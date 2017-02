Spaner filmet Jensen og Cappelen i 2000

– Vi følte jo at spaningen hadde gått bra, vi hadde en ganske god følelse på at vi ikke ble oppdaget. Jeg var ganske rådvill, hvordan visste Cappelen at vi hadde en aksjon på han? spør spaningslederen i retten.

Spaningslederen sier han lenge mistenkte at Jensen holdt en hånd over Cappelen og beskyttet ham mot politiets etterforskning.

– Vi forsøkte å spane på Cappelen, og følte det gikk ganske greit. Helt til en dag der vi fulgte han inn til Oslo, til Grønlandsleiret. Da kom det en person fra politihuset til bilen til Cappelen. Bilen kjørte ut til Ekeberg, og stod der en stund. Den kjørte tilbake og personen ble sluppet av. Da var det jeg som filmet, men jeg sto langt unna og kunne ikke se med det blotte øyet hvem der var, sier spaningslederen.

Zoomer inn og oppdager Jensen

Spanerne fulgte etter Cappelen, som kjørte til Kirkeristen i Oslo sentrum. Men plutselig skjer spanernes store skrekk, når lederen for spaningslaget ringer: Han er sint og ber dem avbryte aksjonen.

– Da fortalte han at Cappelen hadde ringt ham og bedt om at vi skulle droppe spaningen, forteller spaneren.

Gjermund Cappelen blir spanet av politiet i 2013, før han blir pågrepet 19. desember. Foto: POLITIET

Spaneren forteller i retten at han etter det mislykkede oppdraget lastet inn video fra det han så på Grønlandsleiret. De zoomet inn i bildet og kunne se at det var Eirik Jensen som gikk inn i bilen til Cappelen.

– Da tenkte jeg at informasjonen måtte ha kommet fra Jensen til Cappelen om spaningen. Det bekreftet mistanker jeg hadde hatt fra før, sier spaneren.

– Uvel og kvalm

13 år senere er spaneren igjen etter Gjermund Cappelen. De politiansatte fikk et ekstra skjema å signere denne gangen, om skjerpet taushetsplikt. Oppdraget fikk navnet «Operasjon Silent», og bare 20 politifolk visste om operasjonen.

– Hensikten med operasjonen var å få tatt Cappelen uten å bli forstyrra. Det gikk faktisk mye fortere enn vi hadde trodd, sier spaneren.

Spaneren forteller at de mente en politimann lekket info til Cappelen, men de snakket ikke om hvem de mistenkte. Ett telefonnummer dukket opp mens politiet hadde kommunikasjonskontroll på Cappelen. Det var registrert under navnet til en mann som bodde i Pakistan.

At Jensen ble observert med Cappelen i 2000, kunne forklares med at Cappelen var informant og Jensen informantleder. I 2013 var ikke lenger Jensen i denne stillingen. Igjen filmet spaneren.

– Jeg kunne ikke se hvem det var før jeg zoomet inn. Da så jeg at det var Jensen. Jeg fikk en uvel følelse og ble litt kvalm, samtidig hadde jeg episoden i 2000 bak meg, sier spaningslederen.

Videoen fra 2013, som er en del av bevismaterialet i saken, skal vise Jensen som setter seg inn i bilen til Cappelen.

Spaneren er for øvrig den samme mannen som, sammen med en annen polititjenestemann, møtte Gjermund Cappelen på fengselscella på Ila og i Drammen fengsel i januar 2014. Der gjennomførte de tre omstridte samtaler, som ble avlyttet uten at Cappelen visste det.

Mistanke fra 1998

Spaneren fortalte i retten i dag at mikstanken mot Jensen kom allerede for nesten 20 år siden, i forbindelse med en straffesak i 1998.

– Det var noe dere diskuterte på politistasjonen? spør aktor Kristine Schilling.

– Riktig, på min avdeling på Asker og Bærum politidistrikt. Det var ting jeg husket fra tidligere også, der Jensen hadde dysset ned Cappelens rolle i en sak, forklarer spaningslederen.

Aktor Kristine Schilling. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I 2005 hørte spaneren om at en ikke navngitt politimann fikk 500 kroner per kilo hasj for å hjelpe en storsmugler i Oslo.

– Jeg tror ikke at Eirik Jensen sitt navn dukket opp der, men jeg hadde mine mistanker om hvem det kunne være, sier spaningslederen.

– Du sier i avhør at ryktet var at en politimann fikk 1000 kroner? sier aktor Kristine Schilling.

– Okay? svarte spaningslederen på at han forklarte seg annerledes i avhør.

Heller ikke Cappelens navn dukket opp i ryktene, ifølge spaneren. I rettssaken har Cappelen sagt at han hadde en avtale med Jensen om 500 kr per kilo hasj.