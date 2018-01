Tusenvis har møtt opp til demonstrasjoner for kvinners rettigheter i USA

Det er demonstrasjoner i amerikanske storbyer som New York, Washington og Los Angeles, i tillegg til i flere andre land. De demonstrerer i forbindelse med at det har gått ett år siden Donald Trump ble innsatt som USAs president.

Under parolen «Power to the polls» oppfordres flere kvinner til å registrere seg i forkant av kongressvalget.

Katherine Siemionko, grunnleggeren av Women's March Alliance, som står bak arrangementet i New York, sier hun håper å skape momentum blant aktivister i valgåret.

– Fjoråret handlet om at kvinner sto sammen og skjønte at de ikke er alene. I år er beskjeden å marsjere for handling, sier hun til New York Times.

Mener presidenten ødelegger

En av dem som demonstrerer i Washington i dag, er Victoria Laurie. Hun sier til NRK at hun går dagens marsj for å protestere mot presidenten, og få flere kvinner til å stemme på det demokratiske partiet.

– Jeg mener Donald Trump har ødelagt landet vår. Jeg er skremt over de store endringene som er gjort i miljøpolitikken, der de har omorganisert Miljødirektoratet og sagt opp Parisavtalen. Og så er jeg skremt over hvordan Trump er i ferd med ødelegge forholdet vi har til andre land.

Victoria Laurie er en av de mange som har møtt opp for å demonstrere i Washington denne lørdagen. Hun oppfordrer kvinner til å stemme på Demokratene fordi hun mener Donald Trump er i ferd med å ødelegge USA. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Færre demonstranter i år

Lørdagens markering er den andre av typen. I fjor møtte flere hundre tusen opp i kvinnemarsjen i Washington, som ble avholdt dagen etter at Trump ble innsatt som president.

Oppmøtet i fjor var da så stort, at planen om å marsjere ble gitt opp. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det ventet at færre tar turen ut for å demonstrere i år. 37.000 personer har meldt seg på Facebook-arrangementet i New York, og 10.000 i Washington.

Mange møtte opp til den andre årlige kvinnemarsjen i Washington. Også i mange andre byer i USA har tusenvis møtt opp for å demonstrere. Foto: Tove Bjøraas / NRK

I fjor møtte anslagsvis fem millioner mennesker opp til det som er en av de største massedemonstrasjonene i amerikansk historie.

Trump oppfordrer til å marsjere

Den amerikanske presidenten har også fått med seg hva som skjer i gatene i flere storbyer i USA. På Twitter oppfordrer han kvinner til å delta på marsjen, samtidig som han skriver at han har fått flere kvinner ut i jobb:

– Nydelig vær over hele vårt vidunderlige land. En perfekt dag for kvinner å marsjere. Kom dere ut for å feire de historiske milepælene og den enestående økonomiske suksessen og verdiskapingen som har skjedd de 12 siste månedene. Den laveste arbeidsledigheten blant kvinner på 18 år.

#MeToo i Roma

Det er avholdt støttemarkeringer i flere land, blant annet i Italias hovedstad Roma, der flere hundre kvinner møtte opp lørdag formiddag. De protesterte mot vold mot kvinner og vise støtte for #MeToo-bevegelsen.

En av dem som marsjerte i Roma, var den italienske skuespilleren og regissøre Asia Argento. Hun er en av kvinnene som sier hun har blitt seksuelt trakassert av Hollywood-produsenten Harvey Weinstein på 1990-tallet.

Den italienske skuespilleren og regissøren Asia Argento er en av kvinnene som sier hun er seksuelt trakassert av Harvey Weinstein. I dag deltok hun på en markering mot vold mot kvinner i Roma. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

I en appell under demonstrasjonen, sa Argento at mange kvinner ikke tør å fortelle når de har blitt utsatt for trakassering.

– Jeg er her i dag for å vise at det er viktig at kvinner forteller når de har blitt utsatt for trakassering og vold. På den måten kan vi få til en forandring.