Fikk ikke Thorbjørn Jagland hotellrom på landsmøtet?

Ble Thorbjørn Jagland (spilt av Nils Bendik Kvissel) utsatt for et hotell-komplott på landsmøtet i 1981? Foto: Motlys

Episode åtte handler om Arbeiderpartiets landsmøte i 1981. Det var et dramatisk landsmøte, med flere konflikter. En av konfliktene handlet om hotellrommene.

I «Makta» ser vi Reiulf Steen irritere seg over at Thorbjørn Jagland ikke får hotellrom i nærheten. Siden Jagland var en av Reiulf Steens nære medarbeidere, mente Steen at Jagland ikke fikk rom med vilje.

Oversiktsbilde fra Aps landsmøte i april 1981. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Det er riktig at det var tull med hotellrommene. Det var mange som deltok på møtet, og hotellkapasiteten var sprengt. Det gikk ut over flere delegater, blant annet AUF-leder Thorbjørn Jagland. Landsmøtet var på Hamar, mens Jagland hadde fått overnatting på Elverum, tre mil unna.

Siden Reiulf Steen sto i en maktkamp mot Gro Harlem Brundtland, mente Reiulf at dette var en hevnaksjon fra kretsen rundt Gro. Akkurat det finnes det ikke belegg for.

I biografien om Reiulf Steen skriver Hans Olav Lahlum at det trolig var Reiulf Steen som tolket ting inn i maktkampen som ikke var en del av den.

Ble Gro «fatshamet»?

Gro får beskjed om at hun har lagt seg ut. Eller? Foto: Motlys

I serien kommenterer Einar Førde at Gro Harlem Brundtland har lagt på seg. Hun reagerer, og liker ikke å bli kalt tjukk.

Det er vel ingen som liker å bli kalt tjukk, så dette skjedde nok ikke i virkeligheten. Eller?

Jo da. Skal vi tro bøkene som er skrevet om Einar Førde, så har det skjedd flere ganger. Ifølge Tor Obrestad kalte han Gro for «trulta». Under valgkampen i 1985 ga han Gro beskjed om at hun måtte slanke seg.

Einar Førde hadde en rå humor, og på 80-tallet hadde han visstnok en standard-vits som gikk ut på å kalle Gro Harlem Brundtland feit.

God stemning på dansegulvet på landsmøtet i 1981. Gro Harlem Brundtland og Einar Førde samarbeidet godt, og ledet Ap i mange år sammen. Foto: NRK

Det betyr ikke at Gro ble mobbet. Etter hvert som hun ble kjent med Einar, godtok hun mye av humoren hans.

Da folkene rundt reagerte med sjokk på at Einar sa «nå har du blitt feit, Gro», reagerte hun med fatning. Hun hadde nemlig gitt ham grønt lys for å varsle dersom hun la seg ut.

Ble Reiulf Steen presset ut av partiledelsen?

Det største spenningsmomentet på Arbeiderpartiets landsmøte i 1981 handler om vervet som partiformann. I «Makta» møter vi Reiulf Steen som er under hardt press for å trekke seg som formann.

Ble han presset ut?

Jan Gunnar Røise i rollen som Reiulf Steen under press. Foto: Motlys

Det er ingen tvil om at Reiulf Steen opplevde det slik. Det var en krevende situasjon for ham, og for partiet. Ryktene gikk, store deler av pressen spekulerte i en avgang.

Steen-biograf Hans Olav Lahlum skriver at det ikke er vanskelig å forstå at Steen følte seg presset ut av partiet.

Det som gjorde det ekstra tungt for Steen, var at hans venn Einar Gerhardsen bidro til å presse ham ut av partiledelsen.

Ga Einar Gerhardsen et intervju fra sykesengen?

Erik Hivju som Einar Gerhardsen. Den tidligere statsministeren utløste et stort drama rett før landsmøtet i 1981. Foto: Motlys

Ja.

Intervjuet ble gjort like før partilandsmøtet, og «landsfaderen» sa i klartekst fra sykesengen at Steen burde trekke seg. Einar Gerhardsen mente Gro måtte overta formannsvervet.

Intervjuet kom aldri på trykk, og er trolig Norges mest kjente ikke-publiserte intervju. Det skulle nemlig bare trykkes dersom Steen nektet å tre tilbake.

I serien ser vi Einar Gerhardsen trekke i trådene mens han ligger på sykehus. Foto: Motlys

Reiulf Steen fikk lese intervjuet. Han tok det ille opp, og sa dette var det verste han hadde blitt utsatt for.

Det førte til et mangeårig brudd mellom ham og Gerhardsen, det førte til en mangeårig bitterhet hos Reiulf Steen, og det førte til at Steen trakk seg som partiformann.

Den ekte Reiulf Steen smiler mot Gro Harlem Brundtland. Smilet er kun på overflaten. Innerst inne føler Steen seg presset ut av partiledelsen. Foto: NRK

Hva er dette med Ap og allsang?

