Denne uken kom trailer og nye bilder fra Apple TV+-serien «Time Bandits».

Om tittelen høres kjent ut, kan det være fordi «Time Bandits» er en film fra 1981.

Den er både skrevet og regissert av Monty Python-medlem Terry Gilliam. Og i den spilte stjerner som Sean Connery og John Cleese.

«Time Bandits» Serie på 10 episoder som har premiere 24. juli på Apple TV+. Da kommer to episoder ukentlig.

«Time Bandits» er basert på Monty Python-medlem Terry Gilliams film fra 1981.

TV-serien «Time Bandits» er skapt av Taika Waititi, Jemaine Clement og Iain Morris.

Serien er både inspirert av filmen og har sin egen historie.

Det er en komisk fantasy/eventyrserie om en 11-årig historienerd som snubler over en røverbande som reiser på tvers av tid og rom.

Lisa Kudrow, Taika Waititi og Rune Temte er blant skuespillerne i serien.

Taika Waititi har også regissert minst én av episodene. Kilde: Filmdatabasen Imdb og Apple TV+

Om få uker kommer den nye serieversjonen. Den har komikerduoen Taika Waititi og Jemaine Clement ved roret.

Og Lisa Kudrow og norske Rune Temte foran kameraet.

NYE TIDSBANDITTER: Fra venstre: Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Lisa Kudrow, Kal-El Tuck, Kiera Thompson og Rune Temte i «Time Bandits». Foto: Apple TV+

– Komedie er krevende. Men jeg elsker det! Og det er deilig å bringe en slik rolle til verden, og ikke bare mine muskuløse, hardtslående Marvel- og viking-karakterer, sier Temte til NRK.

Han har nemlig også spilt Bron-Char i «Captain Marvel», viking i «The Last Kingdom» og villmann i «Villmenn».

Komisk fantasy

«Time Bandits» er en komisk fantasyserie på tvers av både tid og rom. En gruppe røvere må sammen med en 11-årig historienerd prøve å redde både guttens foreldre – og verden.

Temte spiller Bittelig, en stor og naiv fyr han kaller «verdens dårligste banditt», i godt selskap med resten av røverbanden.

– En unik opplevelse

Innspillingen fant stort sett sted på New Zealand, der Temte var i seks måneder.

– Det var en unik opplevelse i Peter Jacksons studioer i Wellington. For det meste var det jobb døgnet rundt. Det meste var i studio. Det var store budsjetter, masse dyktige folk og topp catering, forteller skuespilleren.

RØVERBANDE + NERD: Lisa Kudrow, Rune Temte, Kal-El Tuck, Tadhg Murphy, Charlyne Yi og Roger Jean Nsengiyumva i «Time Bandits». Foto: Matt Grace / Apple TV+ Lisa Kudrow i «Time Bandits». Foto: Apple TV+ Rune Temte, Lisa Kudrow og Roger Jean Nsengiyumva i «Time Bandits». Foto: Matt Grace Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Rune Temte, Kiera Thompson, Kal-El Tuck og Lisa Kudrow i «Time Bandits». Foto: Apple TV+

På NRK Filmpolitiets oversikt over 11 serier de gleder seg til i sommer, er «Time Bandits» med.

Hjemme hos Kudrow

Det mest kjente navnet på rollelisten er nok «Friends»-stjernen Lisa Kudrow. Temte besøkte Kudrow i hennes hjem i Los Angeles i løpet av innspillingen.

INSPIRERT: Dette bildet med Lisa Kudrow delte Rune Temte på sin Instagram-konto 9. juli. Foto: Ingvill Dybfest Dahl

Han kaller henne en legende og superstjerne med beina på bakken.

– Hun er veldig lite selvhøytidelig og veldig privat. Hun går sjelden ut, fordi hun overfalles av fans, også på New Zealand, sier Temte.

– Men hun er utrolig sjenerøs med alle. Et vakkert menneske og en gudbenådet skuespiller med en unik timing og en inspirerende evne til å improvisere, legger han til.

– Fullstendig grenseløse

Foruten Kudrow, har både Taika Waititi og Jemaine Clement gjort seg bemerket med sin helt egne humorvariant.

Taika Waititi er både serieskaper, produsent, manusforfatter og skuespiller i «Time Bandits». Foto: Apple TV+

Newzealenderne skapte filmen og vampyrserien «What We Do in the Shadows» sammen. Waitiki på sin side er tungt involvert i Marvel, og Clement utgjorde halve komikerduoen Flight of the Conchords.

– De har jo laget ikoniske greier. Man blir utfordret på alle nivåer. De er fullstendig grenseløse, og det er jeg også, så da blir det gull da, sier en munter Temte og legger til:

– Fingers crossed!

Elsket filmen

Han setter stor pris på å lære av å jobbe med folk som Kudrow, Waititi og Clement.

– Som Ingmar Bergman sa: kun de som er godt forberedt kan improvisere. Sånn er disse folka. Man lærer. Og når de er fornøyd med det jeg leverer, vel, da må man jo bare stole på det, sier Temte.

Han kjente til filmen fra 1981 før han fikk rollen.

– Jeg har sett alt av Monty Python og elsker det. Tenk hva de fikk til allerede i den filmen. Terry Gilliam er en legende. Jeg vil si serien blir mer inspirert av ham, sier nordmannen.

