– Det ble så mye at jeg ikke fikk puste

– For min del var det fint å kunne se tilbake på alt som skjedde i fred. Det rakk jeg aldri underveis for det var så mye at jeg ikke fikk puste. Men nå fikk jeg roen til å se tilbake på det.

Det sier Sara Baban når NRK spør henne om hvordan det har vært å skrive bok om alt som skjedde. Hun er en av skuespillerne bak det omstridte teaterstykket Ways of Seeing, som første gang ble satt opp høsten 2018.

Stykket ble skapt av Baban, Hanan Benammar, Pia Maria Roll og Marius von der Fehr.

Jeg skulle si storm. Boken om Ways of Seeing forteller kunstnernes historie om visjonen for teaterstykket og opplevelsen av hendelsene som fulgte.

Teatret som førte til justisministerens avgang

Da forestillingen hadde premiere høsten 2018, var det ingen av kunstnerne som kunne se for seg hvilket sidestykke i norsk kulturhistorie teatret skulle bli.

Deres idé bygget på et ønske om, og forsøk på, å «kartlegge nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn».

Som et visuelt og politisk grep brukte de bilder og videoopptak av husene til flere kjente personer i den norske offentligheten. Blant dem var huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans familie.

Grepet provoserte Waras kone, Laila Anita Bertheussen, som anmeldte skaperne bak Ways of Seeing og teatersjefen ved Black Box for å ha krenket retten til privatliv.

– I denne type stor offentlig konflikt så blir ting forenklet og redusert til stupide detaljer som i i vårt tilfelle, for eksempel hvorvidt vi hadde snikfilmet eller ikke. Så en av motivasjonene våre var å gå tilbake til kompleksiteten og få frem noen av de mange stemmene som har tenkt, sagt og skrevet interessant rundt forestillingen og saken, sier Roll.

Dette er Bertheussen-saken Ekspandér faktaboks Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og ble 15. januar 2021 dømt til ett år og åtte måneders fengsel for angrep på demokratiet.



Hun var tiltat etter Straffelovens §115 for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, etter flere trusler og hærverk mot sin egen og Waras bolig vinteren 2018/2019. Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde skal også truende brev, ifølge tiltalen.



Dommen slo fast at Bertheussen framsatte truselen på en måte som ga inntrykk av at de kom fra personene bak teaterstykket Ways of Seeing.



Bertheussen anket opprinnelig da dommen falt. Hun trakk senere anken, men har fortsatt å nekte straffskyld.



Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Denne saken ble henlagt etter kort tid.

Anmeldelsen ble raskt henlagt, men utover høsten oppstod flere «angrep» mot Waras bolig. Pulver i postkassen, trusselbrev og en påtent bil var blant dem.

14. mars 2019 ble et vendepunkt

Da ble Bertheussen pågrepet etter brann i familiens bil. Om lag to uker senere fratrådte Tor Mikkel Wara stillingen som justisminister. Først da følte kunstnerne bak Ways of Seeing at media forstod alvoret i saken.

– Vi forstod veldig godt at dette var fabrikkerte historier som hadde en politisk motivasjon. Men det burde journalistene har skjønt før oss. Det er det journalister skal være trent til: avsløre hvordan makten opererer. Det er jobben deres, sier Roll.

– Men forstår dere at noen kritiserer dere for å ha snikfilmet husene til disse politikerne?

– Vi er klare for å ta kritikk på det. Det kan godt være at vi tok feil og ikke hadde gjort det samme nå. Men det er ikke det dette handler om. Det handler om at hvis man ikke har en offentlighet som klarer å avsløre falske fortellinger om de man er uenig med, så har man ingen samtale, svarer Roll og legger til:

– Vi er åpne for kritikk av våre metoder. Men når noen kritiserer oss basert på løgner, sånn som at vi hadde kalt justisministeren for nazist, da er det ikke kritikk - da er det et falsk narrativ.

Dommen falt

15. januar 2021 ble Bertheussen dømt til ett år og åtte måneders fengsel for angrep på demokratiet.

Retten fant også bevisgrunnlag for at motivet for handlingene var Bertheussens engasjement mot forestillingen Ways of Seeing.

