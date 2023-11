Misset Reiulf Steen valgdagen på grunn av ryggen?

Reiulf Steen slet med ryggtrøbbel store deler av livet. Foto: NRK/Motlys

Både ja og nei.

Episoden åpnes med en haltende Steen på riksdagsvalget i Sverige som så vidt klarer å bevege seg på grunn av smerter i ryggen.

Når han dagen etter lander på Fornebu, er smertene så store at han ikke kommer seg inn til Youngstorget og valgdagen.

En fortumlet Steen sjekker klokken og innser at han har dårlig tid på å rekke valget. Foto: NRK/Motlys

Men i virkeligheten var det også andre grunner til at Steen ikke møtte opp.

Han hadde utvilsomt store ryggsmerter, og skriver blant annet i sine memoarer: «Bare de som er rammet av slikt, kan vite hvor smertefullt det er og hvor hjelpeløs man blir».

Hovedproblemet var likevel at han døyvet smertene med rause mengder alkohol og smertestillende.

Steen helt utslått på hotellet i Sverige før avreise til Norge. Foto: NRK/Motlys

Da Steen landet på Fornebu var han rimelig påseilet. Flere sjokkerte vitner ringte partikontoret for å fortelle hvor mye han sjanglet og hvor full han var.

Sterkt redusert maktet Steen å ta inn på Globetrotter hotell ved flyplassen. Der ble han værende til medarbeider Bjørn Tore Godal fikk kjørt ham hjem til hybelen hans.

Selv om ryggen hadde mye av skylden for formen og fraværet, sto piller og alkohol minst like sentralt.

Hvordan gikk kommunevalget for Arbeiderpartiet?

Bilde fra NRK sin valgsending i 1979. Foto: NRK

Ikke bra.

Det er en fortvilt gjeng som vises på Arbeiderpartiets kontor etter valget, og resultatet var ikke noe å juble over i virkeligheten heller.

Kommunevalget i 1979 var partiets dårligste siden andre verdenskrig. De fikk 35,9 prosent av stemmene, noe som var en tilbakegang på 2,1 prosent.

Det var i seg selv ikke kritisk.

Odvar Nordli (t.v.) og Ap gjorde et dårlig valg, mens Kåre Willoch (t.h.) og Høyre suste fram på meningsmålingene i 1979. Foto: Vidar Knai / NTB scanpix

Men sett i lys av Høyres framgang på 6 prosent, opp til 29,2 prosent totalt, var valget et voldsomt nederlag.

Arbeiderpartiet mistet flertallet til Høyre i by etter by, og klarte heller ikke å gjenvinne makten i Oslo.

Førte Steens fravær til et «brudd» mellom ham og Brundtland?

En mindre fornøyd Steen finner Brundtland på kontoret hans. Foto: NRK/Motlys

Ja, på mange måter var det spikeren i kisten.

I serien blir Brundtland forbanna på Steen for at han ikke dukker opp på valget. Følelsene var minst like sterke i virkeligheten.

Brundtland har selv kalt det «Fullt brudd». At hun måtte ta den utakknemlige jobben å stå skolerett for pressen etter det dårlige valget, var dråpen som veltet glasset.

Gro Harlem Brundtland tar en alvorsprat med sekretær Ivar Leveraas om Steen sitt fravær under valget. Foto: NRK/Motlys

Hun hadde fått nok, hun ville ikke lenger dekke over Steens tilstand og alkoholmisbruk.

Som resten av partiet, hadde hun fått med seg de lite flatterende beskrivelsene fra Fornebu.

Sammen med Odvar Nordli satte Brundtland dermed Steen til side i sykdomsfraværet, og overtok arbeidsoppgavene hans. Partisekretær Ivar Leveraas kalte henne til og med for «fungerende partiformann».

Brundtland titulert som «fungerende partiformann» fra TV-en i Makta. Foto: NRK/Motlys

Dette gjorde til gjengjeld Steen forbanna. Han ringte Gro Harlem Brundtland og spurte hva dette skulle bety, hvorfor hun kalte seg «fungerende partiformann».

Fra sykesengen følte Steen at partiledelsen opererte som om han allerede var avsatt, at de planla en framtid uten ham.

Og i hans øyne nyttet særlig Brundtland seg av fraværet hans for å posisjonere seg for makt. Det som en gang var et godt vennskap hadde raknet og blitt til fiendskap.

Er TV-en tidsriktig?

Monitoren som intervjuet med Brundtland vises på i Makta. Foto: NRK/Motlys

Nei, ikke helt.

Makta er som kjent spilt inn i moderne omgivelser, så gamle dippedutter skiller seg litt ekstra ut.

Når Brundtland intervjues etter valget, ser vi at det vises på en eldre, kornete sak.

TV-en det er snakk om her er gammel, men ikke helt gammel nok.

I serien blir det brukt en monitor fra JVC, som står for Japan Victor Company. Den konkrete modellen de bruker har det lette navnet JVC CRT Monitor TM-10 E.

Gamle JVC-monitorer som den i serien. De ble ofte brukt som skjermer tilknyttet overvåkningskameraer. Foto: Gwyneth Jones

Det er lite informasjon om denne modellen på nettet. Den kom på markedet på 80-tallet en gang, et sted mellom 1985 og 1989.

Monitoren ble mye brukt i profesjonelle sammenhenger, og var blant annet utbredt som overvåkningsskjermer på 90-tallet.

At intervjuet med Brundtland ble vist på en slik skjerm i 1979, er med andre ord ikke helt etter boka rent tidsmessig.

