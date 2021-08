Hvitt pulver sendt til Elden

Operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt bekrefter at politiet er til stede ved kontorene til advokatfirmaet Elden i Oslo tirsdag. Dette etter at det har blitt sendt et brev med det ansatte har beskrevet som hvitt pulver.

– Av sikkerhetsmessige årsaker ble de ansatte bedt om å gå ut i frisk luft.

Flere politienheter, deriblant Oslo-politiets bombegruppe, er nå i lokalene for å undersøke omstendighetene rundt brevfunnet. Det var ansatte som varslet politiet klokken 09.10 i morges.

– Det er ingen av de som har vært på jobb i dag som sier de er påvirket eller føler noe ubehag på grunn av dette brevet. Sånn sett er det ingen som anses som skadd på stedet, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NRK.

Sylju sier det er for tidlig å si om innholdet i brevet faktisk er farlig, eller hva det inneholder. Bombegruppa, som har kompetanse når det gjelder kjemikalier, er på stedet for å bistå med undersøkelsene.

– De har sikret dette og skal avklare hva det er. Det er ikke noen grunn til å tro at det er noe farlig, slik vi vurderer det nå, i og med at ikke er noen som har blitt berørt.

Sylju beskriver situasjonen som udramatisk.

– De ansatte som ble eksponert for dette har sagt at de føler seg fine. De trakk ut fra stedet og lot brevet ligge til politiet kom.

Politiet har opprettet en sak på forholdet. Sylju sier det er for tidlig å si hvem som er avsender av brevet.

– Vi iverksetter en etterforskning for å finne ut av avsender, motiv, og så videre, sier Sylju.

Det er ikke første gang advokatfirmaet Elden har mottatt et pulverbrev. PST har tidligere undersøkt et pulverbrev som ble sendt til Eldens kontor 13. august 2020, da John Christian Elden var Laila Anita Bertheussens forsvarer. Oslo tingrett kom i januar til at Bertheussen sto bak 2020-forsendelsen, men at den trolig ble postlagt av andre.