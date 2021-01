«Among the Sleep» og «Mosaic» har gitt Krillbite status som et av Norges aller beste og mest spennende spillselskaper. Med «Sunlight» forsterkes inntrykket av et studio som rusler videre i sitt eget tempo.

I starten av «Sunlight» plasseres du ved et stort tre i skogen. Omgivelsene er håndmalte. Den vakre «Hymn of the Cherubim» av Tsjajkovskij smyger seg inn i øregangene fremført av kammerkoret Aurum.

Rolig puls i kaotiske tider

Den skotske skuespilleren David Gant (som jeg kjenner best fra rollene som Oswald of Carim i «Dark Souls» og Lord Aldia i «Dark Souls II») ber meg om å slappe helt av. Dette er ikke en test, sier han.

Jeg sitter på hjemmekontor, preget av korona-angst, nyhetssendingene fra Washington DC og vintermørke. Gant, Tsjajkovskij og den nydelige skogen til Krillbite lager sprekker i skylaget. Jeg kjenner pulsen senkes.

Så følger en halvtimes rusletur i skogen. Stemmen til Gant får følge av en lang rekke andre stemmer som overlapper hverandre og erstatter hverandre. Jeg får gåsehud når jeg innser at det er trærne som snakker til meg.

Historien de forteller er svale, drømmende bølger av ord. De får følge av mine egne tanker og assosiasjoner.

Det føles som meditasjon, som om utvikleren Krillbite forsøker å hypnotisere meg.

Det eneste konkrete jeg gjør er å bevege med dypere inn i denne skogen. Med jevne mellomrom plukker jeg en ny blomst som legges til buketten jeg holder i hånden.

Til slutt får du mulighet til å sette ord på opplevelsen du har hatt. Eller utforske hva andre tenker. Dette er et sterkt grep (som jeg med vilje omtaler litt vagt) og et flott punktum på denne svevende, interaktive opplevelsen.

Trekk pusten og la tankene flyte fritt

Det er ikke helt enkelt å sette «Sunlight» i bås. Det ser ut som et spill og du styrer det som et spill, men alt du gjør i denne opplevelsen er å bevege deg, se deg rundt og plukke blomster.

Interaktivt kunstverk? Virtuell skogstur? Korona-medisin? Moderne meditasjon?

Jeg vet ikke, og tenker at det ikke er så farlig. Dette er en opplevelse hvor dine egne tanker og følelser blandes med det du opplever på skjermen din. Mitt «Sunlight» vil være noe annet enn ditt.

SLAPP AV: Fortellerstemmen i «Sunlight» setter tonen fra de første bildene. Foto: Krillbite

Jeg skulle nok ønske det var flere stemmeskuespillere her. Den umiddelbare effekten av at trærne snakker til deg er vanvittig sterk, det skapes et inntrykk av at alle trærne i skogen rundt deg er unike. At alle trærne har hver sin stemme.

Men det er bare 19 krediterte stemmeskuespillere her, og du hører da altså de samme stemmene med jevne mellomrom mens du går gjennom skogen. Det er litt forstyrrende.

Det at den nydelige musikken bare slutter, og så starter på nytt litt senere, stykker også opp en opplevelse som ellers har en flott, kontinuerlig rytme.

Men spill som dette balanserer på en knivsegg mellom det pretensiøse og det ektefølte.

Og Krillbite og spillskaper Adrian Husby har fått til det viktigste: «Sunlight» har en vakker inderlighet jeg både tror på og setter stor pris på.

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.

