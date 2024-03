- V-dem, et anerkjent demokrati-institutt, har i sin årlige rapport fra 2023 nedgradert Israel fra et "liberalt demokrati" til et "valg-demokrati".

- Dette er første gang på 50 år at Israel ikke lenger er kategorisert som et liberalt demokrati.

- En av grunnene til nedgraderingen er statsminister Benjamin Netanyahus rettsreformer som har styrket hans regjering og undergravd institusjonene som skal passe på den utøvende makten.

- Rapporten viser også at demokratier over hele verden er i tilbakegang, med Øst-Europa som et spesielt bekymringsområde.

- Land som Russland, Belarus, Ungarn og Serbia nevnes som eksempler på land der folk har mistet friheter siden den kalde krigens sluttet.

- I Ungarn har statsminister Viktor Orban reformert valgsystemet og endret Ungarn til det han selv kaller et illiberalt kristendemokrati. Og i Russland styrer president Vladimir Putin med jernhånd, og han slår hardere og hardere ned på all opposisjon.

