Mitt tog er lastet med ... alkohol?

Sprit, øl og akevitt må naturligvis med på politiske utflukter. Foto: NRK

Ja, og ikke rent lite heller.

Tidlig i episode tre lesses paller med alkohol på et tog som tilhører Arbeiderpartiet.

Toget skal frakte Odvar Nordli og co. fra Oslo til Trondheim som en politisk sjarmøretappe før valgkampen, men opplegget sporer helt av lenge før de når bartebyen.

Og omtrent slik utspilte det seg i virkeligheten også.

Arbeiderpartiet klar for togtur Du trenger javascript for å se video.

Partisekretær Ivar Leveraas chartret faktisk et helt tog for Arbeiderpartiet den 22. august 1979, i ekte amerikansk stil. Partiet ville bruke togturen til å kickstarte åpningen av valgkampen som skulle foregå i Trondheim den 23. august.

90 representanter var om bord, blant annet partiledelsen, Regjeringen, stortingsgruppa, og toppene i fagbevegelsen. En drøss med journalister var også med.

Journalistene på toget står i Makta pent stuet sammen med alkoholen. Foto: NRK

Og så var det alkoholen da.

Alkohol var nokså utbredt i politikken den gang, så når Arbeiderpartiet skulle ut på togtur måtte naturligvis også de edle dråpene med.

Einar Førde og Reiulf Steen i godt humør med noe bedre i glasset. Foto: NRK

Og med 90 reisende om bord var det rause mengder alkohol som ble lesset på toget.

Det er verdt å merke seg at disse detaljene lenge var ukjent for omverdenen, tross alle journalistene som var om bord.

Først i senere bøker og memoarer fra politikere kom alle de uheldige detaljene fra togturen fram. Mer om dem senere.

Krevde Odvar Nordli at toget skulle stoppe i hjembygda hans?

Odvar Nordli var ikke en blid mann da han hørte toget ikke kunne stoppe i Stange. Foto: NRK

Nei, det skjedde aldri.

I serien forteller Ivar Leveraas til Odvar Nordli at de tenker å stoppe i hjembygda hans på veien mot Trondheim.

Når et forsinket tog bak dem gjør at de ikke får tid til å stoppe i Stange likevel, blir det så høy temperatur at Nordli krever at toget stopper i bygda uansett.

Men i virkeligheten stoppet aldri toget i Stange, og det var heller aldri planlagt.

Første stopp: Lillehammer Du trenger javascript for å se video.

De eneste planlagte stoppene på turen mot Trondheim var Lillehammer og Otta.

Om Nordli ønsket at toget skulle stoppe i hjembygda kan godt være, men uavhengig kjørte toget i så fall videre og stoppet ikke før Lillehammer.

Skjedde det uheldige intervjuet med finansminister Kleppe?

Per Kleppe, til venstre, i samtale med Jens Solli slik den gjenskapes i Makta. Foto: NRK

Ja, og uheldig var det.

Som i episoden gikk NRK-journalist Jens Solli inn i vognen til politikerne og fant finansminister Per Kleppe. De kjente hverandre fra før, da Solli tidligere hadde jobbet som informasjonsansvarlig i Kleppes departement.

Per Kleppe på toget, ved siden av Brundtland, like før Solli huker tak i ham i Makta. Foto: NRK

Toget hadde ikke rukket å komme langt av gårde før Solli fikk sin tidligere sjef til å noe motvillig stille til et intervju. Han tok det hele opp på lydbånd.

Skattepolitikken sto sentralt under kommunevalget i 1979, og for Ap var stridens kjerne om det skulle innføres et rentetak eller ikke.

På spørsmål fra Solli om partiet vurderte å innføre det upopulære rentetaket, svarte Kleppe et bekreftende ja.

Finansminister Per Kleppe slik han faktisk så ut. Bildet er fra 1971. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Han svarte uten å ha forhørt seg med resten av partiledelsen, og med det hadde han tilegnet partiet et ganske kontroversielt ståsted i skattepolitikken.

Da toget stoppet på Lillehammer sprang Solli til det lokale NRK-kontoret og fikk intervjuet på lufta. På toget var politikerne lykkelig uvitende om Kleppe sitt utsagn fordi ingen lyttet til radioen.

Arbeiderpartiet måtte dermed slukke en politisk brann før valgkampen i det hele tatt hadde startet.

Eskalerte det til å bli full fest på toget?

Mørkt, trangt og festlig, det er ingen tvil om partystemningen som utvikler seg i togvognene i Makta. Foto: NRK

Både ja og nei.

Alkoholen fløt fritt i kupéene allerede før toget nådde Lillehammer. Men selv om stemningen var god, var det ikke på toget det hele utviklet seg til et fyllekalas, slik som vises i serien.

Det var på turens andre stopp på veien mot Trondheim, et lengre opphold på Otta, at promillen virkelig skjøt fart.

Den vesle bygda Otta med rundt 2000 innbyggere slik den ser ut i dag. Foto: Alexander Nordby

Etter at Nordli hadde talt på Samfunnshuset ble det nemlig stelt i stand fest for togforsamlingen på Otta Hotell.

