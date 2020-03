Harvey Weinstein dømd til 23 år i fengsel

Harvey Weinstein kom til rettslokalet onsdag i rullestol for å høyre dommaren lese opp dommen på 23 år i fengsel for valdtekt og seksuelle overgrep.

Dommen kjem etter at ein jury med sju menn og fem kvinner fann han skuldig på to av fem tiltalepunkt.

Aktoratet bad om ein så streng dom som mogleg for den tidlegare filmprodusenten. Forsvararane hans meinte derimot at han på grunn av alder og helsetilstand, burde få ein mild dom.

Dommen blir rekna som ein siger i kampen mot seksuell trakassering og overgrep. Sjølv meiner Weinstein han ikkje har gjort noko gale, og at all seksuell aktivitet har vore frivillig. Han har tidlegare varsla at han skal anke avgjerda til juryen.

Mektig produsent

Harvey Weinstein var ein av dei mektigaste filmprodusentane i verda med titlar som «Ringenes Herre», «Pullp Fiction» og «Gangs of New York». I 1999 vann han Oscar for «Shakespeare in Love».

Saka mot Weinstein byrja å rulle i oktober 2017 då avisa The New York Times og magasinet The New Yorker begge publiserte artiklar om den mektige filmprodusenten, der det kom fram skuldingar om seksuelle overgrep.

Etter kvart var det fleire kjende kvinnelege skodespelarar som stod fram med historier om korleis Weinstein skal ha forgripe seg på dei. Blant kvinnene som stod fram var Gwyneth Paltrow, Salma Hayek og Uma Thurman.

Uma Thurman har spelt i sju filmar som er produsert av Harvey Weinstein. Ho fryda seg over fallet til den tidlegare mektige filmprodusenten. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

I alt har over 90 kvinner kome med skuldingar mot Weinstein.

Før rettssaka kom opp, gjorde Weinstein og filmselskapet hans ein avtale om å betale ut 227 millionar kroner til fleire av kvinnene som skulda han for seksualbrotsverk.

Metoo og Time's Up

Sakene førte også til ei større merksemd rundt seksuelle overgrep og uønskt seksuell merksemd, og eit oppgjer med dette.

Initiativ som metoo og time's up sette søkelyset på seksuell trakassering i underhaldningsindustrien. Under Golde Globe-utdelinga i 2018 kledde skodespelarane seg i svart i protest.

Det har dei siste åra også vore fleire demonstrasjonar og markeringar fleire stader i verda til støtte for kvinner rettar.

Etter kvart spreidde dette opprøret seg også frå kultur- og underhaldningsfeltet til andre felt i samfunnet. Både innan politikken og i fleire bransjar i næringslivet har det vore liknande oppgjer dei siste åra.