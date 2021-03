Er du av dem som ønsker å bruke påsken på skremmende gode krimbøker – sjekk ut disse tipsene fra NRKs to krimanmeldere, Leif Ekle og Ola Hegdal.

Bøkene er inndelt i tre kategorier:

KRIMKRITIKERE:

Ola Hegdal (t.v.) og Leif Ekle er NRKs krimlitteraturkritikere. Til årets påske har de valgt ut sine favoritter fra årets utgivelser, samt plukket frem noen gode klassikere.

Årets krimbøker

Sju av årets krimutgivelser på norsk har kommet med på denne anbefalingslisten.

Neddempet thriller

Tittel: «Rasende binne»

«Rasende binne» Forfatter: Ingebjørg Berg Holm

Ingebjørg Berg Holm Anbefalt av: Leif Ekle

«Rasende binne» har tre likeverdige hovedpersoner som gir fortellingen hver sine ståsted: Nina og Njål er konkurrerende vitenskapsfolk med klimaendringer og isbevegelser på Svalbard som forskningsfelt. De har vesle Lotta sammen. Så er det Sol, presten og ekskona til Njål.

Nina, Njål og Sol – en trekant i dyp konflikt på minst to plan om foreldrerett og omsorgsevne, og kampen om en prestisjefylt forskerstilling på Svalbard.

«Rasende binne» er ingen vanlig thriller, den er svært velskrevet, neddempet og langsom i en positiv forstand.

Plottet sitter godt

Tittel: «Poppy»

«Poppy» Forfatter: Kristine Getz

Kristine Getz Anbefalt av: Leif Ekle

Kristine Getz´ første spenningsroman har barnet til felles med «Rasende binne». Poppy er den to år gamle jenta som til siste, sjarmerende instagram-smil er melkeku for mammabloggeren Lotte Wiig og hennes drivende ektemann Jens. Helt til Poopy en dag forsvinner og forblir borte – lenge. Hvem har tatt den lille jenta? En av de mer skrudde blant bloggens 440 000 følgere, en stalker? En pedofil overgriper? Utsiktene er ikke gode.

Den irsk-ættede politietterforskeren Emer Murphy er én årsak til at denne boka fungerer så godt. At «Poppy» på en troverdig og naturlig måte peker på den kommersielle bloggingen, særlig mamma-varianten, som et regelrett samfunnsproblem, er en annen.

Plott, spenningsnivå og karakterbeskrivelsene, det meste sitter godt i denne boka.

Turbo-thriller

Tittel: «Fem dager i mai»

«Fem dager i mai» Forfatter: Ole Asbjørn Ness

Ole Asbjørn Ness Anbefalt av: Ola Hegdal

Møt Johnny Abrahamsen, en halvsliten purk i Sandvika, med for mye drag på damene for sitt eget beste. Når to bloggere forsvinner blir Johnny satt på saken, som eskalerer til full unntakstilstand frem mot den norske nasjonaldagen. Det skal føre Johnny på sporet av en mann som er betraktelig mer forstyrret og malplassert enn han selv.

At historien veksler mellom perspektivene til disse to mennene, som begge på hver sin måte kjemper for å bryte ut av den posisjonen som samfunnet, eller biologien, eller rett og slett deres egne særheter har satt dem i, er det som driver denne turbo-thrilleren videre.

Rasende og velskrevet politikrim av Ole Asbjørn Ness.

Upåklagelig spenning

Tittel: «Vargtimen»

«Vargtimen» Forfatter: Geir Tangen

Geir Tangen Anbefalt av: Leif Ekle

«Vargtimen» er en kriminalroman om ungdom og selvmord, et stort tema og et alvorlig problem som forfatteren nærmer seg med mye god vilje og et ønske om å vise hva som kan foregå i lukkede chatrom, og konsekvensene det kan få for unge og skjøre liv.

Handlingen er lagt til Haugesund, den nyutnevnte politioverbetjenten Gabriel Fjell er bokas sentrale karakter og viktigste etterforsker. Byen og miljøene rundt ham mister flere ungdommer til selvmord, altfor mye tyder på at de har hatt nettkontakt med hverandre. Men er det ikke også mye peker mot at en annen person har vært til stede i det ensomste av alle øyeblikk? Kan det være en morder involvert, en som vet å utnytte ungdommelig fortvilelse?

