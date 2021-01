Truslene mot Wara har kostet flere millioner – i dag faller dommen

Laila Anita Bertheussen er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk av blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren Tor Mikkel Wara, samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

§ 115 er formulert slik i straffeloven: «Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.»

Bakgrunnen for dette er blant annet at hun skal ha tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil og å ha brutt opp lokket til drivstoffstanken og tent på en hyssing inn i den.

I tillegg var det ifølge tiltalen Bertheussen som sendte brev med truende innhold til samboeren og seg selv, samt til ekteparet Tybring-Gjedde.

Hun er også tiltalt for trusler, (paragraf 263), for å ha gjort noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling uten at den er begått (paragraf 225) og overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven (paragraf 190).

Kilde: NTB/NRK