På forhånd av den 75. Golden Globe-utdelingen var det ventet at Metoo-kampanjen skulle bli tatt opp. Forventningene ble innfridd på flere måter.

Programleder for Saturday Night Live, og vert for årets Golden Globe, Seth Meyers, sparket i gang søndagens prisutdeling med å spøke om alt fra #metoo-kampanjen til Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Woody Allen og ikke minst Donald Trump.

SPØKEFULL: Programleder for Saturday Night Live, og vert for årets Golden Globe, Seth Meyers. Foto: Paul Drinkwater / AP

– For de mannlige nominerte i rommet i kveld, er dette første gang på tre måneder det ikke er skremmende å høre navnet sitt lest opp høyt, spøkte Meyers, og refererte til stemningen i Hollywood etter flommen av påstander om seksuelle overgrep mot tidligere filmmogul Harvey Weinstein og andre fremtredende menn.

– Harvey Weinstein er ikke her i kveld fordi, vel, jeg har hørt rykter om at han er gal og vanskelig å jobbe med, fortsatte Meyers spøkende.

Metoo-fokus

Nicole Kidman vant Beste kvinnelige skuespiller i en miniserie eller TV-film for rollen i Big Little Lies. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Kveldens første Golden Globe-vinner, Nicole Kidman, som fikk pris for rollen som Celeste i serien «Big Little Lies», snakket i sin tale om at hennes rollefigurs kamp mot seksuelt misbruk, og oppfordret til å fortsette å snakke om vanskelige temaer.

– Jeg tror, ​​og jeg håper vi kan lokke fram endring gjennom historiene vi forteller og måten vi fortelle dem, sa Kidman.

– La oss holde samtalen i live, fortsatte hun.

Alexander Skarsgård fra samme serie vant prisen for beste mannlige birolle. «Big Little Lies» vant til sammen fire priser under utdelingen.

Oprah med sterk tale

Prisen for beste dramaserie gikk til «The Handmaid’s Tale». Her var norske Kristofer Hivju og serien «Game of Thrones» blant de nominerte. Skuespiller Elisabeth Moss vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i TV-drama.

Oprah Winfrey, som mottok hedersprisen Cecil B DeMille, som første svarte kvinne noensinne, fikk Hollywood-publikumet til å reise seg med sin sterke tale.

Foto: Lucy Nicholson / Reuters

– I for lang tid har kvinner ikke blitt hørt eller trodd, dersom de har turt å snakke imot mektige menn. Men deres tid er over. Tiden er inne!, sa Oprah.

Hun kom også med en beskjed til unge jenter.

– Jeg vil alt alle jenter der ute skal vite at en ny dag er i emning. Når den dagen endelig kommer, vil det være på grunn av fantastiske kvinner, fortsatte hun til øredøvende jubel fra salen på Beverly Hilton hotell.

Prisutdelingen og ikke minst den røde løperen i forkant, er vanligvis preget av glitter, glamour. Det var den også i år, men med noen ytterst få unntak preget svartkledde stjerner av begge kjønn den røde løperen.

Åtte skuespillere, blant dem Meryl Streep, Emma Watson, Emma Stone og Michelle Williams, varslet på forhånd av prisutdelingen at de ville ta med seg aktivister på den røde løperen.

TOK MED SEG AKTIVIST: Meryl Streep hadde med seg aktivisten Ai-jen Poo, direktør for organisasjonen National Domestic Workers Alliance, på den røde løperen. Foto: Frederick M. Brown / AFP

– Modigere sammen

Streep sa på den røde løperen hun var kledd i svart for å stå i solidaritet med andre som prøver å rette den skjeve maktbalansen som fører til seksuelt misbruk.

– Vi ønsker å reparere dette, og vi føler oss på en måte modigere i dette øyeblikket når vi står sammen i en tjukk, svart rekke, sier hun.

Michelle Williams ankom prisutdelingen sammen med Tarana Burke, grunnleggeren av #metoo-kampanjen, mens Watson hadde med seg Marai Larasi, lederen for Imkaan, en svart, feministisk organisasjon.

Skuespiller Michelle Williams sammen med grunnleggeren av Metoo-kampanjen Tarana Burke. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

«Time's up»

Mange av de svartkledde skuespillerne hadde også på seg en pin med teksten «Time's up».

Den siste tiden har mer enn 300 skuespillere, regissører, skribenter og produsenter, blant andre, skrevet under på kampanjen.

Kvinnene bak «Time's up»-kampanjen har slått seg sammen med ledende likestillingsadvokater og -aktivister for å forbedre lovverket, for å endre teksten i ansettelsesavtaler og bedriftspolitikk. De er lei av systematisk trakassering både i egen bransje og blant arbeidere i hele USA.

FEMINIST-LEDER: Skuespiller Emma Watson, mest kjent for rollen som Hermine i Harry Potter-filmene tok med seg leder for den feministiske organisasjonen Imkaan Marai Larasi, på den røde løperen. Foto: Jordan Strauss / AP

Kampanjen har blant annet foreslått at det skal være mulig å straffe firmaer som tillater gjentagende trakassering av sine ansatte.

Få timer før den store utdelingen fant sted på Beverly Hilton Hotel, viste skuespiller Emma Watson, mest kjent som Hermine Grang i Harry Potter-filmene, ut en rekke Instagram-innlegg til støtte for kampanjen.

I kjølvannet etter Weinstein

En bølge av avsløringer om seksuell sjikane, trakassering og overgrep har kommet frem i kjølvannet av anklagene mot den mektige amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein i fjor høst.

Golden Globe er den første store prisutdelingen etter avsløringene.

Ikke alle tok oppfordringen om å ikle seg svart. En av dem er Rose McGowan, som anklaget filmprodusent Harvey Weinstein for voldtekt. Hun mener oppfordringen om å møte opp i svarte klær er en tom gest.

Selve prisutdelingen starter klokken 02 norsk tid.