Geir Tangen tegner fint opp de ulike miljøene ungdom i byen ferdes i – på godt og vondt. En litt ordrik fortellerstil kan iblant forstyrre inntrykkene, det samme gjør et overdrevent antall dramatiske hendelser.

Spenningsnivået er upåklagelig, når spenning først skal være et poeng. Boka virker gjennomresearchet og engasjert.

Psykologisk thriller

Tittel: «Elskede barn»

«Elskede barn» Forfatter: Romy Hausmann

Romy Hausmann Anbefalt av: Ola Hegdal

En liten familie blir reddet ut av den tyske skogen. På sykehuset begynner to av dem å åpne opp og fortelle om redslene de har vært igjennom, men marerittet er ennå ikke over.

Smått om senn avdekkes en historie om en søster og en bror som bor i en hytte i skogen. En hytte der ytterdøren alltid er låst, og vinduene er spikret igjen. En hytte de aldri har vært ute av.

Romy Hausmann brakdebuterte med denne tyske psykologiske thrilleren. Drømmen om et romantisk lite hus i skogen blir aldri mer den samme etter å ha lest denne. Et gotisk eventyr det er umulig å legge fra seg.

Årets favoritt

Tittel: «Lang lysende elv»

«Lang lysende elv» Forfatter: Liz Moore

Liz Moore Anbefalt av: Leif Ekle

«Lang lysene elv» er en langsom spenningsroman. Det er også et av dens viktigste fortrinn.

Mickey Fitzpatrick jobber som uniformert ordenspoliti i bydelen Kensington i Philadelphia. Dophandel, narkotikamisbruk og prostitusjon preger gatene. Stadig finner Mickey og kollegene døde jenter, som oftest av overdose – heroin, men vi er også midt i den nådeløse opioid-epidemien. Mickeys frykt er at det en dag er den rusavhengige søsteren hennes som ligger der. Så blir en jente funnet kvalt. Og det skjer flere mord.

«Lang lysende elv» er en roman om mord og oppklaring, som en annen krim, men minst like mye handler den om andre ting. For som mange andre av de beste kriminalbøkene, gir boka stort sett blanke i om den er en ekte krim eller ei.

Liz Moore har skrevet min desiderte favoritt blant de krimbøkene jeg leste denne påskekrimsesongen. Utmerket oversatt av Knut Ofstad.

Oppfyller forventninger

Tittel: «Det siste livet»

«Det siste livet» Forfatter: Peter Mohlin og Peter Nyström

Peter Mohlin og Peter Nyström Anbefalt av: Leif Ekle

Ny svensk forfatterduo, Mohlin & Nyström, debuterer med «Det siste livet», en roman som nær sagt oppfyller alle sjangerens forventninger – og det til overmål.

I Karlstad forsvant den rike ungjenta Emelie ti år før bokas nåtidshandling. Politiet hadde funnet sin gjerningsmann, mente de, men de lyktes ikke å få ham dømt den gangen. I USA finnes en halvt svensk FBI-agent som er på vei til vitnebeskyttelsesprogrammet etter at han har bidratt til å knekke en dopliga. Han heter John Adderley og insisterer på å få lagt sin nye identitet til Sverige, som svensk politimann. Han vil etterforske nettopp Emelies forsvinning.

«Det siste livet» bygger på et fundament av tilfeldigheter, det er fra en lesersynsvinkel ganske irriterende, om ikke plagsomt. Like fullt er boka etterhvert både spennende og interessant.

Gode krimbøker er definitivt ikke noe nytt fenomen. Her er fem anbefalte klassikere.

Tittel: «Den hule mannen» (første gang utgitt i 1935)

«Den hule mannen» (første gang utgitt i 1935) Forfatter: John Dickson Carr

John Dickson Carr Anbefalt av: Leif Ekle

En gang i tida var jeg en ihuga leser av John Dickson Carr og hans lange rekke av lukkede rom-fortellinger.

