Er denne «Kian»-personen ekte?

«Kian» møter opp på partikontoret og ber om å få snakke med Reiulf Steen. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Ja, det er han.

Tidlig i episode 6 introduseres en karakter vi ikke har sett før, en «Kian» fra Stavanger.

Han snakker på vegne av de etterlatte etter Kielland-ulykken, og krever at Arbeiderpartiet tar ansvar. I katastrofen som krevde 127 menneskeliv, ble titalls aldri funnet etter ulykken. Håpet var å finne savnede i den halvt nedsunkne plattformen.

«Kian», eller Odd Kristian Reme som er hans fulle navn, er en ekte person. Han har helt siden ulykken i 1980 kjempet for å få mer klarhet i omstendighetene rundt katastrofen.

Odd Kristian «Kian» Reme slik han ser ut i virkeligheten. Foto: Torunn Tørneng / NRK

Han ble leder for Kiellandfondet i 1981, og klarte å få audiens med både Steen og Nordli slik som vises i serien.

«Kian» i samtale med statsminister Odvar Nordli i Makta. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Kiellandfondet var en støttegruppe for både etterlatte og overlevende, samtidig som de satte press på regjeringen for å få snudd og gransket plattformen.

I 2017 ble Reme valgt til leder av Kielland-nettverket som pushet for å få en uavhengig gransking av Kielland-ulykken.

Stortinget vedtok i 2019 at Riksrevisjonen skulle gjennomgå myndighetenes behandling av ulykken, men to år senere kom derimot den nedslående konklusjonen at det ikke var grunnlag for å gjenoppta granskingen.

Ble snuingen av Kielland-plattformen lagt ut på anbud?

En oppgitt Reiulf Steen forklarer til Einar Førde at håndteringen av riggen er lagt ut på anbud? Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Ja, det ble den.

I episoden er «Kian» mest opprørt over at bergingen av plattformen blir lagt ut på anbud, i stedet for at regjeringen tar ansvar og sørger for at prosessen blir gjort.

Og virkeligheten er ikke helt ulik.

Kielland-plattformen ble slept til land og ankret ved Stavanger august 1980. Allerede hadde det gått fem måneder siden ulykken.

Veltingen av Alexander Kielland-plattformen etter at ett av bena knakk av, er den verste industriulykken i Norsk historie. 123 personer mistet livet. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Regjeringen ble kritisert både av presse, pårørende og overlevende. Hvorfor tok snuingen så lang tid?

For å minske regningen hadde plattformen blitt lagt ut på anbud, hvor private aktører forsøkte å vinne gjennomføringen av snuingen med lavest mulig bud.

SD Marine og Nicoverken Norge AS vant med et anbud som var lavere enn konkurrentenes, i en avtale med Storebrand og andre aktører som sto ansvarlig for forsikringssummen.

Boreplattformen "Alexander Kielland" Du trenger javascript for å se video.

Prosjektet ble ledet av den kontroversielle, bredbeinte cowboyen Scot Kobus, som brukte ballonger med luft for å gjennomføre snuingen. De startet i oktober 1980, men den eksentriske amerikaneren mislyktes.

Plattformen ble liggende kantret i tre år. Ikke før i september 1983, ble den endelig snudd. Da fant de seks omkomne om bord i Kielland. 30 ble aldri funnet.

Kielland-plattformen blir tauet ut mot havet, hvor den ble senket ved hjelp av store mengder eksplosiver. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Kun to måneder senere ble plattformen senket, tross mye motstand fra de som mente at plattformen burde undersøkes nøyere.

Hele operasjonen rundt Kielland-plattformen ble en politisk kamp, og håndteringen og utfallet av saken er fortsatt betent den dag i dag.

Stemmer det at statsministeren ikke kan sykemeldes?

Nordli legger frem hva legen har sagt, den slitne statsministeren trenger hvile. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Nei, ikke så vidt vi vet.

Når Odvar Nordli legger frem at legen har anbefalt en lengre sykemelding for ham, reagerer partiledelsen med vantro:

Statsministeren kan da ikke sykemeldes? Det er grunnlovsstridig!?

Ivar Leveraas og Gro Harlem Brundtland er jammen ikke sikker på hva de synes om at statsministeren skal sykemeldes. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Vel, i grunnloven står det ingenting om dette. Det står ikke noe om at statsministeren har «forbud» mot å ta ut sykemelding. Antakelig kan ballen derfor legges død med en gang.

Men det er også verdt å merke seg at det heller ikke står noe i grunnloven som avkrefter dette. Altså at det i klartekst står at statsministeren faktisk har lov til å ha sykdomsfravær.

