Det har stormet rundt Erna Solberg etter at Tor Mikkel Wara ble permittert som justisminister for to uker siden. Torsdag ettermiddag ble det klart at Wara får avskjed i nåde.

Wara: – Noen som trenger meg mer

– De siste ukene har vært tøff for min lille familie. I dag har jeg varslet Erna og Siv om at jeg Ønsker å tre av som justisminister. Beslutningen er fullt og helt min egen, og beslutningen kommer fordi det er noen som trenger meg mer enn regjeringen, sier Tor Mikkel Wara til pressen.

14. mars ble Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, siktet for å selv ha tent på familien bil for deretter å dikte opp at noe kriminelt hadde funnet sted.

GÅR AV: Torsdag ettermiddag ble det kjent at Tor Mikkel Wara går av som justisminister. Wara fortalte pressen at han må bruke all sin tid på å være dere for de han er mest glad i. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Striden rundt Black Box og Waras samboer Ekspandér faktaboks To saker har pågått parallellt det siste halvåret: Spørsmålet om Black Box har krenket privatlivets fred. Og trusselsaken rundt boligen til Wara og samboeren. I desember 2018 anmeldte justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Bertheussen Black Box Teater for å ha filmet parets hus. Huset ble vist i teaterforestillingen «Ways of seeing» Saken ble først henlagt av Oslo-politiet, men statsadvokaten ba politiet gjenoppta etterforskningen. I perioden fra desember til mars skjedde det minst fem trusselsituasjoner rundt boligen til Wara og samboeren. Den siste episoden var 10. mars, da familiens bil ble satt i brann. Onsdag 13. mars siktet Oslo-politiet teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland og tre kunstnere for å ha krenket privatlivets fred (§ 267). Oslo tingrett godkjente ikke ransaking i denne saken, og politiet anket til lagmannsretten. Torsdag 14. mars ble Laila Bertheussen pågrepet og avhørt, mistenkt for å ha tent på bilen. Hun er siktet for å ha foretatt seg noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det (§ 225 b). Siktelsen gjelder altså bare den siste trusselsituasjonen. Mandag 18. mars frafalt siktelsen mot teateret, og Oslo-politiet trakk anken om ransaking. Bertheussens advokat John Christian Elden har anket den siste henleggelsen til Riksadvokaten.

Tirsdag ettermiddag sendte PST ut en pressemelding om at Bertheussen er mistenkt i syv trusselhendelser mot Wara, og siktet for en. Waras samboer etterforskers dermed for samtlige forhold.

– Jeg har en liten familie som har vært der for meg i tykt og tynt. Dette valget var enkelt. Jeg vil takke Erna og Siv for tilliten jeg har fått. Jeg vil også takke til de som har sendt oss omsorg den siste tiden. Jeg skjønner dere har mange spørsmål, det kommer en tid hvor jeg skal svare, men den tiden er ikke nå. Nå er tiden for at jeg stiller opp for dem jeg er glad i, sier Wara.

Wara går av: Familien trenger meg mer enn regjeringen gjør Du trenger javascript for å se video.

Taus om ny justisminister

Tor Mikkel Wara er den fjerde utnevnte justisministeren under Erna Solberg, på spørsmål om hva hun tenker om den hurtige utbyttingen er svaret:

TAUS: Erna Solberg vil ikke si noe om hvem som blir ny justisminister etter at Wara nå går av.

– Jeg hadde selvfølgelig ønsket meg mer kontinuitet. De to siste avgangene har vært veldig spesielle, men jeg føler regjeringen har ivaretatt arbeidet på dette feltet.

På spørsmål om hvem som blir ny justisminister vil ikke Solberg svare, og opplyser at det er kongen som skal få den beskjeden først.

– Har Jon Georg Dahle fått vite hvor lenge han skal være vikar?

– Nei, Jon Georg Dale er vikar er lenge vi har behov for å ha en vikar. Han gjør en utmerket jobb i å forvalte justistdepartementet behov og saker i regjeringen, sier Solberg.