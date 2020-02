Før var Harvey Weinstein Hollywoods mektigste mann. Nå venter 67-åringen på dommen som kan gi ham livstid i fengsel.

Weinstein er tiltalt for å ha voldtatt skuespilleren Jessica Mann på et hotellrom i 2013 og for å ha tvunget sin tidligere assistent Mimi Haleyi til munnsex i 2006.

Mimi Haleyi jobbet for Weinstein da hun sier han tvang henne til munnsex. Foto: Seth Wenig / AP

Over 90 kvinner har anklaget Weinstein for seksuelle overgrep eller trakassering siden 2017. Det var da The New York Times og The New Yorker først skrev om beskyldningene mot Weinstein, noe som var med å starte #metoo-bevegelsen.

Men i domstolen på Manhattan skal juryen bare ta stilling til anklagene om overgrep mot Mann og Haleyi. Og de sliter med å bli enige.

– Må bli enige

De tolv jurymedlemmene ble sendt på bakrommet for å avgjøre Weinsteins skjebne tirsdag denne uka. I dag leverte de en lapp til dommeren, der de spurte om det var greit om de ikke ble enstemmig enig om to av de alvorligste tiltalepunktene, som dreier seg om grov voldtekt. De skrev de kunne bli enige om de andre tiltalepunktene, som dreier seg om voldtekt og overgrep.

Donna Rotunno forsvarer Harvey Weinstein i saken der han er anklaget for voldtekt. Foto: JEENAH MOON

Dommer James Burke sa nei. Juryen må forsøke å bli enige om alle punktene.

Weinsteins advokater sa uenighet i juryen var greit for dem. Aktoratet sa nei.

Vanskelig sak

Saken, som er den mest profilerte metoo-saken så langt, er sett på som vanskelig å uvanlig. Både Mimi Haleyi og Jessica Mann hadde frivillig sex med Weinstein flere ganger etter de påståtte overgrepene.

Det er slett ikke uvanlig for overgrepsofre å beholde tilsynelatende gode forhold med sin overgriper, men det er sjelden dette ender opp i amerikanske rettssaler fordi det er vanskelig å overbevise jurymedlemmer.

– Det er ikke uvanlig å se seksuelle overgrep skjer i sammenheng med pågående forhold, enten det er kolleger, dating eller venner, sier Katie Edwards ved University Nebraska-Lincoln til The New York Times.

Flere av anklagene mot Weinstein er foreldet, men dommeren har likevel godtatt å høre vitnemål fra fire kvinner som også anklager filmprodusenten for voldtekt og overgrep. En av dem er Sopranos-skuespiller Annabella Sciorra, som sier Weinstein voldtok henne i 1993.

Sopranos-stjerne Annabella Sciorra anklager Harvey Weinstein for voldtekt. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Hvis juryen finner Weinstein skyldig i voldtektsanklagene fra Mann og Haleyi, og også tror på vitnemålet til Sciorra, kan de erklære ham skyldig for den mest alvorlige type voldtektsanklage, såkalt predatory sexual assault. Det kan gi ham livstid i fengsel.

Weinstein nekter straffskyld.

Juryen møtes igjen mandag.