Polititopp om Jensen-melding: Det gir ikke meg mening

9. februar 2011 sender politimannen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen tekstmeldinger til hverandre. Cappelen skriver at det er «mulig det blir jobbing på huset». Jensen svarer at det er «meldt fine arbeidsforhold».

Samme dag har politiet en stor aksjon, der 33 personer blir pågrepet. Samtidig bistår Oslo-politiet Romerike med «Operasjon Lagereske». Aksjonene krevde mye ressurser.

Eirik Jensen har forklart at Cappelen ga informasjon som han kunne bruke i politiarbeidet, men at det skulle være gode arbeidsforhold for det i denne perioden, henger ikke på greip, mener politiinspektør Einar Aas.

– Det gir ikke meg mening det som blir sagt. Det var planlagte aksjoner. Det var relativt fastlåst, sier Aas i retten.

Aas forklarer at eventuelle omprioriteringer måtte gå gjennom ham.

Konflikt

TILTALT: Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikavirksomhet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det er knyttet stor spenning til Aas sitt vitnemål i retten. Eirik Jensen hadde en lang konflikt med Aas etter at gjengprosjektet til Jensen ble lagt ned.

Konflikten toppet seg i mars 2013 da Jensen trakk seg fra sin rådgivende stilling på seksjonen. Det er tidligere i saken vist tekstmeldinger av konflikten da Aas til slutt ba Jensen «jekke seg ned».

I starten av utspørringen har aktor Guro Glærum Kleppe trukket fram flere tilfeller der hun mener meldinger fra Jensen til Cappelen er mistenkelige sett i lys av politiets ressurssituasjon.

Dette gjaldt blant annet under utdelingen av Nobels fredspris til Barack Obama i 2009, i påsken 2011 og etter 22. juli 2011.

Aas sier at han ikke ser noen grunn til kontakten mellom Jensen og Cappelen på dette tidspunktet.

– Store ressursuttak

Aas forteller at det har vært en stor oppgave å finne loggene fra flere år tilbake for å svare på hva som har skjedd og hva som har vært Jensens rolle.

– Det er i hovedtrekk to ting å si. Det er store ressursuttak, og Eirik Jensen har ikke hatt noen rolle, med unntak av en operasjon i 2011, sier Aas.

Knyttes ikke til innførsler

Dommer Kim Heger spurte i retten hvorfor aktor Guro Glærum Kleppe har valgt de bestemte periodene og hendelsene som hun har gått gjennom.

– Da forstår jeg det slik at du har valgt noe som du vil ha nærmere belyst og som er mer interessante. Vi har jo hatt mange perioder med meldinger om sol og stille. De er ikke nødvendigvis knyttet til noen bestemte innførsler? undrer dommeren.

Det bekrefter aktor Guro Glærum Kleppe at er riktig forstått.

– De er knyttet til kommunikasjon og spørsmål er hva meldingene betyr, sier Kleppe.

Artikkelen oppdateres.