Allsang på ekte. Thorbjørn Berntsen og Gro Harlem Brundtland leder an når hele landsmøtet synger «Internasjonalen». Foto: NRK

Episoden starter med ekte bilder fra Arbeiderpartiets landsmøte i 1981, der de synger «Internasjonalen». Thorbjørn Berntsen leder an med fynd og kraft.

Dette er tradisjon i Arbeiderpartiet. Tradisjonelt har de hatt en egen sangkultur, og det var helt vanlig med allsang av arbeidersanger på møtene.

Se Gro Harlem Brundtland og Odvar Nordli synge: «Tusener støtter vår sak så vær stolt og stå rak! Ta hverandre i handa - og hold». Du trenger javascript for å se video. Se Gro Harlem Brundtland og Odvar Nordli synge: «Tusener støtter vår sak så vær stolt og stå rak! Ta hverandre i handa - og hold».

Det er også tradisjon å ta hverandre i hendene på siste verset av «Ta hverandre i handa og hold».

Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet har sunget mye i partisammenhenger. Partiet er fortsatt ikke fremmed for å synge av full hals, selv om de synger mindre nå enn før.

Forfalsket Einar Førde et medlemskort i LO?

I serien ser vi Einar Førde som lager sitt eget LO-medlemskort. Foto: Motlys

I serien ser vi Einar Førde lage sitt eget medlemskort i LO. Skjedde det?

Det er i hvert fall sant at han tok en spansk en for å få seg et medlemskort! Rett skal likevel være rett, han laget det ikke selv.

Bakgrunnen var at flere murret fordi Einar Førde ikke var medlem i LO. Murringen kunne ødelegge for Førdes ambisjoner for å bli nestleder.

Dermed tok Førdes støttespillere kontakt med formannen for Arbeiderpartiets Presseforbund, Alf Hildrum. Hildrum ordnet et medlemskort og tilbakedaterte det noen år. Førde hadde jo tross alt jobbet i Arbeiderbladet tidligere. Siden Arbeiderpartiets Presseforbund var en del av LO, var saken løst.

Ropte Gro «til kamp, kamerater» til en statue?

Martin Tranmæl var en markant skikkelse i Arbeiderpartiet. I «Makta» øver Gro på å rope «til kamp, kamerater» foran statuen hans. Foto: Motlys

I serien ser vi Gro Harlem Brundtland øve på å si «til kamp, kamerater». Blant annet brøler hun foran en statue av Martin Tranmæl.

Det kan ikke ha skjedd slik i virkeligheten.

Landsmøtet var nemlig et helt annet sted, uten noen statue av Martin Tranmæl i nærheten.

Martin Tranmæl står på sokkel i Ski kommune, utenfor Sørmarka konferansehotell. Det er et hotell med lange røtter inn i arbeiderbevegelsen, Sørmarka har nemlig både vært en arbeiderhøyskole og en tillitsmannsskole drevet av LO.

Likevel var det ikke her Arbeiderpartiet holdt landsmøtet i 1981. Landsmøtet ble holdt på Hamar.

Kuppet Einar Førde nestledervervet?

Einar Førde med Aps prinsipprogram i «Makta». Foto: Motlys

I 1981 ville maktkjernen i Arbeiderpartiet at Gunnar Berge skulle bli nestleder.

På landsmøtet sto kampen altså mellom Gunnar Berge og Einar Førde, en kamp Einar Førde endte med å vinne.

Om det var et kupp?

Tja.

Einar Førde gjennomførte i hvert fall en vellykket kampanje internt i partiet, for å få støtte for sitt kandidatur. Han strakte ut en hånd til kvinnene, AUF og fikk også krefter i LO med seg.

Se Einar Førde snakke om hva arbeiderbevegelsen har fått til. Du trenger javascript for å se video. Se Einar Førde snakke om hva arbeiderbevegelsen har fått til.

Landsmøtet i 1981 ble dessuten Einar Førdes gjennombrudd som toppolitiker i Arbeiderpartiet.

Talen han holdt til landsmøtet står igjen som en av de virkelig store talene i arbeiderbevegelsen.

Avstemningen endte med 163 stemmer til Einar Førde, og 138 stemmer til Gunnar Berge.

Hadde Gunnar Berge virkelig ingen ambisjoner?

Ny karakter! André Sørum i rollen som Gunnar Berge. Foto: Motlys

I «Makta» blir Gunnar Berge beskrevet som en grå skygge uten ambisjoner.

I virkeligheten var han en helt annen type. Sannheten er at Gunnar Berge var en av de mest innflytelsesrike personene i Arbeiderpartiet gjennom en årrekke. Mens Gro Harlem Brundtland var partileder, var Gunnar Berge en fortrolig medarbeider.

Gunnar Berge i intervju med NRK tidlig på 1980-tallet. Foto: NRK

Har du ikke hørt om Gunnar Berge? Det er kanskje fordi han blir beskrevet som en person som heller ville lytte og lære, enn å snakke selv.

Han var en respektert finanspolitiker, og dessuten finansminister i en krevende periode. Han trekkes gjerne frem som en mann det alltid gikk an å snakke med, uansett hvilket parti man tilhørte.

