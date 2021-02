P2-lytternes romanpris til Olaug Nilssen

Den 43 år gamle vestlendingen gikk helt til topps i NRK P2s årlige litteraturkåring med sin roman «Yt etter evne, få etter behov».

En jury bestående av utplukkede lesere diskuterte seg fram til vinneren for åpen mikrofon.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hør finalen av P2-lytternes romanpris».

– Jeg ble rørt, glad og overrasket over å vinne prisen, sier Nilssen, som har pleid å følge med på kåringen av P2-lytternes romanpris, helt siden før hun selv ble forfatter.

– Jeg liker godt å diskutere bøker, og jeg kjenner meg veldig igjen i måten juryene diskuterer på. Jeg elsker å dykke ned i ting og plukke det fra hverandre. På grunn av pandemien er diskusjonen rundt bøker mer overført til sosiale medier, og der må jeg nesten legge bånd på meg selv når jeg diskuterer bøker, sier hun og ler.

Medrivende

Juryen mente blant annet at Olaug Nilssen skriver «fantastisk godt», at det er mye humor, selv om temaet er alvorlig, at romanen var medrivende og at den sier noe viktig om dagens samfunn og hvordan man takler utfordringer som overgår evnene man har.

Hør juryens diskusjon av «Yt etter evne, få etter behov»:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hør juryen diskutere Olaug Nilssens vinnerroman».

NRKs litteraturkritiker Marta Norheim omtalte romanen som «en knallsterk roman om hva som skjer når behovet sprenger alle rammer».

«Yt etter evne, få etter behov» handler om autistiske Benjamin, det språkløse midtpunktet i en storfamilie som må takle hverdagen som best de kan. Tematikken er en forlengelse av «Tung tids tale», som Nilssen vant Brageprisen for i 2017. Der skriver hun om sin egen opplevelse rundt det å være mor til et barn med regressiv autisme.

Nilssen sier at hun har tro på at man som forfatter skriver om det man selv kjenner best til.

– Dessuten er det mange ting i vår tid jeg kan kommentere på den måten. Mye av akkurat den relasjonen kan overføres til andre relasjoner i samfunnet. Det å være sterke overfor dem som trenger hjelp, sier hun.

Mer av samme tematikk

Hun sier at vi stadig får høre at velferdsstaten er under press, og det klarer hun ikke å forstå som politisk sannhet.

– Men samtidig er det en sannhet folk i vår situasjon kjenner på kroppen. Det er ikke så opplagt at man får den hjelpen man har krav på. Selv om det høres teit ut, så forholder jeg meg til det samfunnet vi lever i når jeg skriver.

– Hvor går du videre nå?

– Det er noen mindre prosjekter på gang som jeg ikke kan si så mye om. Men jeg går og brygger på en romanidé. Det er i forlengelse av samme tematikk som «Tung tids tale» og «Yt etter evne, få etter behov». Det er mange temaer jeg ikke er ferdig med å skrive om rundt det å være pårørende til et utviklingshemmet barn, som etter hvert begynner å bli voksent, sier Nilssen.

Dette var de fem andre nominerte til P2-lytternes romanpris:

«Jerv» av Ida Fjeldbraaten

«Heroin chic» av Maria Kjos Fonn

«Oppskrittingen av et indre landskap» av Terje Holtet Larsen

«Tollak til Ingeborg » av Tore Renberg

«Det uferdige huset» av Lars Amund Vaage

Her kan du se Wikipedias liste over tidligere vinnere.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «P2-lytterens romanpris. Tilbakeblikk».