Stilte Arne Olav opp for fotografene i pysjamas?

Ja.

Det skjedde midt på 1970-tallet, en dag Gro ble fulgt av pressen hele dagen. Fotografen knipset bilder på morgenen. Billedteksten lød:

«Arne Olav Brundtland – nettopp oppstått i morgenpyjamas – sammen med sin hustru, miljøvernministeren.»

Skuespillerne Andreas Stoltenberg Granerud og Kathrine Thorborg Johansen som ekteparet Brundtland i «Makta». Foto: Motlys

Dette skjedde altså ikke mens Gro var statsminister, slik det presenteres i «Makta». Bildet ble tatt mens hun ledet Miljøverndepartementet.

Kranglet Gro og Kåre så mye på TV?

Definitivt.

TV-duell i «Makta». Gro lar seg terge av Kåre Willoch. Foto: Motlys

Det formelig kokte i TV-studioet da de to møttes til duell.

Det var avbrytelser, karakteristikker, vitser og temperament. Dette var noe nytt for norske TV-seere, og debattene ble et fenomen.

«Gro og Kåre»-duellene ble en seersuksess.

Hva syntes Gro om å bli kalt fru Brundtland?

Hun likte det virkelig ikke.

Skuespiller Thorbjørn Harr som Kåre Willoch, Høyre-lederen som klarte å irritere Gro. Foto: Motlys

I serien legges det ikke skjul på at hun irriterer seg grenseløst over Kåre Willoch. Slik var det i virkeligheten også.

En av tingene som irriterte henne mest var at han nærmest konsekvent kalte henne fru Brundtland.

Ekte valgduell med mye temperatur mellom Gro og Kåre. Foto: Videograbbet / NRK

– Jeg opplevde det som arroganse, og som en mann som snakker ned til en yngre kvinne.

Det fortalte Gro til NRK mange år senere. Hun mente at det var en hersketeknikk at han konsekvent kalte henne fru Brundtland.

Willoch har selv forsvart seg med at han mente å være høflig.

Ble Arne Olav anklaget for å være spion for Høyre?

Ja, og det henger sammen med pysjamasbildet. Akkurat slik vi ser det i «Makta».

Bakgrunnen var at Arne Olav Brundtland var aktiv i Høyre i mange år. Det gjorde det tidvis vanskelig for Gro Harlem Brundtland å være toppolitiker for Ap. Ektemannens politiske engasjement ble brukt mot henne.

Ryktene om at Arne Olav var spion hadde sin bakgrunn i denne avisartikkelen. I sin tid trodde noen det var bevis på at Arne Olav spionerte for Høyre. Foto: Faksimile fra Aftenposten

Det var mye mistenkeliggjøring ute og gikk, ikke minst etter avisoppslaget i pysjamas. I boken «Gift med Gro» forteller Arne Olav at dette bildet ble tatt som bevis for at han spionerte på vegne av Høyre.

Dette er vel ikke Høyres Hus?

Arne Olav går mot Høyres Hus, slik det ser ut i «Makta». Foto: Motlys

Nei.

I serien fremstilles dette som Høyres Hus. I virkeligheten er det Equinor-bygget, som ligger på Fornebu, utenfor Oslo.

Høyres Hus ligger i Oslo sentrum.

Høyres Hus slik det ser ut i virkeligheten. Foto: Thomas Marthinsen

Hadde vi oppvaskmaskiner i Norge i 1981?

I serien ser vi Gro tømme oppvaskmaskinen. Hadde vi oppvaskmaskiner da?

Fra «Makta». Gro i sving med å ordne med oppvasken. Foto: Motlys

Den type hvitevarer var ikke så vanlige i Norge tidlig på 1980-tallet, men det fantes. Oppvaskmaskin ble mer og mer vanlig i norske hjem på slutten av 1980-tallet og utover 1990-tallet.

Brundtland-familien var blant dem som hadde oppvaskmaskin tidlig på 1980-tallet. Det gikk på omgang i familien å tømme den.

Nektet Gro ektemannen en karriere i Høyre?

Fra «Makta». Høyre-leder Kåre Willoch og Arne Olav Brundtland snakker om en mulig stortingsplass. Foto: Motlys

Ja.

I «Makta» ser vi flere i Høyre utpeke Arne Olav Brundtland som en kandidat til Stortinget. Slik var det i virkeligheten også.

Det er riktig at Arne Olav vurderte en nominasjon til Stortinget.

Det er også riktig at Gro la ned veto.

Hun mente at det var uaktuelt at ektemannen skulle inn på Stortinget for hovedmotstanderen Høyre.

God stemning mellom ekteparet Brundtland i «Makta», men Gro likte ikke tanken på å ha mannen på Stortinget. Foto: Motlys

Sant nok skjedde dette før Gro ble statsminister. Hun var nestleder i Ap da det var snakk om stortingsplass for mannen. Arne Olav trakk seg før hun ble statsminister.

Senere skrev Arne Olav at: «Hun sa det ikke med rene ord, men jeg følte at om jeg sto nominasjonsløpet ut og kom på Stortinget, ville det kunne bli som nylig fraskilt.»

Gro nekter ikke for at det var slik. Hun har selv fortalt at hun ble nødt til å ta hardt i for at ektemannen skulle skjønne alvoret.

Gro brukte vel ikke blålys for å komme tidsnok til en debatt?

Jo.

Fra «Makta». Wiktor Martinsen fester blålys på statsministerbilen slik at de kan kjøre forbi trafikken. Foto: Motlys

I serien ser vi bilen til Gro råkjøre til Eidsvoll, med blålys og det hele. Det er basert på en ekte hendelse som vakte mye oppstandelse.

Det skjedde i mai 1981. Akkurat som i serien var Gro forsinket til valgduell med Kåre Willoch. Adresseavisen fikk nyss i at statsministerens bil hadde rast langs E6 i 120 kilometer i timen, og saken ble en liten sensasjon.

VG kastet seg på, blant annet med å skrive «Tut og kjør med Gro Kojak Brundtland».

Det vakte enda mer oppstand da det kom frem at det ikke var første gang det hadde skjedd.

Fantes virkelig en «Bli kvitta a»-kampanje?

Fra «Makta». Biler på Bygdøy kjører rundt med slagordet «Bli kvitt a». Foto: Motlys

Det fantes.

Tidlig på 1980-tallet var det flere som kjørte rundt i biler med klistremerket «Bli kvitt a». Det tok Gro tungt.

Som Norges første kvinnelige statsminister har hun fortalt om mye hets, og at «Bli kvitt a» var det verste eksempelet. Hun følte seg forsvarsløs.

Helt fersk statsminister i 1981. Gro Harlem Brundtland har senere fortalt at hun opplevde mye hets. Foto: NRK

I boken «Makt og Mannefall» bekrefter forfatterne at Gro ble mobbet.

En av årsakene til at det toppet seg, var avsløringene om blålyskjøringen til statsministeren.

Andre ting spilte også inn. Blant annet kom det frem at Gro hadde rekvirert et eget fly etter et statsbesøk i Finland, i stedet for å ta rutefly.

Resultatet var at mange som tidligere hadde kalt henne «Gro(m)-jenta», heller sa «Bli kvitt a».

Kilder:

Gro Harlem Brundtland: «Mitt liv. 1939-1986». Arne Olav Brundtland: «Gift med Gro». Ingolf Håkon Teigene og Steinar Hansson: «Makt og Mannefall. Historien om Gro Harlem Brundtland». Hans Olav Lahlum: «Reiulf Steen. Historien, triumfene og tragediene». NRK, Store Norske Leksikon, VG, Dagbladet, Aftenposten, NTB.