Krevde Tor Aspengren oppvask etter kommunevalget?

Tor Aspengren gikk ikke stille i gangene når han var misfornøyd med noe. Her fra en scene Makta. Foto: NRK/Motlys

Ja, det gjorde han så til de grader.

Litt uti episoden dukker en eitrende forbanna Tor Aspengren opp. LO-formannen truer regelrett med å tvinge gjennom endringer i ledelsen, hoder skal rulle.

Og slik gikk det også for seg i virkeligheten. Aspengren krevde forandring.

Som avholdsmann var han særlig rasende på Nordli og Steen. I en tordentale på landsstyremøtet etter valget, rettet han en salve direkte mot dem:

«Vi vil aldri kunne vinne et valg, hvis ikke våre fremste tillitsmenn er sannferdige, troverdige, tillitvekkende og framfor alt edruelige».

Tor Aspengren rørte ikke alkohol, og likte dårlig når «djevelens dråper» snek seg inn i gangene på Youngstorget. Foto: NTB

Aspengren mente kommunevalget representerte Arbeiderpartiets sørgeligste kapittel etter krigen.

«Begeret var fullt», sa han til partiledelsen. Og det ble ikke bare med ordene.

Aspengren truet med å kalle inn til et ekstraordinært landsmøte for å tvinge gjennom endringer, om ikke partiledelsen gjennomførte utskiftningene selv.

Det var ikke uten grunn at Aspengren var kjent som «Tor med hammer'n».

Hvem er så dette for en kar?

En ung og engasjert herremann dukker plutselig opp i episode fire av Makta. Foto: NRK/Motlys

Når Reiulf Steen omsider kommer seg ut av hybelen sin etter sykdomsfraværet, drar han i serien på middagsbesøk til en viss familie Stoltenberg.

Den prominente politikeren Thorvald Stoltenberg tar Steen godt imot, før en yngre herremann tar styringen ved middagsbordet.

Steen og den gjestfrie familien i lystig lag etter et måltid. Foto: NRK/Motlys

Klarer du gjette hvem det er?

Den unge herremannen er ingen ringere enn Jens Stoltenberg.

Stoltenberg var på denne tiden aktiv i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, og møtte faktisk Reiulf Steen ved flere anledninger. Steen var nemlig god venn med faren Thorvald Stoltenberg, og bodde hos dem i perioder på slutten av 70-tallet.

Jens Stoltenberg er nåværende generalsekretær i Nato, og var tidligere partileder i Arbeiderpartiet. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

Jens Stoltenberg har fortalt at møtene med Steen satte spor. Da Reiulf Steen gikk bort i 2014 sa Stoltenberg følgende:

– Jeg lærte ham å kjenne som ung AUF-er og ble veldig inspirert av hans visjoner og politiske tenking. Han vil bli dypt savnet.

Er VG-oppslaget «Reiulf retter ryggen» ekte?

Det er mye rygg som rettes i dette bildet hvert fall. Foto: NRK/Motlys

Tja.

Selve oppslaget med overskriften er ekte, dog uten det komiske bildet av Steen med skjev rygg. Men, omstendighetene rundt intervjuet er ganske annerledes enn i serien.

Steen sin stilling i Arbeiderpartiet var utvilsomt svak etter valget og sykefraværet. I pressen var han på mange måter allerede avskrevet som ferdig.

Partiformannen gjennomførte derfor en rekke intervju for å markere at han var klar for å ta opp kampen og, ja, «rette opp ryggen»

Avisforsida fra VG slik den egentlig så ut. Foto: VG

Det var for tidlig å avskrive ham nå.

I episoden vises det at «ryggintervjuet» skjedde med den kjente journalisten Per Vassbotn i regi av Arvid Engen, noe som ikke stemmer.

Engen arrangerte faktisk et intervju med Vassbotn etter valget, men det var et radiointervju og har ingenting med det nevnte VG-oppslaget å gjøre.

Ble Brundtland skjøvet ut av regjeringen etter valget i 79?

Brundtland foran bilder av tidligere statsministere i Makta. Foto: NRK/Motlys

Ja, det ble hun.

Da Tor Aspengren hardnakket krevde forandringer i partiledelsen måtte noe skje. Odvar Nordli, som hadde havnet i Aspengrens unåde, ble nødt til å stokke om på regjeringen.

I form av Gro Harlem Brundtland hadde den vaklende statsministeren fått en reell utfordrer. Hun var populær, oppadstigende og mye yngre enn Nordli.

Gro Harlem Brundtland var på offensiven i Arbeiderpartiet på slutten av 70-tallet. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Så, Nordli gjorde store endringer i regjeringen og fant at det ikke var plass til Brundtland lenger. Hun ble skjøvet ut og mistet ministerposten sin.

Inn kom blant annet Reiulf Steen, som ikke akkurat var perlevenn med Nordli, men som også anså Brundtland som en trussel. De gamle kamphanene hadde fått en felles «fiende».

En skuffet Brundtland får beskjed om at hun ikke lenger er minister i den nye regjeringen. Foto: NRK/Motlys

At Arbeiderpartiets mest populære politiker plutselig ble sparket fra regjeringen kom overraskende på omverdenen. Brundtland selv var heller ikke fornøyd.

Odvar Nordli begrunnet valget med at det var feil å ha både partiformannen og nestformannen i regjering.

Han ville dessuten gi Brundtland verdifull erfaring på stortingsgulvet, noe hun ikke hadde fra før.

Kritiske røster mente derimot at Brundtland ble skjøvet ut fordi Nordli og Steen ville beholde makten i en tid de begge var sårbare.