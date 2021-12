Kvart år arrangerer NRK sin eigen litteraturpris, P2- lyttaranes romanpris, og no er dei seks nominerte romanane klare frå fagjuryen si side.

Ein handplukka jury på fem vanlege lesarar skal så lese alle bøkene.

I februar møtes lyttarjuryen i studio på NRK for å diskutere for open mikrofon og kjempe for sine favorittar. Men berre ein roman kan vinne prisen, og finale-avstemminga kjem på NRK P2 fredag 18. februar 2022.

Dei nominerte romanane er vald ut av fagjuryen i NRKs litteraturredaksjon.

«Fiskehuset» av Stein Torleif Bjella

DEBUTANT: Stein Torleif Bjella (f. 1968) er spellemann og låtskrivar. I år debuterte han som romanforfattar. Foto: Privat/Oktober Forlag

Bjella sin første roman er ei enkel, men eksistensiell forteljing om ein singel 47-åring som arvar fiskerettane til eit innlandsvatn av onkelen sin. I løpet av ei haustveke ilag skal onkelen læra bort alt han kan om garnfiske – og om kjærleiken og livet.

Vår bokmeldar Jonas Hansen Meyer kalla boka: « ... en vindskeiv fortelling om ensomhet og det smertefulle i å skulle nærme seg andre.»

«Jeg grunnla De forente stater» av Hilde Susan Jægtnes

Foto: Tiden forlag/Paal Audestad

Hilde Susan Jægtnes tek føre seg ein historisk godbit, nemleg det dramatiske livet til den første finansministeren i USA. Alexander Hamilton vart fødd med dårlege kort på handa, men gjekk heilt til topps i samfunnet.

Marta Norheim skriv i meldinga si at boka «byr på rause porsjonar av intrigar og begjær, maktkampar og sjalusi, fyllekuler og feberfantasiar. [ ...] Det er mykje, men forfattaren har ein imponerande kontroll over stoffet sitt.»

«Mordet på Henrik Ibsen» av Erlend O. Nødtvedt

BERGENSAR: Erlend O. Nødtvedt (f. 1984) debuterte med diktsamlinga «Harudes» i 2008, og blei kåra til ein av dei viktigaste forfatterane i forrige tiår av Morgenbladet og NRK. Foto: Elias Dahlen/Aschehoug

Da den unge Henrik Ibsen kom til Bergen i 1851 var han ein forsagt og udugeleg dramatikar. Det står i stor kontrast til det geniet vi kjenner han som. Ifølgje denne romanen kan det berre vere eit svar på dette; Ibsen blei myrda og forbytt. Det er tesen Erlend O. Nødtvedt fabulerer vilt og uhemma rundt i denne romanen. Vi blir blant anna vitne til fiasko, dobbeltgjengarar og duellar.

Erlend Liisberg i Bergens Tidende skreiv om boka: «Mest av alt handler det om Nødtvedts lekne språklige overskudd og ualminnelige sans for humor, som her går opp i en høyere enhet.»

«Den siste overlevande er død» av Mattis Øybø

REDAKTØRFORFATTAR: Mattis Øybø (f. 1971) debuterte i 2003 med romanen «Alle ting skinner». Han har vore redaktør på Tiden forlag i 20 år. Foto: Baard Henriksen / Forlaget Oktober

Andre verdskrigen er bakteppet for romanen til Mattis Øybø, men ikkje på den måten at det er ei forteljing frå den tida. Det er livet til fem familiar i notida som er utgangspunktet, og korleis dei blir påverka av hendingar i fortida.

«Romanen er på sitt sterkaste når han skildrar kvardagsmenneske som sansar og lever og lyg som best dei kan, både i krig og fred», skriv Marta Norheim.

«Kvar dag skal vi vere så modige» av Brynjulf Jung Tjønn

ALLSIDIG: Brynjulf Jung Tjønn (f. 1980) vaks opp i Sogn og Fjordane, og har skrive bøker for både barn og vaksne sidan debuten i 2002. Han fekk Brageprisen i 2013. Jung Tjønn arbeidar og som redaktør på Samlaget. Foto: Anna-Julia Granberg / Cappelen Damm/Blunderbuss

I denne boka møter vi Isak, som lever saman med mor si. Mora klarer ikkje å skjøtte omsorgsrolla si, og Isak er eit døme på dei mange barna som må ta ansvaret i heimen. Han er flink til å skjule det som går føre seg, men ein dag kjem ein ny nabo.

Marta Norheim skriv dette om boka:

«Lesaren kan kjenne på ei smerte som har ramma nokon andre. Dette er noko av det edlaste litteraturen kan gjere.»

«Jente, 1983» av Linn Ullmann

ERFAREN: Linn Ullmann (f. 1966) er ei av våre mest kjende forfattarar. Ho debuterte med romanen «Før du sovner» i 1998, og har teke imot fleire norske og internasjonale priser for sine bøker. Foto: Forlaget Oktober/Kristin Svanæs-Soot

Linn Ullmann granskar i denne romanen sitt eiga minne, og fortida som fotomodell på 80-talet. Det sjølvbiografiske ligg tydeleg i botn. Historia vekslar mellom den vaksne kvinna som fortel frå notida, og den 16 år gamle jenta og hennar relasjon med ein mykje eldre stjernefotograf.

Marta Norheim skreiv i sin kritikk: «Lesaren er på full fart inn i moralsk ofse og øsing. Det hadde vore så enkelt å få oss dit, men Ullmann går ikkje for dei enkle løysingane.»

Kriteria for å kunne bli nominert er at romanen må ha komme ut inneverande år, og at det har gått fem år sidan forfattaren sist var nominert. Prisen er eit grafisk trykk, intervju og feiring sendt på P2.