– Tiltalte brukte alle tilgjengelige kanaler for å skape oppmerksomhet om «Ways of Seeing». Intensiteten i Laila Anita Bertheussens engasjement belyser motivet i denne saken, sa dommer Yngvil Thue i opplesningen av dommen.

I alt bråket som fulgte teaterforestillingen, følte skaperne bak Ways of Seeing at budskapet deres druknet.

– Da journalister ringte oss følte vi at de allerede hadde en klar ide om hva som hadde skjedd. Det føltes ut som at vår historie druknet fordi vi følte vi ikke kom til med vår opplevelse av hva som egentlig hadde skjedd, sier Baban.

Boken er satt sammen av flere essayer som belyser hendelsene fra ulike vinkler. Den inneholder bidrag fra blant annet Dagsavisen-kommentator Hege Ulstein, spaltist Mohamed Abdi, forfatter Jonas Eika, kunstprofessor Asbjørn Grøstad og høyesterettsdommer Ketil Lund som i sin tid ledet Lund-kommisjonen - og også er medvirkende i stykket.

I tillegg inneholder boka også hele det opprinnelige manuset.

– Folk fortjener å se alle aspektene ved det som skjedde, sier Benammar.

– En heksejakt

Det er professor Tore Slaatta i medievitenskap ved Oslo Met, enig i.

– I denne saken var det ingen som stod opp for at kunsten skal være kompleks og motsetningsfylt. Det ble bare en heksejakt ut av det, og det fortjente ikke kunstnerne.

Slaatta er blant annet hovedforfatter av en rapport om kunstneres yringsfrihet og har engasjert seg i debatten rundt Ways of Seeing.

Hendelsene rundt forestillingen viste hvor galt det kan gå når politiske miljøer gjør kunstnere eller kunstverk til hovedfiender , mener han.

– Politikere vil nok i fremtiden være mer forsiktig. Selv om man skulle være motstander av statsstøttet kunst, bør man ta kunsten på alvor.

Også han retter en pekefinger mot medias dekning:

– Verken medier eller kommentatorer forsto hva kunstnerne og Black Box var utsatt for før PST tok ut tiltale mot Bertheussen. Det var lett å være etterpåklok, men at samfunnet kan gå seg vill på denne måten, må vi lære av.

Men av små og store tragedier, kommer også lærdom, påpeker professoren.

– Boken vitner om at kunsten overlever selv de rareste ting og vil bli stående som et referanseverk til de underlige hendelser som hjemsøkte oss rundt årsskiftet i 2018 og 2019.

Ikke alene

NRKs kulturkommentator, Inger Merete Hobbelstad, er uenig i at dekningen var ensidig.

– Det stemmer ikke helt når teatergruppen sier at de stod helt alene mot overmakten. Tunge, nasjonale medier stod på kunstnernes side, sier hun.

Hobbelstad peker på at flere medier forlangte at daværende statsminister Erna Solberg skulle be om unnskyldning etter å ha antydet at de hadde ansvaret hvis politikere ble angrepet som følge av deres kunst.

Men stormen rundt Ways of Seeing blottla noen ubehagelige sider ved samfunnet, forklarer Hobbelstad.

– En statsråd og samboeren til en annen statsråd diskuterer hvordan de skal bruke sine forbindelser til å ta det økonomiske livsgrunnlaget fra en teatergruppen som har politiske syn og metoder de ikke liker. Det er alvorlig, sier hun og legger til:

– I et demokrati skal ikke noen frykte at makthaverne kommer etter dem hvis de ikke liker budskapet deres.

Det var advokatfirmaet Elden som utgjorde Bertheussens forsvarere i rettssaken. NRK har vært i kontakt med representanter fra advokatfirmaet, som ikke ønsker å kommentere saken.

Tilbake på Black Box Teater på Grünerløkka i Oslo forbereder Benammar, Roll og Baban seg på to nye forestillinger av teaterstykket som skal gå neste uke.

Vi spør dem om de tror boken er den siste biten i det store puslespillet som er Ways of Seeing.

– Det vet vi ikke. Man vet aldri hva som kan skje når det gjelder Ways of Seeing. Vi har erfart at det kan alltid skje noe nytt. Men forhåpentligvis, sier Benammar på vegne av de tre kunstnerne.