Striden rundt Vixen-kåringen: – Jeg ble oppringt av noen som gråt

– Jeg ble oppringt av noen som gråt på telefonen, så det er tydelig at det er mye oppstandelse og rør, sier Lene Alexandra Øyen om bråket rundt kåringen Vixen Influencer Awards.

Øyen er coach, personlig trener, blogger – og selv nominert i kåringen.

Vixen Awards går av stabelen til helgen, der forskjellige bloggere, såkalte influencere og podkastverter blir kjemper om å vinne priser i ulike kategorier.

Skuespiller Ulrikke Falch, kjent fra tv-serien «Skam», skrev tirsdag et innlegg i NRK Ytring der hun går hardt ut mot kåringen. Falch mener flere av finalistene i kåringen ikke er gode forbilder.

KJENNER SEG IGJEN: Øyen sier at hun kjenner seg igjen i Isachsens innlegg. Selv er hun stolt av å være nominert i kåringen. Foto: NRK

– Trist

Blogger Sophie Elise Isachsen tok til motmæle, og skrev i sitt svar at hun føler seg angrepet og fratatt retten til å mene noe som blogger.

Øyen sier hun kjenner seg igjen i Isachsens innlegg. Selv er hun stolt av å være nominert i kåringen.

– Jeg synes det er trist at man som offentlig person skal måtte gjøre alt så politisk korrekt, sier Øyen.

«Ikke stem på meg»

Men Falch er ikke alene om å være skeptisk til kåringen. Treningsblogger Jørgine Massa Vasstrand skrev i desember et innlegg på sin egen blogg der hun oppfordret følgerne til å ikke stemme på henne. Hun sier hun ikke vil ha noen pris.

– Jeg mener konkurransen burde vært lagt opp annerledes for å kunne kåre de beste vinnerne innen sitt felt, sier hun nå til NRK.

Selv har hun over 350.000 følgere, og mener de med færre følgere burde få større mulighet til å vinne.

IKKE STEM: Jørgine Massa Vasstrand er også kjent som treningsbloggeren «Funkygine». Hun har tidligere vunnet priser under Vixen Influencer Awards. I år har hun bedt følgerne sine om ikke å stemme på henne. Foto: privat

I nominasjonsperioden kunne leserne stemme hver 12. time på den de mener burde nomineres. Vasstrand mener det da blir urettferdig for dem som ikke har store følgermasser.

– Det er ikke nødvendigvis de største som er de beste, eller har den mest positive innvirkningen på folk, sier hun.

Vil trekke frem de fremste

Vixen Awards sier på sin side at både publikum og juryen er involvert i kåringen nettopp for å gjøre den mest mulig rettferdig.

– Formålet vårt med prisen er å hylle og trekke fram de fremste bloggerne og influencerne i Norge, sier redaktør for Vixen og jurymedlem i Vixen Influencer Awards, Ida Elise Eide Einarsdóttir.

Hun sier kåringen er slik at publikum nominerer, juryen velger semifinalister, publikum stemmer frem finalistene og juryen velger vinnere.

– Prisen har vokst seg større i omfang de siste årene og vi har oppdatert med nye kategorier og nye måter å stemme på. Vi har fått både ris og ros som vi forsøker å ta til oss, sier hun.

SJIKANE: Hans-Petter Nygård-Hansen er juryformann i Vixen Influencer Awards. Han sier at han utsettes for sjikane og får telefonoppringninger om natta om prisutdelingen. Foto: Privat

Storm rundt kåringen

Også i forrige uke fikk kåringen kritikk. Flere toppbloggere var diskvalifiser fra kåringen for brudd på annonsemerking, men fikk komme tilbake siden arrangørene mente det var gjort en feil.

Hans-Petter Nygård-Hansen er juryformann i Vixen Influencer Awards, og sier jobben har kostet mye.

Han forteller til NRK at han utsettes for sjikane, telefonoppringninger om natta og at Facebook-kontoen hans har blitt forsøkt hacket i tiden etter at de nominerte ble publisert.

Likevel ønsker han mest fokus på hvordan influencere og bloggere har det i hverdagen når de opplever hets og hatefulle kommentarer. Han synes det er synd at Ulrikke Falch har trukket seg fra kåringen.

– Jeg synes det er synd, for Ulrikke Falch gjør en så vanvittig god og viktig innsats for så mange unge mennesker, og jeg hadde elsket å takket henne for det, sier Nygård-Hansen.