Hans kanskje beste – og mest klassiske mysterium – i sjangeren er «The Hollow Man», «Den hule mannen». I denne boka treffer vi Dickson Carrs intellektuelle brumlebass av en detektiv, Dr. Gideon Fell, og hans venn fra Yarden, inspektør Hadley. Oppgaven er formidabel; et mysterium som etter alle bevis, vitneobservasjoner og solemerker er uløselig. En morder som kan bevege seg over nysnø uten å sette spor.

Romanen er glimrende, også som hjernetrim. Hørespillversjonen, et godt alternativ.

Boka er vanskelig å få kjøpt på norsk (originaltittel: «The Hollow Man»), men ligger gratis tilgjengelig for privat bruk på Nasjonalbibliotekets nettsider. Den kan også kjøpes som lydbok på norsk, i en dramatisert utgave av Radioteatret fra 2006.

Velskrevet mysterium

Tittel: «Det lukkede rom» (første gang utgitt i 1972)

«Det lukkede rom» (første gang utgitt i 1972) Forfatter: Sjöwall & Wahlöö

Sjöwall & Wahlöö Anbefalt av: Leif Ekle

Med John Dickson Carr i bakspeilet er det altfor fristende å trekke fram et annet og svært velskrevet mysterium av samme slag, nemlig «Det lukkede rom», åttende bok i tibindsserien om Martin Beck og kollegene.

Martin Beck er tilbake fra en lang sykmelding etter at han ble skutt. Som startoppgave, for å få ham i gang igjen, skal Beck se på et dødsfall der en gammel mann ligger død i et låst rom. Et åpenbart selvmord, men hvordan kan han ha skutt seg? Uten våpen?

Parallelt jobber Lennart Kollberg og Gunvald Larsson med å få has på bankraneren Werner Roos. De to sakene nærmer seg hverandre.

Denne anbefalingen må gjerne oppfattes som et forslag om å lese hele dette verket, «Roman om en forbrytelse». Enten om igjen, eller for første gang. Disse bøkene er jo arnested for den moderne politiromanen.

Veltilpasset psykopat

Tittel: «Et kyss før døden» (første gang utgitt i 1953)

«Et kyss før døden» (første gang utgitt i 1953) Forfatter: Ira Levin

Ira Levin Anbefalt av: Ola Hegdal

Klassisk psykologisk thriller om en ung mann som ønsker å gifte seg med datteren til en industrimagnat. Bud er sjarmerende, ambisiøs, og totalt hensynsløs i sin jakt på fremgang og status. Når planene slår feil, griper han til drastiske virkemidler for å nå sine mål.

Den da 22-årige Ira Levin vant i 1954 den prestisjefylte Edgar-prisen for denne romanen, som har blitt en klassiker i sjangeren.

Skremmende og troverdig rapport fra verden, sett gjennom øynene til en veltilpasset psykopat.

Språk i verdensklasse

Tittel: «Sannhet» (2011)

«Sannhet» (2011) Forfatter: Peter Temple

Peter Temple Anbefalt av: Ola Hegdal

«Klodens beste krimforfatter» er en tittel det skal noe til å leve opp til, men i denne mørke politikrimmen gjør australske Peter Temple sitt beste. Stephen Villani er den plagede politimannen som etterforsker en serie med mord i en by der korrupsjonen gror både på utsiden og på innsiden.

Historien er sterk, dyster, men det er behandlingen av språket som løfter Temple opp i den virkelige mesterklassen.

Vanedannende

Tittel: «Den rasende horden» (2012)

«Den rasende horden» (2012) Forfatter: Fred Vargas (pseudonym)

Fred Vargas (pseudonym) Anbefalt av: Ola Hegdal

Rykter fra provinsen om at en gammel ondskap igjen har begynt å røre på seg, når inspektør Adamsberg og hans menn. Legenden om en flokk av fordømte krigere som jager ustraffete mordere og onde menn, har blitt til virkelighet. Adamsberg må nok en gang reise til Normandie for å oppklare det uforklarlige.

Det er ikke lett å plukke ut én roman i denne vanedannende serien, men «Den rasende horden» er en av de aller beste.