Her er statsminister Kjell Magne Bondevik avbildet fra sitt første møte med pressen etter en sykemelding i 1998. Han ble sykemeldt på bakgrunn av en «depressiv reaksjon som følge av overbelastning». Bondevik har i ettertid blitt hyllet for sin åpenhet rundt psykisk helse. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Kort oppsummert gis det et forsiktig «nei» til dette punktet, uten noe utropstegn bak.

Producerne og forfatterne av Makta fant heller ingen informasjon om hvorvidt statsministeren har lov til å ta ut sykemelding eller ikke.

Er dette faktisk Einar Gerhardsens leilighet?

«Gerhardsens leilighet», ifølge den kreative fortelleren Arvid Engen. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Det er det!

Flere ganger i løpet av serien gjøres det et poeng av at Einar Gerhardsen bor beskjedent, og i episode 6 får vi endelig se leiligheten hans.

Eller utsiden hvert fall.

Blokken til Einar Gerhardsen fra en annen vinkel enn den som vises i serien. Foto: Stig Rune Pedersen / Creative Commons

Blokken på bildet er Sofienberggata 61 på Tøyen, hvor Gerhardsen bodde fra 1949 og frem til sin død i 1987.

Selv om leiligheten hans på ingen måte var prangende, var den heller ikke fullt så beskjeden som den fremstilles i Makta.

Einar Gerhardsen, populært kalt «Landsfaderen», var statsminister i Norge i tre perioder (1945-1951, 1955-1963, 1963-1965). Foto: Ørn E. Borgen

Gerhardsen bodde på 145 kvadratmeter fordelt på seks rom, noe som var vesentlig større enn gjennomsnittet den gang.

Da Nikita Khrusjtsjov kom på statsbesøk til Norge i 1964, fikk han se statsministerens bopel.

Nikita Khrusjtsjov på besøk i Norge. Einar Gerhardsen til høyre for ham. Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bib

Han var overrasket over hvor nøktern den var, og skal ha sagt:

– Her er det ikke så verst, men hvor er det du egentlig bor?

Spekulerte Arbeiderbladet i Nordlis helse?

A-pressens vegg om Odvar Nordli i arbeidet med saken. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Ja, det gjorde de.

Gjennom store deler av episoden ser vi Arvid Jacobsen og en kollega jakte informasjon om Nordli for å finne ut om han faktisk er syk eller ikke.

Det ender med en dramatisk forside som vekker både Odvar Nordlis og Per Vassbotns harme:

Nordli er syk og vurderer å trekke seg.

Og slik gikk det også for seg.

Forsiden til Arbeiderbladet 31. januar 1981. Foto: Arbeiderbladet

Sammen med tre kollegaer jobbet Arvid Jacobsen intenst i over en uke for å finne ut om sykdomsryktene var sanne.

De hadde klart å få tak i Nordlis legeerklæring, hvor det sto anbefalt at han skulle få to måneder med hvile. Det kunne bety slutten for Nordli som statsminister.

Samtidig fant de ut at fylkesmannsstillingen i hjemfylket Hedmark tilfeldigvis sto ledig. Jacobsen ringte Vassbotn og fortalte hva de hadde funnet ut, og at de vurderte å trykke det.

Arvid Jacobsen slår på tråden til en misfornøyd Vassbotn. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Ifølge Jacobsen var det telefonen med Vassbotn som gjorde at de trykket saken, fordi han bekreftet at legen hadde anbefalt to måneder permisjon for Nordli. Vassbotn benekter dette.

Pressemeldingen spredte seg som ild i tørt gress, og det oppsto panikk i Nordlis krets. Utover natten ble det holdt tett dialog med Arbeiderbladet, og neste dag, lørdag, publiserte de to forsider:

Én hvor det sto at statsministeren skulle gå av, og en oppdatert versjon hvor nyheten ble avfeid: Nordli skulle ikke noe sted.

Er klærne tidsriktige?

Reiulf Steen og Odvar Nordli på tur, ulastelig antrukket som vanlig. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Nei, ikke akkurat.

Men det var heller ikke meningen. I grove trekk er antrekkene en miks av stiler fra 50-, 60-, 70-, 80-tallet og nåtiden.

Én av A-pressens journalister i moderne dongeribukser og gammeldags slips, og Arvid Jacobsen i en mer 60-tallsinspirert dress med slengbukser. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Kostymedesigner Maria Brinch forklarer at hun ikke gjør epoke- eller kostymedrama, og derfor synes Makta-prosjektet var spennende å jobbe med.

– De ville kna det mer mot nåtiden, og i dag bruker vi jo klær fra flere forskjellige epoker og tiår. Det ville jeg dra inn i Makta.