På menyen stod øl og akevitt i gjestmilde mengder, og omtrent samtlige ble tydelig beruset.

Odvar Nordli og gjengen ble fulle og fine dagen før åpningen av valgkampen. Foto: NRK

Gro Harlem Brundtland skal blant annet ha vært frisk i formen, tross at hun var veldig lite begeistret for nyhetsstormen rundt Per Kleppes intervju, som tidligere på kvelden hadde nådd Otta.

Odvar Nordli skal derimot ha vært så full at han ikke fikk med seg oppstyret rundt det kritiske renteutsagnet fra finansministeren.

Det var også på Otta Hotell stakkars Kleppe forsøkte å skrive et dementi på en serviett. I episoden skjer dette i en av vognene på toget.

En lettere bekymret og betenkt Per Kleppe. Foto: NRK

Da den etter hvert godt fulle forsamlingen beveget seg tilbake til toget fra Otta Hotell, måtte Odvar Nordli omtrent bæres om bord.

Der fortsatte han og mange andre festlighetene, og spilte poker utover natten.

Var Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen intime? Og gjorde Steen faktisk upassende fremstøt?

Steen og Brundtland, litt tettere på hverandre enn vanlig i Makta. Foto: NRK

Vel, det er de to hovedpersonene selv uenige om.

I løpet av de tre første episodene etableres det et godt forhold mellom Brundtland og Steen. Særlig Steen virker å ha et godt øye til sin kvinnelige kollega.

Det hele topper seg i tredje episode når Steen forteller Brundtland at hun er én av navnene som står på «liggelisten» han gav til sin ekskone.

Etterpå prøver han å hinte til Brundtland at hun kan innrømme hva som har skjedd nå som de er alene, før han prøver å kysse henne uten hell.

Brundtland regelrett vrir seg unna Steen i denne scenen. Foto: NRK

I virkeligheten florerte det rykter om forholdet mellom Steen og Brundtland, og om det faktisk stoppet ved det kollegiale. De jobbet tett på hverandre store deler av 70-tallet, så ryktene om at de var intime spredte seg fort.

Steen for eksempel, påsto til sitt siste åndedrag at jo, han og Brundtland hadde hatt et intimt forhold.

En eldre Reiulf Steen, hjemme i sin egen stue på Frogner. Foto: Audun Braastad / Audun Braastad 5021

Brundtland har på sin side benektet ryktene fra første stund, og avviser påstandene fra Steen som kategorisk usanne.

Hun har derimot fortalt at Steen ved flere anledninger gjorde framstøt mot henne som hun avviste. Om dette skjedde på togturen, slik som vises i episoden, finnes det ingen kilder på.

Gro Harlem Brundtland hjemme på Bygdøy. Foto: Alem Zebic

I boken Mitt Liv, skriver Brundtland kun at hun «hadde fått hjelp av konduktøren for å være i fred for pågående mannfolk i togkorridorene den natta».

Måtte Nordli ut i en bakfull debatt mot Kåre Willoch?

En redusert og skeptisk Nordli, på vei til debatt fra episoden i Makta.

Ja, den bakfulle debatten fant faktisk sted.

Tredje episode avsluttes med en sliten Nordli som får vite om utsagnet til Kleppe, før han også får vite at han må i en debatt med Høyre-leder Kåre Willoch om temaet.

Den ekte Nordli fikk heller ikke med seg hva finansminister Kleppe hadde sagt før morgenen etter den alkoholtunge natten på toget.

Odvar Nordli (til høyre) poserer sammen med Reiulf Steen foran toget som tok dem til Trondheim. Foto: Paul Owesen / SCANPIX

Da hadde de ankommet regntunge Trondheim, og Arbeiderpartiet skulle ha pressekonferanse senere på dagen.

Odvar Nordli og Reiulf Steen var imidlertid i så dårlig form at de hadde lite fornuftig å komme med.

På et krisemøte i forveien hadde partiet blitt enige om å ikke gå imot Kleppe, så statsministeren og partiformannen forsøkte heller å snakke bort saken.

Etterpå dro Nordli på radiodebatten de refererer til i serien. Debatten om rentetaket Nordli nettopp hadde fått vite om, bar heller ikke frukter mot en mer opplagt Kåre Willoch.

Kåre Willoch som diskuterer utspillet til Kleppe og Arbeiderpartiets skattepolitikk. Videoen er ikke fra radiodebatten med Nordli. Du trenger javascript for å se video. Kåre Willoch som diskuterer utspillet til Kleppe og Arbeiderpartiets skattepolitikk. Videoen er ikke fra radiodebatten med Nordli.

Det hele ble en heller mislykket affære for Arbeiderpartiet, som hadde skutt seg selv i foten før valgkampen i det hele tatt hadde kommet i gang.

Kilder:

Hans Olav Lahlum: Reiulf Steen – historien, triumfene og tragediene

Gro Harlem Brundtland: Mitt liv: 1939–1986

Steinar Hansson og Ingolf Håkon Teigene: Makt og mannefall–historien om Gro Harlem Brundtland

Reiulf Steen: Maktkamp: Nye bilder fra et liv

DNA: Beretning: Det norske Arbeiderparti 1979–1980

Se episode 3 av Makta her!