YouTube-saken: Dømt til å betale 140.000 kroner

I dag falt dommen i rettssaken hvor YouTube-stjernen Dennis Vareide gikk til sivilt søksmål mot en 19 – år gammel mann. Han publiserte tre videoer på nettsiden Youtube med alvorlige beskyldninger mot Vareide. Vareide er kjent gjennom YouTube-kanalen Prebz og Dennis, og er regnet som en av Norges største YouTube-kjendiser.

Mannen må betale Vareide 50.000 kroner i oppreisning. I tillegg er han dømt til å betale saksomkostninger på 90.000 kroner. Vareides advokat, Jon Wessel-Aas er godt fornøyd med utfallet.

– Vi er fornøyde med både utfallet og hvordan dommen er begrunnet. Det er viktig at dommen er skrevet med et bredere perspektiv. Den er pedagogisk skrevet for alle aktører på Youtube og sosiale medier. Og den minner dem om at de er underlagt de samme reglene som andre i samfunnet.

Også Dennis Vareide er lettet over dommen.

– Det er fantastisk deilig at vi fikk medhold. For meg var det viktig at vi fikk slått fast at påstandene som ble framsatt i videoene bare er tull og tøys.

Fikk stor oppmerksomhet

5. januar møttes de to i Oslo tingrett foran en nærmest fullsatt rettssal. Fans, venner og et stort pressekorps gjorde at saken måtte flyttes til en større rettssal. Dommer Kim Heger flyttet saken til sal 250, den samme salen som ble benyttet i Eirik Jensen-saken. Vareide krevde 130.000 kroner i oppreisning.

Den saksøkte 19-åringen stod i rettssaken fast ved at videoene var ment som kritisk satire, mens Vareide mener det dreier seg om ærekrenkelser. Vareide var representert av advokat Jon Wessel-Aas, mens den saksøkte stilte uten advokat. I retten sa han at videoene var blitt misforstått og tolket feil av Vareide og hans advokat.

Vareide har omtalt saken som en signalsak, og han ønsker å kaste lys på hva som er greit og si på Youtube. I rettssaken sa advokat Wessel-Aas at videoene var av typen «exposed»-videoer, og at miljøet som produserer slike videoer opererer i det han kalte et «lovløst vakuum» og et «juridisk bakvendtland».

Mener dette må få konsekvenser

Påstandene som kom i videoen, har også blitt videreformidlet av andre på nettet. Wessel-Aas sier at dem som har gjort dette, bør merke seg dommen, og slette påstandene.

– De bør merke seg at de har et selvstendig ansvar for å ha videreformidlet disse påstandene. Jeg regner med at de fjerner dette fra nettet nå.

Han mener også at denne dommen vil få ringvirkninger langt utenfor YouTube-miljøet.

– Det har dukket opp det vi kan kalle alternative medier på nettet, som også opptrer på en måte den øvrige pressen ikke gjør. Denne dommen kan også vare en påminnelse for dem.

Ikke aktuelt å anke

Den saksøkte 19-åringen sier til NRK at han ikke har noen planer om å anke dommen. Han sier han er fornøyd med utfallet med oppreisning på 50.000 kroner og saksomkostninger på 90.000 kroner, når motparten i utgangspunktet ville ha opp mot 130.000 kroner i oppreisning.

– Jeg er veldig fornøyd med utfallet når det gjelder oppreisning. Spesielt med tanke på hva de i utgangspunktet ba om.

Han tror heller ikke denne dommen vil få noen større konsekvenser for YouTube-miljøet.

– Jeg tviler på at denne dommen kommer til å utgjøre noen forskjell. Når det gjelder den såkalte «exposed»-trenden, så er det bare jeg som driver med dette i Norge. Så jeg tror ikke denne dommen kommer til å påvirke andre i særlig stor grad.