale medier om mental helse og trening.

Hun har mistet nattesøvnen på grunn av stygge kommentarer.

– Jeg tror at det er ofte småbarnsmødre som er slitne, eller eldre kvinner som ikke fant seg selv etter barna flyttet ut. Jeg spør ofte om de føler seg bedre etter å ha utført denne handlingen, sier hun.

Planteinfluenser Belinda Jakobsen får gjerne høre at hun er falsk, og at ekteskapet hennes ikke er så bra som hun prøver å få det til å fremstå. Foto: Skjermdump

– Jeg skal ikke si alle, men jeg tror nok at noen influensere legger opp til å bli kritisert, fordi de provoserer mye. Nettopp dette prøver jeg å unngå, sier sørlendingen.

Hun konfronterer gjerne sine hetsere når hun synes det blir vel mye.

– Jeg forklarer dem at jeg også følger andre influensere og kjendiser, men at selv om de gjør ting jeg er uenig med, så sender ikke jeg Kim Kardashian en melding og ber henne endre levemåte.

– Jeg jobber heller med å finne ut hvorfor jeg ble trigget, understreker hun.

Influenser Belinda Jakobsen deler sitt stoff fra Spania. Hun sender hetserne klar melding.

Hyller sine smarte følgere

Men slettes ikke alle influensere får hets og slemme kommentarer.

Noen får bare fine ord.

Over 200.000 mennesker følger skjønnhetsinfluenser Gine Margrethe Larsen Qvale på Instagram.

Gine Margrethe Larsen Qvale mener selv at hun har smarte og kule følgere på sosiale medier, og får lite hets. Foto: Skjermdump

Hun hyller sine følgere.

– Det var en som skrev «gullbarbie» under et bilde en gang, men da jeg henne utdype så svarte hun ikke. Noe i meg sier at de ikke tør fordi jeg er business-minded og at det kan skremme noen fordi jeg utfordrer dem til å svare, sier hun.

– Har du reflektert over hvorfor du ikke får hat?

– Jeg er nok litt eldre enn de som får hat. Jeg tror at de som følger meg virker utrolig oppegående og gode mennesker. Jeg er jo ikke så stor i Norge, så kanskje disse trollene ikke har oppdaget meg ennå, sier hun og smiler.

Interiørblogger Maren Baxter har vunnet en rekke interiør-priser, og har 167.000 følgere på Instagram.

– Interiørfølgerene mine er greie, og jeg styler på budsjett som gjør at mange kan skape noe fint selv med en tynnere lommebok. Det provoserer tydeligvis lite.

Maren Baxter arbeider som influenser med fokus på interiør. Hun reagerer på at netthets øker.

Hatbonanza på Snatchat og TikTok

Kvinner under 30 år er hardest rammet av hat og trakassering på nett, ifølge en rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet utført i 2021.

Medietilsynet gjorde en undersøkelse i desember 2021 og i januar i år.

25 prosent av kvinnene mellom 16–20 år sier at de har fått en hatefull kommentar på Snapchat og TikTok. Kommentarene handler om kropp eller utseendet.

Når kommentarene blir stygge er det godt å vite at de fleste følgerne til Aurora Hoff vil henne godt. Foto: SKJERMDUMP

Amnesty International Norge arbeider med å kartlegge og motvirke netthets.

I 2018 utførte de en undersøkelse som avslørte at netthets er den største trusselen mot ytringsfriheten i Norge i dag.

– Vårt inntrykk er at det har blitt mer hets på nett, sier politisk rådgiver Ingrid Stolpestad i Amnesty Internasjonal Norge.

Organisasjonen lanserer derfor en ny netthetskampanje til sommeren.

Da vil de se nærmere på hvordan netthets påvirker ulike samfunnsgrupper.

– Amnesty i Norge har blitt kontaktet av en influenser som var utsatt for netthets, sier Stolpestad.