Dataspillet «Sunlight» er et maleri-aktig, lite dataspill laget av det Oslo-baserte selskapet Krillbite. Spillet byr på en skogtur som varer rundt 30 minutter.

I skogen skal du lytte til stemmer fra trærne og plukke blomster.

– «Sunlight» er et avslappende rom for meditasjon og refleksjon, og ikke et sted med høyt tempo, krevende utfordringer eller mye pang, pang, sier daglig leder Tobias Kaasa Fossheim i Krillbite.

– I skogen skal du få tid til å fordøye opplevelsen.

En meditativ boble i pandemien

Selskapet fikk en million kroner i støtte av Norsk Filminstitutt til utviklingen av spillet, som startet rett før koronaen brøt ut i Norge.

– Skogen har vært et fint samlingspunkt for oss i Krillbite under pandemien. Et avbrekk fra en veldig skytung høst og vinter med mye innesitting.

«Sunlight» er en walking-simulator, et slags eventyrspill hvor reisen er målet. Det er også en spirituell oppfølger til spillet «The Plan» fra 2013, som tar for seg livet til en flue som går gjennom en eksistensiell krise.

– Jeg tror målet til Krillbite er å bruke spillmediets virkemidler til å skape en slags vakker, meditativ boble i hverdagen til de som spiller det, sier NRKs spillkritiker Rune Fjeld Olsen.

Han mener korona-hverdagen har hatt stor innvirkning på spillutviklere.

– Vi kommer til å se mange eksempler på spillopplevelser basert på og inspirert av denne hverdagen i årene som kommer. «Sunlight» er et av de første eksemplene på nettopp det.

Krillbites artister malte alle elementene i spillet i VR. Med god avstand under koronaen bidro kammerkoret Aurum med Tsjaikovsky-hymne og lydeffekter til spillet. I tillegg bidro 20 stemmeskuespillere fra hele verden med stemmene til skogens trær. Konseptskisse til spillet, som viser den karakteriserende impresjonistiske malestilen som ble brukt som inspirasjon for spillet. Krillbite opplyser at de vil plante et tre for hvert spill som bli solgt i samarbeid med miljøorganisasjonen ecologi.

Tsjaikovskij, Monet og Edvard Munch

Spillet har et visuelt og lydmessig særpreg. For å gjenskape følelsen av et maleri, er skogen og alle elementer laget av artister i VR.

– Vi har aktivt forsøkt å distansere oss fra den tradisjonelle, glatte og skinnende grafikken. Inspirasjonen ble malere som hadde den mest organiske og håndmalte stilen, som Monet og Munch.

Lydeffekter og musikken står et kor fra Trondheim bak.

– Kammerkoret Aurum fikk gjøre mye de ikke hadde gjort før. Blant annet laget de lyden av vinden og rasling av løv til spillet. I tillegg bidrar de med en veldig god versjon av Tsjaikovskijs Hymn of the Cherubim, som ble valgt ut fordi den minnet oss om sollys, forteller Tobias Kaasa Fossheim i Krillbite.

NRKs anmeldelse av spillet kan du se på våre nettsider torsdag 14. januar.

I denne videoen kan du høre kammerkoret Aurums Tsjaikovsky-tolkning: