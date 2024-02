Helt ærlig: ukens episode har ikke vært den letteste å faktasjekke. Det blir jo smått absurd å sjekke hvor mye som er sant i «Makta» når episoden er fornuftsstridig i seg selv.

Når det er sagt, er både flodhest og Åge Aleksandersen med på listen over ukens påstander. Vi starter imidlertid med begynnelsen:

Er dette Frimurerlogen i Trondheim?

Frimurerlogen i Trondheim slik den fremstilles i «Makta», men er dette den ekte losjen? Foto: Motlys

Hele episode 11 handler om den siste TV-sendte duellen mellom Gro og Kåre før valget i 1981. Ifølge «Makta» forgikk debatten i Frimurerlogen i Trondheim.

Det er riktig at Gro og Kåre møttes i losjen i august 1981, men dette er ikke den ekte losjen. Episoden er filmet i et selskapslokale i Oslo som heter Håndverkeren.

Fra «Makta». Kåre og Gro møtes på bakrommet før den siste TV-debatten. Foto: Motlys

Debatten var heller ikke den siste før valget i 1981. Gro og Kåre duellerte flere ganger før valgdagen.

Var valgdebatt virkelig SÅ populært?

Ja.

I episoden møter Gro og Kåre en fullsatt sal og et høylytt publikum i Trondheim.

Slik var det i virkeligheten også. Det møtte faktisk opp mange flere enn det var plass til. VG kalte det et sirkus, og skrev at over 1000 tilhørere trengte seg sammen i lokalet.

Sirkus Gro og Kåre er i gang for alvor, skrev VG i august 1981. Foto: Faksimile fra VG

Frimurerlogen hadde kun sitteplass til 600, dermed måtte mange i publikum stå eller sitte i trappen. Flere hundre personer ble dessuten avvist i døren, og fikk ikke med seg at Gro og Kåre barket sammen.

Ødela Åge Aleksandersen det tekniske anlegget før debatten?

Åge Aleksandersen tidlig 1980-tall. Foto: NRK

I episode 11 av «Makta» er vi vitne til store problemer med det tekniske anlegget i forkant av debatten mellom Gro og Kåre.

Av alle ting blir Åge Aleksandersen nevnt som en mulig syndebukk.

Det er bare tøys.

Seriesnakk i NRK har spurt Åge Aleksandersen, noe som fikk musikeren til å le. Han tar kraftig avstand fra påstanden.

Et problem som imidlertid oppstod under debatten i august 1981 var lukt. Noen av de som møtte frem for å se Gro og Kåre i aksjon utløste stinkbomber i en av trappeoppgangene.

Pressen mente stinkbombene ble utløst i protest mot duellantenes opptreden.

Var det så ampert mellom Gro og Kåre?

Fra «Makta». Et av mange sammenstøt mellom Kåre og Gro. Foto: Motlys

Det er mye kjekling mellom Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch i store deler av episode 11. Tidvis er det høy temperatur, på et tidspunkt mister Gro besinnelsen og kaster papirene sine i gulvet.

Så ampert var det vel ikke mellom dem?

Jo.

Gro mente hun ble utsatt for åpenbare provokasjoner fra Kåre Willoch sin side.

Thorbjørn Harr som Kåre Willoch, en politiker med en enestående evne til å irritere Gro Harlem Brundtland. Foto: Motlys

Det er nok mye sant i det, Kåre Willoch var en slagferdig debattant. I boken «Makt og mannefall» skriver forfatterne at Kåre Willoch var utspekulert nok til å egle Gro med vilje.

De hadde flere store sammenstøt, ofte med en uforsonlig tone.

Hadde Gro tegnestift i skoen?

Fra «Makta». Hadde den ekte Gro tegnestift i skoen? Foto: Motlys

Ja.

Det å ha en tegnestift i skoen var et triks hun utviklet for å bevare roen. Da hun merket at temperamentet kom, trykket hun til med foten, for å holde kontroll på følelsene.

Tegnestiften har vært en liten hjelper for Gro, og hun har rådet andre til å prøve det samme. Jonas Gahr Støre fikk beskjed om å prøve gaffel i skoen.

En ting til, skoene Gro har på seg i episoden er ikke tilfeldig valgt.

Gro var en svoren tilhenger av lakksko.

Årsaken? Lakksko er praktiske, fordi de ikke trenger skopuss. Dermed kunne Gro bruke tiden sin på andre ting.

Gro hadde lakksko fordi hun slapp å pusse dem. Erna Solberg er en av flere kvinner som har fått tips om å vurdere det samme. Foto: Motlys

Stengte butikkene i Norge klokken 16.00 før?

Mens Gro og Kåre sitter på bakrommet og kjekler, kommer Kåre Willoch med påstanden om at butikkene i Norge stenger klokken 16.00. Er det sant?

Fra «Makta». En engasjert Kåre Willoch snakker om åpningstider. Foto: Motlys

Ja, mange butikker stengte så tidlig. Det var helt andre regler for åpningstider før.

Ifølge SIFO stengte butikkene klokken 17.00 eller tidligere på hverdager.

Lørdager var det vanlig å stenge butikken klokken 13.00.

I løpet av 1980-tallet ble åpningstidene mer fleksible.

Før kunne man ikke gå i butikken på kveldstid. Åpningstider var strengt regulert, og handling skulle skje før klokken 17.00 på hverdager. Foto: Anette Strand Sletmoen

Ble Kåre Willoch hetende Kåre på grunn av Gro?

Ja.

Dette med navnet til Kåre Willoch er litt pussig.

Kåre Willoch hadde nemlig i alle år blitt omtalt som nettopp det: Kåre Willoch.

Eventuelt bare Willoch.

Den ekte Kåre Willoch i 1981. Eller Kåre, som han ble hetende. Foto: NRK

Han var til og med på etternavn med flere bekjente og studiekamerater.

Etter å ha vært Kåre Willoch hele sin karriere, ble han altså plutselig bare Kåre.

Det var på grunn av Gro.

Det vil si, det var jo ikke hun som valgte det. Saken er at det fort ble innarbeidet blant folk og presse at Gro Harlem Brundtland ble hetende Gro. Da gikk det ikke an å snakke om Willoch og Gro.

Like for like, det måtte bli Kåre og Gro.

Ekte situasjon fra 1981. Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland på Statsministerens kontor. Foto: NRK

Til slutt: Hva er greien med den flodhesten?

Mye av episode 11 kretser rundt en absurd debatt om en metaforisk flodhest. Gro og Kåre ryker i tottene på hverandre flere ganger på grunn av spørsmålet:

Er det, eller er det ikke, en flodhest som tramper rundt i Trondheims gater?

Debatten får frem motsetningene mellom de to kamphanene, men hva er nå greien med den flodhesten?

– Hva flodhesten betyr eller representerer vil være opp til seerne å tolke selv, sier produsent i Motlys, Vilje Kathrine Hagen.

Oppfordringen er dermed gitt, så tolk i vei, folkens!

Kilder:

Kåre Willoch: «Minner og Meninger 1-3». Bodil Nævdal: «Dager efter dette: et politisk portrett av Kåre Willoch». Wiktor Martinsen: «Ja vel, statsministre: femten trapper opp – og rett ned igjen». Steinar Hansson og Ingolf Håkon Teigene: «Makt og mannefall. Historien om Gro Harlem Brundtland». Gro Harlem Brundtland: «Mitt liv». SIFO, Store Norske Leksikon, NRK, VG, Aftenposten, Dagbladet.