For deg som gjerne leser på engelsk, får du her noen tips til krimbøker fra de siste årene som ikke er gitt ut på norsk, men som anbefales på det sterkeste.

Kvinnelig noir

Tittel: «Cutting Edge. Noir Stories by Women»

«Cutting Edge. Noir Stories by Women» Forfatter: Margaret Atwood, Joyce Carol Oates (red.) , Valerie Martin, Aimee Bender m.fl.

Margaret Atwood, , Valerie Martin, Aimee Bender m.fl. Anbefalt av: Leif Ekle

Finnes det i det hele tatt forfattere med flere jern i ilden enn Joyce Carol Oates? Jeg har ikke lenger tall på hvor mange bøker hun har gitt fra seg siden debuten i 1963, men de er mange. Hun er 82 år nå, og stadig aktiv. Mellom romaner, noveller og sakprosa tar hun seg også tid til et redaktøroppdrag i ny og ne, som med «Cutting Edge», en antologi som inneholder noir-noveller og -historier skrevet av kvinner. Det vil si, selveste Margaret Atwood («Handmaid´s Tale») har levert seks dikt.

Fortellingene i boka er brutalt feministiske, iblant også morsomme, men skarpe. Velskrevet og drivende fortelles det om tenåringer, mødre, og ikke minst en middelaldrende kvinne som skjærer hodet av en mannlig politiker. Det siste skjer i Joyce Carol Oates eget bidrag, «Assassin».

Noir-begrepet er like velbrukt som det er forslitt og utydelig. Derfor har Oates like godt skrevet et interessant forord som både diskuterer begrepet, og hva det kan innebære når kvinner tar det i bruk.

Den klassiske politimannen

Tittel: «Bloody January»

«Bloody January» Forfatter: Alan Parks

Alan Parks Anbefalt av: Leif Ekle

Med Glasgow, Stuart Douglas og hans bookerprisvinner «Shuggie Bain» friskt i minne, er det en glede å anbefale Alan Parks og bøkene om den unge politimannen Harry McCoy og byen hans.

Januar 1973, Glasgow er kald, sotskitten og våt. «Bloody January» åpner med McCoy på besøk i et fengsel, til en fange som har noe å fortelle: Ei jente som heter Lorna vil bli drept dagen etter. McCoy skal forhindre at det skjer. Harry har en tung barndom bak seg, et barnehjemsliv med overgrep, men som også ga ham venner for livet. Eneste problem er at de har en tendens til å befinne seg på motsatt side av den lov og rett McCoy skal beskytte. I det faget er Harry en balansekunstner av rang.

Bøkene om Harry McCoy viser at den klassiske politiromanen fremdeles har mer enn nok stoff i seg, så lenge forfatteren har noe å si – om tid, sted og menneskenes kår i verden.

Nok en «Hollow man»

Tittel: «The Hollow Man»

«The Hollow Man» Forfatter: Oliver Harris

Oliver Harris Anbefalt av: Leif Ekle

Det finnes tre bøker om den særegne London-politimannen Nick Belsey. «The Hollow Man» er den første (samme tittel som John Dickson Carrs klassiker? Javisst, pun intended, som de sier).

Belsey har jobbet som etterforsker ved politistasjonen i den riktig forfinede bydelen Hampstead. Nå venter vanære og sparken. Belseys synd heter gambling. Natta før krasjet han en patruljebil i fylla. Men i det han kommer inn på stasjonen for å rydde pulten, blir han oppmerksom på en melding om en savnet person. Den svært fornemme adressen gir ham en idé, en tanke om en vei ut av uføret.

Dette er en berg og dalbane av en historie som inkluderer investeringskåte menn i pin stripe-dresser med vilje til hva som helst – grov korrupsjon, en russisk riking, tvilsomme politifolk og journalister. Og: en Nick Belsey som selv balanserer på kanten til å bli arrestert.

Riktig spennende, stilsikkert i språket, underholdende så det holder, og veldig fint for alle London-elskere. Byens sol- og skyggesider kjemper om plass i teksten.

Anbefalt videre lesing: