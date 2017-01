Cappelens narkoliga i retten igjen: – Framstod som vanlige familiefedre

Etter tre uker med Eirik Jensen i vitneboksen, er det denne uken duket for at narkotikasmugleren Gjermund Cappelen skal forklare seg i Oslo tingrett. Sammen med Eirik Jensen er Cappelen tiltalt for innførsel av tonnevis med hasj.

I skyggen av dette må flere av Cappelens tidligere samarbeidspartnere tirsdag møte i Borgarting lagmannsrett, et lite steinkast unna tingretten.

På tiltalebenken sitter fem middelaldrende menn, som med unntak av tingrettsdommen fra 2015, ikke er dømt for grove forbrytelser etter årtusenskiftet.

«Ikke personer man forbinder med alvorlig kriminalitet», var beskrivelsen fra statsadvokat Lars Erik Alfheim i forbindelse med rettssaken i Asker og Bærum tingrett for halvannet år siden.

– De tiltalte har hatt lovlige jobber, de har ikke brukt vold og har framstått som vanlige familiefedre i 50 – 60-årene med flotte hus, sa Alfheim i sitt innledningsforedrag i 2015-saken.

Gjermund Cappelen styrte et av norgeshistoriens mest velfungerende narkotikanettverk. Her er han i Asker og Bærum tingrett med forsvarer Benedict de Vibe. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Velorganisert nettverk

Bak fasaden hadde imidlertid de «vanlige familiefedrene» hatt større eller mindre roller i Gjermund Cappelens svært velorganisert narkotikanettverk, fortalte Alfheim.

Asker og Bærum tingrett kom til omtrent samme konklusjon, og dømte de fem til mellom fem og 16 år i fengsel. Tre av dem ble dømt etter den såkalte mafiaparagrafen, for å være medlemmer av en organisert, kriminell gruppe.

Disse har anket dommene, og møter i lagmannsretten tirsdag. Alle er også stevnet som vitner i saken mot Eirik Jensen:

«Brusselgeren» (64): Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,2 tonn hasj. Omtalt som hasjbaronens« mest betrodde mann» og «høyre hånd» i dommen fra 2015. Omtalt som «China» i Cappelens narkotikaregnskap. Ønsket ikke å forklare seg for politiet. Dømt til 16 års fengsel etter mafiaparagrafen .

Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,2 tonn hasj. Omtalt som hasjbaronens« mest betrodde mann» og «høyre hånd» i dommen fra 2015. Omtalt som «China» i Cappelens narkotikaregnskap. Ønsket ikke å forklare seg for politiet. . «Rørleggeren» (52): Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,1 tonn hasj. «Vært brukt både ved mottak fra kurer og ved utlevering til kjøper, og disponerte lager», ifølge dommen. Erkjente delvis straffskyld, men var ikke i stand til å forklare seg nærme på grunn av sykdom. Dømt til 13 år etter mafiaparagrafen .

Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,1 tonn hasj. «Vært brukt både ved mottak fra kurer og ved utlevering til kjøper, og disponerte lager», ifølge dommen. Erkjente delvis straffskyld, men var ikke i stand til å forklare seg nærme på grunn av sykdom. . «Helsearbeideren» (63): Hasjligaens kundebehandler, kjørte hasjen rett til kundene. Dømt for oppbevaring og salg av 1,1 tonn hasj. Dømt til 15 år i fengsel etter mafiaparagrafen . Pågrepet med 1,5 millioner kroner på et hotellrom i Trondheim i romjulen.

Hasjligaens kundebehandler, kjørte hasjen rett til kundene. Dømt for oppbevaring og salg av 1,1 tonn hasj. . Pågrepet med 1,5 millioner kroner på et hotellrom i Trondheim i romjulen. «Karatelæreren» (46) : Omtalt som «Øst» i Cappelens narkotikaregnskap. Dømt for å ha kjøpt 85 kilo hasj. Erkjenner delvis straffskyld, men mener politiet beslagla deler av hasjen han skulle ha. Dømt til fengsel i fem år og seks måneder.

: Omtalt som «Øst» i Cappelens narkotikaregnskap. Dømt for å ha kjøpt 85 kilo hasj. Erkjenner delvis straffskyld, men mener politiet beslagla deler av hasjen han skulle ha. «Hedmarksmannen» (49): Arbeidsledig. Dømt for kjøp av 200 kilo hasj, men mener selv det er langt mindre. Politiet fant også to ladde pistoler ved pågripelse. Asker og Bærum tingrett mener han var «hovedmannen i sin egen virksomhet». Dømt til ni år i fengsel.

VIDEO: Se politiets egne bilder fra beslaget i narkoligaens hasjlager. Totalt 109 kilo hasj ble funnet i en garasje i Sørkedalsveien. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se politiets egne bilder fra beslaget i narkoligaens hasjlager. Totalt 109 kilo hasj ble funnet i en garasje i Sørkedalsveien.

«Legger'n» pusset opp Jensens bad

Blant de fem som må møte i lagmannsretten, har særlig navnet til den 52 år gamle rørleggeren vært nevnt hyppig i de tre første ukene av straffesaken mot Jensen og Cappelen.

Eirik Jensen hevder han aldri møtte rørleggeren som pusset opp badet hans. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

52-åringen fikk ansvaret for rørleggerarbeidet da badet på Eirik Jensens småbruk i Nes kommune i Hedmark skulle pusses opp. Spesialenheten for politisaker mener Gjermund Cappelen tok regninga på opp mot 300.000 kroner.

I retten har Jensen bekreftet at den nå avdøde håndverkeren som hadde det overordnede ansvaret for oppussingen ble hyret inn etter tips fra Cappelen. Samtidig hevdet Jensen at han først i ettertid ble klar over at den 52 år gamle barndomsvennen til Cappelen var ansvarlig for rørleggerarbeidet.

– Jeg har ikke møtt denne rørleggeren. Jeg har mottatt kvitteringer, og levert det til NN (Jensens tidligere samboer) og ikke stusset noe mer over det, sa Jensen i retten.

Gjermund Cappelen har i avhør med Spesialenheten forklart at det var ham som undertegnet kvitteringene med «Frank Olsen», for å lure Jensens daværende samboer. Skriftanalyser har vist at det er «sannsynlig» at en kvittering på 32.500 kroner er underskrevet av Cappelen.

Her, i Eirik Jensens småbruk i Nes kommune i Hedmark, hjalp den 52 år gamle rørleggeren til med å pusse opp Eirik Jensens bad. Foto: Farid Ighoubah / NRK

Syk rørlegger

I rettssaken har det kommet frem at Jensen endret forklaring om hvem han fikk kvitteringene for rørleggerarbeidet da han fikk vite at de hadde Cappelens fingeravtrykk på seg.

Advokat Johnny Veum sier rørleggeren trolig er for syk til å vitne i saken mot Jensen. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Rørleggeren selv, som gikk under kallenavnet «Legger'n» eller «Rør» i Cappelens nettverk, ble dømt til 13 års fengsel etter mafiaparagrafen i Asker og Bærum tingrett.

I dommen, som han anket, heter det at 52-åringen var en av «Cappelens mest sentrale medarbeidere». Jobben bestod blant annet av å kjøre ut og levere hasj til narkobaronens kunder.

Da saken mot Cappelens nettverk gikk i Asker og Bærum tingrett høsten 2015 kom det også frem at helsetilstanden til den middelaldrende mannen hadde blitt svært dårlig etter pågripelsen i 2013.

«Legger'n» erkjente delvis straffskyld for de fleste av tiltalepunktene, men var ut over dette ikke i stand til å forklare seg. Heller ikke i avhør har 52-åringen sagt noe om egen eller andres rolle i nettverket.

– Jeg har mange spørsmål, men jeg vet ikke om det er noe poeng at jeg stiller dem ut i lufta, sa Alfheim da han prøvde å få noen svar fra Cappelens barndomsvenn.

Fra en garasje i Sørkedalsveien i Oslo fjernet politiet 109 kilo hasj i desember 2013. Det ble begynnelsen på slutten for Cappelens narkotikaliga. Foto: Håvard Hagen / NRK

– Usikkert om han kan vitne

52-åringens nåværende forsvarer Johnny Veum bekrefter overfor NRK at hans klient fortsatt er i svært dårlig form før ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

– Hans helsetilstand er som den var etter pågripelsen. Vi regner med at han ikke er i stand til å gi noen forklaring, men han møter opp og vil gjøre et forsøk, sier Veum.

Politiet beslagla til sammen 109 kilo hasj fra lageret i Sørkedalsveien. Cappelen ble dømt for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj. Straffen får han først etter at saken i Oslo tingrett er ferdig. Foto: Politiet / NRK

Forsvareren, som overtok oppdraget fra Vegard Aaløkken, sier han regner med at 52-åringen vil møte opp på rettssakens første dag for å ta stilling til skyldspørsmålet. Det er imidlertid høyst usikkert om han vil kunne være til stede for å følge de videre forhandlingene.

I likhet med de øvrige, mest sentrale aktørene fra Cappelens nettverk, er 52-åringen også stevnet som vitne av aktor Lars Erik Alfheim i straffesaken mot Gjermund Cappelen i Oslo tingrett. Trolig vil han der også bli spurt om forholdet til korrupsjonstiltalte Eirik Jensen.

Om han vil være i stand til å gi noen klare svar, er imidlertid høyst usikkert.

– Han er stevnet, men det er usikkert om han er i stand til å forklare seg. Han har heller ikke gitt noen fullstendig forklaring til politiet, og klarte det heller ikke i tingrettsforhandlingen, sier Veum, og legger til:

– Det er derfor noe usikkert hvilken kontakt han har hatt med Jensen.

Disse møter ikke i lagmannsretten Ekspandér faktaboks Disse var også involvert i saken i Asker og Bærum tingrett, men møter ikke i lagmannsretten: Gjermund Cappelen (50) ble kjent skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj. Straffeutmålingen er utsatt til etter innførselsaken i Oslo tingrett er ferdigbehandlet. Cappelen er tiltalt for innførsel av 17 tonn hasj, delvis i samarbeid med politimannen Eirik Jensen (59).

I tillegg ble en norsk-pakistansk mann (38) dømt til fem år i fengsel, etter å ha tilstått kjøp av 113 kilo hasj og salg av 70 kilo. Anket ikke dommen og er i gang med soning.

En 39 år gammel tidligere soldat, tiltalt for kjøp av sju kilo hasj, møtte ikke i tingretten og ble etterlyst av politiet. NRK har forsøkt å tak i mannens forsvarer, uten hell. Kilde: NRK

Slo til mot rørleggerens lager

Aktor Lars Erik Alfheim har underveis i saken mot Jensen og Cappelen vært restriktiv når det gjelder å kommentere bevis – og vitneførsel. Det samme gjelder Spesialenheten for politisaker, og aktorene Kristine Schilling og Guro Glærum Kleppe.

Det er flere grunner til at «Legger'n» har havnet midt oppi saken mot polititoppen Jensen. Opprullingen av Cappelens nettverk – og siden også Jensen – startet for alvor da politiet slo til mot 52-åringens garasje på Røa natt til 18. desember 2013. 109 kilo hasj ble beslaglagt.

«Innbruddet» i hasjlageret førte til hektisk møte – og telefonaktivitet blant medlemmene i Cappelens nettverk. Det første rørleggeren gjorde da han oppdaget at hasjen var borte, var å ringe Cappelen. Samtalen, der «Legger'n »forteller Cappelen at «dem har tatt alt», ble avlyttet av politiet.

Dagen etter dro Cappelen for å møte det spanerne antok var en sentral del av narkotikanettverket ved en Kiwi-butikk på Grønlandsleiret i Oslo. I stedet ble spanerne vitne til at det var den respekterte politimannen Eirik Jensen som gikk inn i Cappelens BMW, og mottok noe som lignet en hvit konvolutt.

I retten har Jensen forklart at han ikke husker det eksakte møtet, men bekreftet samtidig at han fikk penger av Cappelen inne i en bil rundt månedsskiftet november/desember. Ifølge Jensen var Jensen pengene tilbakebetaling av et lån.

Disse pengene ble funnet på hotellrommet til den narkodømte 63-åringen i romjulen. Foto: Politiet / NRK

SMS-er om vær og julegaver

I likhet med den pågående saken mot Jensen og Cappelen i Oslo tingrett, utgjør også SMS-er sendt internt i nettverket en viktig del av bevisene mot de fem middelaldrende mennene som nå må møte i lagmannsretten.

I dommen fra Asker og Bærum tingrett nevnes det eksempelvis SMS-er sendt fra hasjligaens 63 år gamle «kundebehandler» til Cappelen. I SMS-ene heter det blant annet «Mannen er på fjellferie. Kan ikke levere. Beklager», og «Godt ut i uka. Avhengig av været».

I dommen pekes det også på at 63-åringen skal ha brukt begrepet «julegaver» i forbindelse med hasj-leveranser.

«Har noen julegaver jeg skulle være kvitt møte vanlig sted samme tid bra med svar ja eller nei kameraten», skriver 63-åringen i en av beskjedene til Cappelen.

«Det er ingen tvil om at med julegaver her menes hasj», skriver Asker og Bærum tingrett i dommen. Spesialenheten for politisaker mener også Eirik Jensen skrev SMS-er om julegavehandel til Cappelen, når det egentlig var snakk om overlevering av hasjpenger.

«Helsearbeideren» pågrepet med 1,5 millioner kroner

Etter pågripelsen av 63-åringen ble det også funnet 300.000 kroner liggende ute i terrenget i Trondheim. Foto: Politiet / NRK

I aktor Alfheims innledningsforedrag i saken i Oslo tingrett for tre uker siden, kom det frem nye opplysninger om 63-åringens aktiviterer etter dommen i 2015. Ifølge Alfheim skal 63-åringen ha blitt syk på et hotellrom i Trondheim i romjulen.

Betjeningen på hotellet fattet mistanke og tilkalte politiet. De fant 1,5 millioner kroner i kontanter på hotellrommet til den narkodømte mannen, i tillegg til en mindre mengde hasj.

Mens mannen lå på sykehus fortsatte politiet sin etterforskning, og fikk senere påvist 300.000 kroner som var gravd ned i byen. Ifølge Adresseavisen ble «helsearbeideren» varetektsfengslet i Asker og Bærum tingrett 6. januar.

I likhet med politiet mener retten det er skjellig grunn til å mistenke at pengebeslaget stammer fra narkotikavirksomhet eller tilsvarende straffbare handlinger, går det frem av kjennelsen.

Påtalemyndigheten begrunnet fengslingsbegjæringen med at de frykter at 63-åringen skal unndra seg straff. 63-åringens forsvarer Fredrik Schøne Brodwall har ikke besvart NRKs henvendelser om denne saken.