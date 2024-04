Sjansen er stor for at du har vært en tur utenfor Norges grenser. Du la også antakelig merke til at det var noen forskjeller fra her hjemme. Men hva da?

Dette spørsmålet er hele essensen i det stadig mer populære spillet Geoguessr.

Håvard Vesterheim er en del av eliten i onlinespillet med 60 millioner registrerte brukere. Han er dermed blant de beste i verden til å identifisere små og store forskjeller mellom ulike land og regioner.

Om du plasserer ham et tilfeldig sted på kloden, vil han bruke kort tid på å finne ut hvor han er.

Klarer du å se nøyaktig hvor dette er, helt ned til land, region og by?

KOR SKA VI REIS: Hva slags ledetråder har dette bildet fra Google Street View som kan si noe om hvor i verden dette er? Faksimile: Map data ©2024 Google

Det klarer Håvard, og han skal vise seks ting som avslører det.

Spillet som tok av

På en ferietur i USA for ti år siden fikk en svensk IT-konsulent en lys idé: Hva med å lage et spill hvor man skal gjette riktig land når man får presentert tilfeldige gatebilder fra verden over?

Kort tid senere var spillet Geoguessr født.

I mange år var det en relativt liten, men dedikert gjeng som spilte. Men under pandemien, da ingen kunne reise noen steder, eksploderte antallet geoguessere.

I fjor høst ble det første verdensmesterskapet arrangert, og spillet spås å ha en lysende framtid innen e-sport. De mest profilerte spillerne har millioner av følgere på YouTube og TikTok.

VM-FEBER: Sånn så det ut da tidenes første verdensmesterskap i Geoguessr ble arrangert i spillets fødeby Stockholm høsten 2023. Foto: AFP

En ting er sikkert: Spillet kunne ikke ha eksistert uten bildene som tilhører tjenesten Google Street View.

Siden 2007 har biler med kameraer på taket kjørt rundt i over 100 ulike land og tatt bilder av flere millioner kilometer med veier, gater og stier. Per i dag består basen av 200 milliarder panoramabilder, fordelt på over 100 land og territorier.

Geoguessr fungerer slik at du får opp et tilfeldig Google-bilde hvor du kan snu deg 360 grader, zoome inn på gatefasader og reklameskilt og bevege deg bortover gata. Hele tiden må du stille deg spørsmålet: Hvor er jeg?

Innen en tidsfrist skal du markere på verdenskartet hvor du befinner deg – og helst være bedre enn motstanderen.

Nybegynnere må gå etter de mest åpenbare tegnene. Har bilene gule skilter og kjøres på «feil» side av veien? Sikkert Storbritannia. Ser du et veiskilt mot Napoli og en reklameplakat med landsdomenet .it? Prøv Italia.

Spillet finnes i flere ulike modi. En av dem er å gjette på riktig land. En annen og vanskeligere variant, er ikke bare å treffe på land, men så nært som mulig.

Her holder det ikke bare å vite at du er i Tyrkia. Hvor i Tyrkia er du?

De beste Geoguessr-spillerne tar da i bruk sine mest spissede kunnskaper, som å se på hva slags utforming vanntankene har.

LANDEMERKER: På nettstedet Plonkit kan du sette deg inn i tyrkiske regionale forskjeller i hvordan vanntårnene er utformet. Faksimile: Plonkit / Map data ©2024 Google

For dersom du vil bli ordentlig god i Geoguessr, må du ta inn enorme mengder detaljkunnskaper om ulike land og regioner i verden.

Håvard Vesterheim er en av dem som graver dypt.

Ordentlig dypt.

Venus sett fra Botswana

Fra PC-en i leiligheten på Romsås i Oslo har Håvard hele verden til sin benyttelse. 31-åringen fra Trondheim liker ikke å reise, men hver dag besøker han mange, mange ulike land virtuelt.

Og på mange måter kjenner han noen av landene bedre enn dem som faktisk bor der.

AVSLØRT: Håvard Vesterheim skjønner at dette må være i Colombia på grunn av det særegne krysset på baksiden av veiskiltet. Foto: Oddvin Aune / NRK

Håvard har bakgrunn fra speedrunning, altså kunsten å komme seg gjennom spill raskest mulig. Evnen til å ta kjappe avgjørelser og være handlekraftig kommer godt med i Geoguessr, hvor tid er et knapt gode.

Under spillernavnet Havrd er han kjent for mange ting i det internasjonale Geoguessr-miljøet, blant annet for å ha nærmest usunne kunnskaper om Nigeria.

– Jeg kan vise deg et dokument som få har sett, sier han og begynner å lete på PC-en.

Det han finner, er et 400-siders egenprodusert Nigeria-dokument. Det er en komplett dokumentasjon av Google Street Views ferd gjennom Afrikas mest befolkede land.

Håvard har klikket seg rundt i landet og tatt skjermdumper – og dermed samlet informasjon som kan gi ham et fortrinn når han konkurrerer.

Han har kartlagt at det har vært over 34 ulike følgebiler til Google-bilens ferd gjennom landet. Dermed vet han nøyaktig hvilken vei han er på når det står en boks med tørkepapir på dashbordet til denne følgebilen:

MINDRE DETALJER: Den lille hvite greia på dashbordet i Googles Toyota Corolla-følgebil er bare å se på denne markerte ruta gjennom den nigerianske millionbyen Lagos. Faksimile: Håvard Vesterheim / Map data ©2024 Google

Dette er så spisset informasjon at det er vanskelig å toppe, tenker man kanskje.

Inntil han henter fram Botswana-dokumentet.

Mye ser likt ut i landet langt sør i Afrika. Men Håvard har altså kartlagt hvor man er i landet dersom planeten Venus kan skimtes på himmelen – noe som i seg selv er vanskelig.

MAKS ZOOM: Venus sett fra Botswana – et mektig skue. Faksimile: Map data ©2024 Google

– Det er helt sprøtt, kommenterer han selv med et smil.

Men glem Afrika, det er japanske strømforsyningssystemer som er hans spesialitet nummer én.

– Det er ganske sykt å si, men jeg har holdt kurs i japanske transformatorer, sier han, før han demonstrerer hvilke små visuelle nyanser som skiller stolpene i regionene Kantō og Kansai.

VIDEO: Håvard Vesterheim demonstrerer sine ferdigheter i Geoguessr. NB: Her spiller han i spillmodusen hvor det ikke er lov å flytte seg, kun panorere 360 grader eller zoome. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Håvard Vesterheim demonstrerer sine ferdigheter i Geoguessr. NB: Her spiller han i spillmodusen hvor det ikke er lov å flytte seg, kun panorere 360 grader eller zoome.

Håvard forklarer at en viktig del av moroa i Geoguessr-miljøet, er å oppdage nye ting som kan vises til venner. Reddit, YouTube, Tumblr og Discord flyter over av tips som deles i et entusiastisk og inkluderende spillermiljø.

– Men har du opplevd at det har dukket opp informasjon som er for nerdete? At du tenker «dette er over streken»?

– Nei. Når man kommer dit – det er jo da det er morsomt! Jo mer man lærer, jo morsommere blir det, for det blir bare dypere og dypere. Det er jo uendelige ting å lære her. Og dermed er det uendelig morsomt.

Mange finner ekstra glede i at Geoguessr – i motsetning til andre spill – ikke er et skapt univers, forteller han. Alt foregår i vår reelle verden, og dette er noe av forklaringen til at det appellerer til mange.

Hvordan blir man egentlig god?

Lenge før du kommer opp på Håvards nivå, vil du være avhengig av tydelige tegn, som å tyde språket på skilt og reklameplakater.

Etter hvert kan du plukke opp mer spisset informasjon, som at du er i franskspråklige deler av Canada dersom det står «Arrêt» på stoppskiltene. (Frankrike bruker «Stop» på sine).

JUKSELAPP: På Reddit finnes utallige hurtigguider til å se forskjellen på land som tilsynelatende ser nokså like ut – som de nordiske. Faksimile: Reddit

Etter hvert begynner du kanskje å finstudere Plonkit. Dette er et nettsted som Geoguessr-eliten har bygd for å samle uendelige mengder informasjon og bildeeksempler på særegenheter i ulike land og regioner.

Når du finstuderer utseendet til gateskilt og telefonstolper ulike steder i verden, er du i ferd med å ramle ned i gryta.

Plonkit serverer også kart som viser den geografiske utbredelsen av bregnevekster i Norge.

GRØNT BLIKK: Hvordan vite hvor man er i Norge? Å speide etter bregnevekster i veikanten kan hjelpe de aller mest drevne geoguesserne. Faksimile: Plonkit / Map data ©2024 Google

De har også dokumentert at du helt klart er på vestkysten av Madagaskar dersom du får opp et bilde hvor Google-kameraet blir dratt av én svart og én brunhvit ku.

KUO VADIS: Madagaskars svar på Dagros og Litago fraktet Google Street View-kameraet på kyndig vis sør for den lille fiskerlandsbyen Andavadoaka. Faksimile: Map data ©2024 Google

Siden det er tilfeldig hvor spillet plasserer deg, kan du selvsagt være både heldig og uheldig.

Som norsk spiller er det bare å takke og bukke dersom du plasseres foran Ishavskatedralen i Tromsø. Fullt så gøy er det ikke å droppes av på en anonym jordvei i jungelen i Sørøst-Asia, langt fra folk og skilt.

Om du ikke har peiling på hvor du er, men ser et skilt til en by du aldri har hørt om, er det kanskje fristende å prøve et Google-søk. Men det er både ustilig og brudd på spillreglene i Geoguessr. Om du blir tatt, risikerer du utestengelse.

Alle spill hvor det konkurreres, blir nemlig tatt opp. Spillmoderatorene kan se repriser og dermed vurdere om den innrapporterte spillerens mønster er for suspekt.

DOKUMENTASJON: Sånn kan det se ut når Google kjører rundt i verden for å ta bilder til tjenesten Google Street View. Beklager å måtte spoile det, men dette bildet er tatt i Calais i Nord-Frankrike. Foto: Afp

Å være god i Geoguessr kan være en bra tryllekunst å vise fram. Men det kan også være overveldende når hjernen hele tiden jobber i bakgrunnen med å stedsangi bilder man ser. Geoguessere er ikke ukjente med å la seg distrahere når de ser scener fra filmer eller serier.

– I «El Chapo»-serien på Netflix viser de masse scener med helikopter og droner og sånt, som liksom skal være i Culiacán i Mexico. Men så ser jeg jo at det åpenbart er tatt opp i Colombia, sier Håvard.

Kunnskapene han sitter på, er også til glede for fellesskapet. Sammen med Geoguessr-vennene løser han gjerne utfordringer som sendes inn av fans.

En av de mest kjente spillerne, amerikanske Rainbolt, får daglig tilsendt bilder som folk ønsker å få stedsspesifisert. Det kan være alt fra hvor det ble tatt bilde av familiehunden til hvor noens foreldre tilbagte bryllupsreisen.

Håvard er tilbakeholden med å hjelpe folk med sånt uten å føle seg trygg på intensjonene som ligger bak.

– Hvis noen bare kommer og sier «Hei, hvor er det her?», kan du ikke bare svare på det. Det kan være at noen «stalker» noen eller enda verre ting, sier han.

Geoguessr-gjengen vet å ta imot også andre typer utfordringer.

Som da den svenske sjakkspilleren og internettstjernen Anna Kramling la ut bilde av seg selv på X og utfordret geoguesserne til å finne ut hvor hun var.

CHALLENGE ACCEPTED: Sjakkspiller Anna Cramling fyrte opp Geoguesser-miljøet med denne utfordringen. Faksimile: X

Håvard og vennene tok selvsagt utfordringen. De gransket skykart, kalkulerte solens vinkel og skannet veiene på jakt etter stedet.

Etter bare en times tid fant de ut nøyaktig hva slags veiskulder Anna hadde svingt inn på i de endeløse nordsvenske skogene.

TRETOPPBEVISET: Formen på treet i bakgrunnen gjorde at Håvard & co skjønte at de hadde funnet rett rasteplass. Faksimile: Map data ©2024 Google

– Nei, altså, vi er veldig ... Vi er skummelt flinke på ting som dette, sier Håvard og smiler.

PS: Vi må ikke glemme å nøste opp i bildet du fikk se først i saken. Vi lar Håvard dra oss igjennom sporene:

Her var utgangspunktet vårt. Sveip for å se løsningen på Geoguessr-gåten. Faksimile: Google Street View På bilder ser vi forskjellige typer strømstolpe-topper. Strøminfrastrukturen er veldig ulik fra region til region i Japan. Akkurat disse er fra Chūgoku, sørvest i landet. Faksimile: Map data ©2024 Google I hver «elektriske region» er det forskjellig utseende på platene på strømstolpene. En av dem er alltid en «NTT-plate» (Nippon Telegraph and Telephone). Om det er flere plater, er den andre regionspesifikk – i dette tilfellet Chūgoku. Faksimile: Map data ©2024 Google Slike veidiamanter varsler om fotgjengerfelt, og er bra å lære om man skal bli en ekspert på å vite hvor man er i Japan. Denne typen finnes i Kyoto, Miyagi, Hyogo og Okayama. Faksimile: Map data ©2024 Google Klistremerker er veldig nyttig for å vite hvilket av Japans 47 prefekturer man befinner seg i (Hver region er delt inn i prefekturer). De er forskjellige av utseende og kan befinne seg på forskjellige type stolper. Denne avslører at vi er i Okayama. Faksimile: Map data ©2024 Google Det er mange ulike typer reflektorer som kan angi hvilken elektrisk region man er i. Noen ganger er de også prefekturspesifikke. Denne stolpereflektoren tilhører Okayama. Faksimile: Map data ©2024 Google Dette er et stedsnavn som avslører hvilken bydel vi er i. Man kan finne dette i Geoguessr-kartet med nok tid og leting, men først bør man minimum vite hva slags prefektur man er i. Faksimile: Map data ©2024 Google Det vil altså si at vi er her... Faksimile: Map data ©2024 Google ...nærmere bestemt i den bittelite bydelen Nakanocho øst i byen Tsuyama, som er litt mindre enn Drammen. Faksimile: Map data ©2024 Google

Hei! Har du noen tanker om denne saken som du har lyst til å dele – eller ideer til andre historier vi bør fortelle? Send meg gjerne en e-post! Resten av NRK Kulturs langlesinger finner du her.