Maria Brinch, her med klær fra tidlig 1900-tallet i forbindelse med Downton Abbey. Foto: Marit Holmquist Fenne / NRK

Brinch utdyper at de også i 1974 brukte eldre plagg, ting fra 50-tallet for eksempel. Derfor ble det viktig å styre unna klær som utelukkende var tidstypiske for 70-tallet.

I stedet sto karakterene i fokus. Hvilke klær kunne passe og forsterke de ulike personlighetene i serien?

Brundtland i en litt «tantete» gammeldags skjorte med strikkevest over. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

– Gro Harlem Brundtland er én av få kvinner i historien, og hun representerer forandring. Derfor er hun den eneste karakteren som ofte skifter og dukker opp i nye antrekk. Mennene bruker derimot samme dress hele tiden fordi de fremstilles mer gammeldags.

Og her er Brundtland i en sylfrekk 70-talls discoskjorte. Store kontraster. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Hele intervjuet med Maria Brinch om klærne i Makta kan du høre her.

Var Gro Harlem Brundtland virkelig SÅ populær?

Gro Harlem Brundtland diskuterer statsministerposten med en voldsom støtte i ryggen. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

For det meste, selv om hun også hadde motstandere.

Dagen etter Arbeiderbladets oppslag om legeerklæringen, orker ikke Nordli mer. Han resignerer.

I episoden vises det like etterpå en voldsom storm med brev og telefoner fra befolkningen som krever at Brundtland skal ta over. Pressen har også henne som favoritt.

Et av skrivene i episoden som viser hva folket mener om Brundtland. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Og Gro Harlem Brundtland var det mest populære valget som arvtager etter Nordli.

Det rant inn med støttemeldinger på både TV og radio. Brundtland har selv fortalt at telefonlinjen hjemme hos henne gikk varm med støtteerklæringer. Flere partilag holdt konferanser rundt om i landet og gjorde det klart at Brundtland burde ta over.

I løpet av den helgen kom det totalt inn over 100 telegrammer som krevde at hun skulle bli den neste statsministeren.

En smilende og populær Gro Harlem Brundtland, her sammen med Kåre Willoch. Foto: Erik Thorberg / NTB

Men, grunnet hennes tilknytning til ulike miljøsaker, var hun derimot ikke like populær blant ledere i næringslivet, deriblant oljebransjen. Tidligere LO-leder Tor Aspengren var også skeptisk, i likhet med de gamle traverne Reiulf Steen og Odvar Nordli.

De hadde i skjul planlagt at miljøvernminister Rolf Hansen skulle overta som statsminister. Det skulle vise seg å feile spektakulært.

Ble statsministeren valgt på et møte hos Trygve Bratteli?

Seksmannsutvalget pluss Rolf Hansen hjemme hos Bratteli. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Ja.

Søndag 1. februar samlet det som ble kalt «seksmannsutvalget» seg hos Trygve Bratteli.

Det var Trygve Bratteli selv, LO-leder Tor Halvorsen (ikke Aspengren slik som vises i serien), Reiulf Steen, Gro Harlem Brundtland, Ivar Leveraas og Odvar Nordli.

Også Rolf Hansen da.

Han fikk også være med. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Fem av seks hadde i realiteten bestemt seg før møtet. De ville ha Rolf Hansen, møtet var bare en formalitet.

Den eneste som var uenig var Gro Harlem Brundtland. Hun ville bli statsminister selv.

Brundtland hadde noen dager tidligere snakket med Rolf Hansen om dette, og han fortalte at han aldri hadde vært i tvil: Det var hun som måtte bli statsminister, ikke ham.

Brundtland skjønner at hun nå har en reell sjanse til å bli statsminister. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

På møtet hos Bratteli la Hansen derfor frem at han ikke ville overta etter Odvar Nordli. Nordli ble mildt sagt overrasket, han hadde forsikret de andre om at Rolf Hansen ville bli statsminister.

Og pressen visste at møtet handlet om å utpeke en ny statsminister, så utvalget kunne ikke utsette det. De måtte ta et valg nå.

Det ble i seg selv en kort prosess da Gro Harlem Brundtland var den eneste aktuelle kandidaten som gjensto. Etter noen meningsutvekslinger konstaterte Reiulf Steen at Brundtland var Norges nye statsminister.

Reiulf Steen er bare sånn passe fornøyd etter å ha uttalt de ordene i Makta. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Steen var ikke akkurat begeistret for utfallet. Han mente det var et resultat av en nøye planlagt kampanje med støttespillere som blant annet Rolf Hansen. I boken Maktkamp – Nye bilder fra et liv, kommer han med disse betraktningene:

«Jeg vil ikke betegne det som foregikk hjemme hos Trygve Bratteli søndag den 1. februar om ettermiddagen, som et kupp. Men dyktig tilrettelagt var det utvilsomt. I en forsamling på seks fikk én det som hun ville.»



