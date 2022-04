La oss vente med å omtale Danny Ryan som vår helt i dette første bindet av Don Winslows nye gangsterroman, «En by i brann», den første i en planlagt trilogi.

Foreløpig nøyer vi oss med å kalle Danny forfatterens protagonist. Så får leseren selv dømme i spørsmålet om helt, antihelt eller forbannet skurk, etter hvert som fortellingen og trilogien løper av.

Det er uansett gjennom Danny handlingen fortelles, og overveielsene av rett og galt, smart og dumt formidles til leseren.

Han er sønn av den tidligere sjefen for den irske mafiagrenen i Providence, Rhode Island. Men etter at far Marty bukket under for flaska og irsk svartsyn har Murphy-familien tatt over, også som Dannys nærmeste familie. En mor har han aldri kjent.

Beleilig vennskap

Fortellingen starter i august 1986 når Danny og kameratene fra oppveksten i Providence har den årlige ferieturen til Goschen Beach. De er gangstere, alle som én. Det påfallende er at de italienske gangsterne fra Moretti-familien er der samtidig, også de fra samme nabolag.

Her, i den minste av USAs stater, Rhode Island, har nemlig italienerne og irene klart å dele det kriminelle markedet mellom seg. Den evige rivaliseringen er lagt til side, erstattet med noe som til forveksling ligner vennskap.

Alt til gjensidig nytte og ikke minst fortjeneste. Irene har havna, fagforeningen og noe av den såkalte beskyttelsesvirksomheten. Italienerne melker resten av markedet. Begge familier har sine allierte i korrupsjonssvingen, politifolk, en dommer eller to, politikere.

Mer uforstyrret fortjeneste på den måten.

De gangsterfredelige tilstandene er mange år gamle, de eldre sjefene er stolte av det de fikk til, men det skal ikke vare. Det utløses av en usedvanlig vakker, ung kvinne som nærmest kommer vassende opp av havet. Og i denne verdenen, skal vi tro Dannys innsikter, betyr en kvinne som dette trøbbel. Han får rett, grådighet, revirkamper, intriger og hevn tar seg av resten.

Med andre ord, en volds- og actiondrevet handling av et slag som Don Winslow behersker bedre enn de fleste.

«En by i brann» er sterkt preget av nyansert, levd og hardkokt dialog – ved siden av våre innblikk i Danny Ryans indre liv og tragedie. Der ligger en betydelig oversetterutfordring, som Jarle Tollefsrud kommer godt fra.

Forfatteren som aktivist

Don Winslow er etter hvert mest kjent for den krimlitterært skjellsettende grensetrilogien, utgitt mellom 2005 og 2019 (ikke til forveksling med Cormac McCarthys grensetrilogi – noe helt annet og minst like leseverdig).

De tre bøkene er en virkelighetsnær filleristing av amerikanernes war on drugs, innblandingen i mellomamerikansk politikk inkludert. I brutalt litterært tempo demonstrerer Winslow hvordan han som researcher og samtidskronikør går utenpå så vel journalister som samfunnsvitere og historikere.

I dette bildet gjør leseren også lurt i å legge merke til – og huske – at Don Winslow er en forfatter i full fyr det meste av tida. Han er aktivist.

Trump, Twitter og pandemi

Dette kom først og tydeligst til syne da han med voldsom energi, en innett forakt og medial innsats la seg ut med Donald Trump – på Twitter, presidentens hjemmebane.

Det begynte med striden omkring den infamøse muren som Trump skulle reise langs grensen til Mexico, på mexicanernes regning. Da pandemien var et faktum for to år siden, var Winslow like ustoppelig til stede i kampen mot presidentens usannheter, mot vaksine- og munnbindfornektere, for en politikk som kunne redde liv.

Så er da «En by i brann» også tilegnet pandemiens mange ofre.

Winslow vs. Trump: Kampen mot Trump – i bøkene

Gresk inspirasjon

I et brev til leserne forteller Winslow at han har skrevet på denne trilogien i to tiår, av og på. Det er også første gang han skriver om sitt eget hjemsted, skriver han.

Inspirasjonen til dette eposet fikk han imidlertid tidlig på 90-tallet da han leste seg gjennom en lang «beste bøker»-liste og for første gang møtte de klassiske helteeposene – Iliaden, Odysseen og Aeneiden. Der var det, skriver han, alt som definerer moderne krimlitteratur, «makt, vold, hevn, korrupsjon, rettferdighet og forløsning».

Slik kom idéen til å skrive et eget epos, et som følger en hovedperson gjennom livet. Første del er altså på vei til leserne, «En by i brann» lanseres samtidig i mange land. Og starten er lovende.

Dette kan bokstavelig talt bli en odyssé leseren vil få med seg.

