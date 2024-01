Ukens faktasjekk av «Makta» handler mye om samisk kamp, ørepynt og det indre liv i Brundtland-familien.

Hva var Alta-saken?

Hele episode sju handler om Alta-saken. Det var en stor og bitter politisk konflikt, som nylig ble aktuell igjen med filmen «La elva leve».

Skuespillere Ella Marie Hætta Isaksen og Sofia Jannok i filmen om Alta-aksjonen fra 2023. Foto: Mer Filmdistribusjon

Enkelt forklart stod miljøvern og samiske interesser mot vannkraftutbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget.

Utbyggingen ville berøre samiske områder og en tradisjonell samisk næring som reindrift. Det var stor motstand mot planene, som utviklet seg til en landsomfattende folkeaksjon.

Det var et stort engasjement rundt planene om å bygge ut Alta/Kautokeino-vassdraget.

Miljøkonflikten preget norsk politikk i årevis. Flere demonstranter sultestreiket. Politiet grep inn flere ganger for å fjerne demonstranter med makt.

Dessuten fikk mange demonstranter bøter for sivil ulydighet. Alta-saken var den mest omfattende sivile ulydighetsaksjonen i nyere tid.

Preget Alta-demonstrasjoner dagen Gro ble statsminister?

Ja og nei.

I serien ser vi Gro møte et stort pressekorps og mange frustrerte demonstranter utenfor Stortinget, den dagen hun var på vei til Kongen for å bli utpekt som ny statsminister. Det er fort gjort å få inntrykk av at alt skjedde på en dag, og at det i hovedsak var Alta-saken det handlet om.

I virkeligheten skjedde alt over flere dager. Oppslagene i norsk presse handlet mest om at Norge hadde fått sin første kvinnelige statsminister, i hvert fall de første dagene.

Skuespillerne Ole Nicklas Mienna Guttorm og Ole-Gabriel Buljo i rollene som sultestreikende Mikkel Eira og Ante Gaup. Foto: Motlys

Selve dagen Gro ble utnevnt gikk relativt rolig for seg. Hun møtte pressen etter at hun hadde et kort møte med Kongen.

Senere samme uke presenterte Gro sin nye regjering. Da kokte det betraktelig mer i hovedstaden, først og fremst fordi en kvinne skulle styre landet. Gro var attpåtil mye yngre enn sine forgjengere, og avisene var svært opptatt av Gro Harlem Brundtlands popularitet.

Flere hundre mennesker møtte opp på slottsbakken for å feire den nye statsministeren. Dagbladet hadde overskriften: Et triumftog i blitz og roser.

Dagbladet 4. februar 1981. Faksimile: Dagbladet / Dagbladet

Selv skriver Gro i boken «Mitt liv» at det var en dag med mye jubel, glede og entusiasme.

Når det er sagt, var det også markeringer mot Alta-utbyggingen i Oslo foran Stortinget. Det er også riktig at Gro møtte krav fra en gruppe samiske kvinner.

Det skjedde for øvrig på Slottplassen, ikke foran Stortinget, som i serien.

Fikk Gro hull i ørene som voksen?

I episode sju får vi se en fornøyd Gro som fjonger seg foran speilet med splitter nye hull i ørene. Tok hun hull i ørene som voksen dame?

Svaret er ja.

Hun har selv beskrevet det som et dristig valg, siden sånt noe ble sett på som fjas og jåleri i familien, særlig av moren.

Derfor ventet hun lenge, men på 80-tallet tok Gro altså steget og fikk hull i ørene. Da moren fikk se øredobbene for første gang, skal hun ha reagert med rungende taushet og tydelig misbilligende mimikk.

Gro med øredobb i 1998.

Okkuperte 13 samekvinner statsministerens kontor?

Tidlig i episode sju møter Gro en gruppe samiske kvinner på Løvebakken.

Absolutt. To dager etter at Brundtland-regjeringen ble presentert, møtte 13 samiske kvinner og en fem år gammel jente opp på kontoret til den nye statsministeren.

Møtet kom i stand etter at de samiske aktivistene gav Gro blomster og la frem saken sin på Slottsplassen samme uke.

I virkeligheten skjedde møtet på Slottsplassen. Gro fikk blomster og avtalte et møte med de samiske kvinnene. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Kvinnene ville at Gro skulle stanse anleggsarbeidet i Alta. Da Gro ikke lovet noe, bestemte de seg for å okkupere kontoret til statsministeren.

Slik det var i 1981, da flere kvinner okkuperte et av møterommene tilknyttet Statsministerens kontor. Foto: NRK

Aksjonen ble fanget opp av pressen. I et intervju med NRK fortalte kvinnene at de ikke hadde fått rimelige svar på spørsmålene sine. Derfor ville de bli sittende på møterommet for å få et nytt møte med statsministeren.

Nyheten gikk ut på NRK Dagsnytt, noe som gjorde at demonstranter strømmet til regjeringskvartalet for å vise sympati med kvinnene. Aksjonen ble etter hvert førstesidestoff i flere store aviser.

Kastet de papirlapper ut av vinduet?

Ja, og det var et viktig grep for kvinnene.

