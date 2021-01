Laila Bertheussen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder

Laila Bertheussen ble funnet skyldig i den strengeste tiltaleposten, og dommen var enstemmig.

Dommerne fulgte nesten aktors påstand om to års fengsel og dømte henne til fengsel i ett år og åtte måneder.

– Bertheussen er skuffet over resultatet så langt. Det retten har lagt vekt på er at det ikke er et enkelt fellende bevis, men en såkalt samlet bevisvurdering som har funnet sted. De har sett bort fra alibier og bevis som er lagt frem fra hennes side, så det er vel ting som tyder på at dette går mot en ankerunde, sier forsvarer John Christian Elden til NRK i den første pausen.

KOMMENTERER DOMMEN: Laila Bertheussens forsvarer John Christian Elden.

Mener Bertheussen ville ramme teater

Dommerne mener i likhet med aktor at Bertheussens motiv var å legge skylden på Black Box Teater og personene bak stykket «Ways of Seeing».

– Retten legger til grunn at Bertheussen brukte alle tilgjengelige kanaler for å skape oppmerksomhet rundt stykket. Hun koblet hendelsene i Vækerøveien til teateret, sier dommer Yngvild Thue og fortsetter:

– Hun drev omfattende undersøkelser av dem som var involvert i teateret. Dialogen med Tor Mikkel Wara, hvor han er sterkt imot at hun poster et innlegg på Facebook, underbygger at hun var mer opptatt av å få oppmerksomhet, det belyser motivet i denne saken.

Avviste Eldens påstand

Det var knyttet mye spenning rundt bruken av paragraf 115 – «Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet»

Paragraf 115: «Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet» Ekspandér faktaboks Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

STRENG DOM: Dommer Yngvild Thue under domsavsigelsen i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Påtalemyndigheten mente den samlede strafferammen i ytterste konsekvens kunne være på 16 års fengsel, men aktor Frederik Ranke la ned påstand om en fengselsstraff på to år.

Bertheussen frifinnes for tiltalepunktet om anklage om oppdiktet straffbar handling, men er funnet skyldig på alle andre punkter (se tidslinje nederst i artikkelen).

Dommeren mener saken er grundig etterforsket, og avviste forsvarer John Christian Eldens argument om at politiet har drevet ensidig etterforskning.

– Man er ikke i tvil om at saken har vært usedvanlig grundig etterforsket, og det er ingen holdepunkter for at politi og PST har hatt tunnelsyn, sier dommeren.

Når det gjelder tiltaltes forklaringer, mener retten at disse er konstruerte.

– Forklaringen fremstår som tilpasset bevisene i saken, sa dommeren.

Kom uten Wara

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld, og fikk uforbeholden støtte av sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) da rettssaken pågikk.

Bertheussen kom fredag alene til rettssal 250 iført munnbind. Hun hadde med seg en veske med bilde av en enhjørning med røde briller, men ikke noe tekst, slik tilfellet har vært tidligere.

Da hun kom, ga hun forsvarer Bernt Heiberg en bok med tittelen «Nordnorsk ordbok for søringer og andre tunglærte folk.

Tor Mikkel Wara er ikke til stede i retten i dag.

– Det er ikke noen begrunnelse for det. Han er ikke her, sa bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs på vei inn i rettssalen.

Hun visste ikke hvordan Wara kom til å følge domsavsigelsen mot samboeren.

Bertheussen fulgte opplesningen av dommen stående, fortsatt med munnbindet på.

Hun skrev ivrig på mobiltelefonen sin underveis.

NY VESKE: Bertheussens veske på dagen da hun får dommen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool / NTB

Trusler

I løpet av 21 rettsdager i fjor høst fikk dommerne en grundig innføring i de sju trusselhendelsene som utspant seg vinteren 2018 og våren 2019:

Tagging av hakekors og «rasisit» på familiens hus og bil, påtent hyssing i bensintanken.

Trusselbrev med hyssingstump i familiens postkasse.

Brann i søppeldunk, startet med rødsprit og åpen ild.

Trusselbrev med brennmerke.

Tøyremser med bensinfylte plastflasker festet på familiens bil.

Trusselbrev med hvitt pulver.

Brann i bagasjerommet på familiens bil.

Dommerne mener Bertheussen står bak alle tilfellene. Gang på gang sa dommerne at Bertheussen ikke hadde troverdige forklaringer.

Blant annet viste en skritteller på hennes mobil at hun hadde vært i bevegelse i en periode da hun ifølge Bertheussen kjørte bil.

Dette forklarte hun med at hun på grunn av helseproblemer hadde stått i bilen mens hun kjørte.

– Bertheussen har selv forklart at hun må stå i bilen på grunn av smerter. Opplysningen om at hun ble sittende lenge i bilen utenfor 7-Eleven harmoniserer dårlig med dette, sier dommer Anniken Nygaard Ottesen.

Hjemmet til justisministeren og Bertheussen hadde omfattende videoovervåkning. Dommerne mener det er påfallene at videoovervåkningen var skrudd av flere ganger.

Det er ikke overvåkning fra store deler av perioden, men det er bilder som viser at Bertheussen plasserte emballasje i bilen.

Politiet mener emballasjen fremstår som identisk som emballasje fra en bestemt printer.

Det er ikke gode nok bilder til å si at det var denne skriveren. Retten mener imidlertid det er svært sannsynlig.

TROR HUN KASTET PRINTER HER: Aktor mener Laila Bertheussen kastet en printer for å skjule spor. Dommerne mener det er sannsynlig. Foto: Politi/PST

FORKLARER DOMMEN: Krimkommentator Olav Rønneberg forklarer.

Fikk brev med persille

Etter tiltalen kom det flere brev til blant andre forsvarer John Christian Elden fra personer som hevdet de sto bak ugjerningene.

I november, etter at rettssaken var avsluttet, kom det et nytt brev til ekteparet Tybring-Gjedde. Brevet inneholdt persille, og kan tolkes som en henvisning til Bertheussens beskrivelse av Ingvil Smines Tybring-Gjedde i retten.