Fra serien. En av aksjonistene kaster papirlapper ut av vinduet. Foto: MOTLYS / NRK

Etter at Gro hadde forlatt kontoret og de samiske kvinnene hadde bestemt seg for å bli igjen, måtte de finne en måte å kommunisere på. De var avhengige av kontakt med demonstrantene som satt utenfor Stortinget.

Løsningen ble å skrive hemmelige beskjeder på lapper, som de kastet ut av vinduet.

Ellen Kristine Saba var 5 år gammel da hun var med på å okkupere Statsministerens kontor. Hun tegnet seg gjennom møtet med statsminister Gro Harlem Brundtland. Foto: Tom A. Kolstad

For at vinden ikke skulle ta papirlappene, pakket de lappene rundt sukkerbiter.

En som hjalp til med det, var fem år gamle Ellen Kristine Saba. Hun har senere fortalt at hun syntes det var spennende å være med til Oslo, men at akkurat møtet med statsministeren var kjedelig for en liten jente.

Trillet politiet samekvinnene gjennom kjelleren? På traller?

I serien ser vi politiet hente kvinnene fra Alta ut med makt. Kvinnene blir tatt med ned i kjelleren under regjeringskvartalet, og trillet ut på traller. Hensiktene var at pressen ikke skulle se at de ble fraktet ut med makt. Skjedde dette virkelig?

Fra «Makta». Scenen er basert på virkeligheten, kvinnene ble hentet om natten og trillet bort av politiet. Foto: Motlys

– Ja, sier regissør for episoden Elle Márjá Eira. Hun forteller at flere av kvinnene har sagt at det var slik det var. Etter 18 timer kom politiet og fjernet dem, mot deres vilje.

– Noen ble båret ut mens andre ble trillet. Korridorene var lange, og flere av de eldre kvinnene hadde problemer med å gå.

Regissør Elle Márjá Eira (andre til venstre) veileder skuespillerne i «Makta» episode sju. Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

Politiet på sin side hevdet at kvinnene gikk frivillig. Pressen fikk ikke være til stede, men filmet politibilene som kjørte av gårde med kvinnene inni.

NRK-reporter Dan Børge Akerø forteller om de samiske demonstrantene som lempes vekk utenfor Regjeringsbygget. Du trenger javascript for å se video. NRK-reporter Dan Børge Akerø forteller om de samiske demonstrantene som lempes vekk utenfor Regjeringsbygget.

Omtalte Arne Olav virkelig familien som et aksjeselskap?

Det er sant! Det vil si, det er slik Arne Olav Brundtland spøkefullt skriver om familien i boken «Gift med Gro». Da Gro gikk inn i regjeringen og etter hvert ble statsminister, ble hun og mannen enige om at han måtte organisere hjemmelivet med ungene. Eller «Hjemmefronten», som han kalte det.

Skuespiller Andreas Stoltenberg Granerud i rollen som Arne Olav Brundtland. Foto: Motlys

Humoristisk beskriver han hjemmelivet som kaotisk, helt til han innkalte til generalforsamling i A/S Theodor Løvstads vei 19. Det var adressen til familien, og alle var en del av A/S-et. Hele hensikten var å lage rutiner for at hjemmet skulle være ryddig og hyggelig.

Familien innførte en ordning der alle fikk faste oppgaver i huset, der statsministeren endte med ansvaret for å vaske badet.

Arne Olav Brundtland er mannen som styrte hjemme, mens ektefellen styrte Norge. Her er han sammen med Gro under utdelingen av Nobels fredspris. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Kalte Gro statssekretær Wiktor Martinsen for Martin?

Nytt bekjentskap! I episode sju møter vi skuespiller Marius Lien for første gang, i rollen som statssekretær Wiktor Martinsen. Eller Martin, da. Foto: Motlys

Jada! Tidlig i episode sju ser vi Gro ta over som statsminister. Da hilser hun på sin nye statssekretær Wiktor Martinsen og utbryter: «Dette skal bli moro, Martin!»

Det er et helt direkte sitat fra slik det skjedde i virkeligheten. Wiktor har selv fortalt at hun møtte ham med å si nettopp «dette skal bli moro, Martin».

Når det er sagt, navneforvirringen ser ikke ut til å plaget Wiktor Martinsen. I stedet har han fortalt at det var en voldsom entusiasme rundt Gro, og at hun «glødet av pågangsmot og arbeidslyst».

Hvordan endte Alta-saken?

Etter store protester og flere runder i rettsapparatet, ble Altaelva bygget ut. Sånn sett kan man si at samene og miljøbevegelsen tapte kampen.

Politiet fjerner demonstranter som sperrer anleggsvegen, i en demonstrasjon for å stoppe kraftutbyggingen i Alta-Kautokeinovassdraget. Foto: Helge Sunde / Samfoto

Likevel fikk konflikten stor betydning for utviklingen av norsk samepolitikk. Blant annet fikk Norge en egen grunnlovsparagraf om samisk språk, og i 1989 åpnet Sametinget.

Når det gjelder selve utbyggingen, har Gro Harlem Brundtland senere sagt at regjeringen tok feil i saken.

Kildeliste:

